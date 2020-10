Từ vụ gã sở khanh lừa tình, lừa tiền 7 phụ nữ rồi "xù" mất dạng: Chị em cần tỉnh táo khi "yêu" qua trang web, ứng dụng hẹn hò

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, chuyện yêu đương, hẹn hò với chàng trai, cô gái nào đó qua mạng không còn xa lạ nữa. Đây là nơi khiến cho hai người chẳng hề thân quen có thể tìm đến với nhau.

Bên cạnh mạng xã hội, thì sự xuất hiện hàng loạt những ứng dụng hẹn hò dần càng trở nên phổ biến. Chỉ bằng việc tải ứng dụng, lập một profile cho mình bạn đã có thể bước vào thế giới của những người đang tìm kiếm một mối quan hệ hay ho.

Tuy nhiên, cũng chính từ đây đã xuất hiện nhiều hệ lụy đau lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người đã và đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Rất nhiều chị em đã bị những gã "sở khanh" lừa tình, lừa tiền khi quen với các đối tượng lừa đảo qua các app hẹn hò. Họ đã sập bẫy các thợ săn mà không hay biết.

Cùng một thủ đoạn lừa nhiều phụ nữ

Mới đây vụ việc 7 người phụ nữ cùng làm đơn tập thể tố cáo gã đàn ông lừa tình – tiền rồi cao chạy xa bay khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Theo đó, gã đàn ông tên T.A.S. (SN 1979, quê ở Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã lừa tình và hàng tỉ đồng của nhiều người phụ nữ. Hầu hết những người phụ nữ trong vụ việc lần này đều có tình cảnh mẹ đơn thân, chưa có gia đình, thậm chí cả những cô gái trẻ tuổi sa bẫy.

Theo lá đơn tố cáo, tất cả các người phụ nữ trên đều cho biết đều quen S. thông qua các ứng dụng và trang mạng hẹn hò như "ehenho.com", "timnguoiyeu.com"...

Thông qua những trang mạng hẹn hò này, S. tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân thành đạt đang có nhu cầu tìm người yêu. Cùng 1 màn kịch giống nhau, S. đã sử dụng để dụ dỗ, lừa đảo với 7 người phụ nữ mà gã quen qua mạng.

Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý "muốn được yêu thương" của các cô gái, gã "sở khanh" dễ dàng qua mắt những người phụ nữ hắn quen.

1 trong 7 người phụ nữ đã bị S. lừa, tất cả đều quen S. thông qua các app hẹn hò trên mạng.

Với các thủ đoạn tinh vi trên khi nhận thấy "con mồi" đã cắn câu, S. từng bước đưa ra lý do công ty mà hắn làm giám đốc đang gặp rắc rối ở Hải quan, cần tiền gấp để lấy hàng về và nhờ các "con mồi" giúp đỡ hắn bổ sung nốt số tiền còn thiếu để giải quyết đưa hàng ra.

Xảo quyệt hơn, trong quá trình "moi" tiền, S. luôn giục giã việc kết hôn với "chúng tôi" để tạo sự tin tưởng, không nghi ngờ. Cứ như vậy, các nạn nhân đều tin tưởng vào câu chuyện hắn vẽ ra, đi vay mượn khắp nơi để đưa cho hắn giải quyết công việc. Nhiều người trong số họ đã phải đi vay nóng, lãi cao đến bây giờ lâm cảnh bi đát.

Nhưng phẫn nộ hơn, sau một thời gian lừa đuộc tiền của các nạn nhân, gã đàn ông này đều tìm cách để trốn tránh trách nhiệm, dần dần ít gặp. Có những thời điểm, S lừa đảo cùng lúc 4 nạn nhân với một màn kịch giống hệt nhau. Và số tiền mà S. lừa các "người yêu qua mạng" lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi biết bị lừa, các nạn nhân đã liên kết và thống kê tạm thời của 7 người và tố cáo lên cơ quan công an.

Ảnh minh họa.

Cũng với thủ đoạn trên, chị Hoàng Thị T. (SN 1969, quê Hải Dương) cũng bị "đối tượng hẹn hò" qua mạng lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Chỉ vài lần gặp gỡ và nói chuyện qua mạng, biết chị đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh, đối tượng Thích (đối tượn quen qua mạng của chị T.) "nổ" mình có quen biết rộng với một số cán bộ ngân hàng, nên có thể giúp chị việc tiếp cận nguồn vốn, thông tin trên báo Gia đình và xã hội cho biết.

Nhưng với thủ đoạn tinh vi, đối tượng này đã dụ dỗ chị T. chuyển 1 số tiền khá lớn để "quan hệ" với cấp to của ngân hàng để được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, đối tượng này "lặn" mất tăm cùng số tiền 117 triệu của chị T. nhờ "quan hệ", nguồn trên cho biết thêm.

Bên cạnh đó, việc các đối tượng lừa đảo tìm kiếm đối tượng phụ nữ là chủ yếu thì đàn ông cũng có thể trở thành mục tiêu khi tham gia các ứng dụng hẹn hò qua mạng.

Thông tin trên báo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, 1 người đàn ông ngoại quốc tên N.H.Marcus (1980) có quen với 1 cô gái Việt thông qua ứng dụng Tinder. Sau khi gặp mặt, người này trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình và không ngần ngại xin số tiền 2 triệu đồng.

Sau đó người đàn ông ngoại quốc này có ý định đòi quan hệ tình dục với cô gái nhưng lại được cô gái yêu cầu đưa tiền trước khi quan hệ. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó có hành vi cưỡng bức nên cô gái phản ứng và kêu cứu.

Trong lúc 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát, cô gái đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của người đàn ông cất giấu vào ba lô rồi bỏ chạy. Sau đó, người đàn ông kiểm tra lại phòng và tá hỏa phát hiện mất chiếc điện thoại trị giá 1.000 USD.

Lừa tiền lừa luôn cả tình

Trong số 7 người phụ nữ bị gã sở khanh T.A..S (SN 1979, quê Thanh Hóa, có hộ khẩu tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã lừa tình, tiền, đã có người mang thai vì tin vào những lời mật ngọt, dụ dỗ của S..

Theo chị N., người bị S. lừa tiền còn khiến chị mang thai cho biết, lúc mới làm quen S. giới thiệu cũng là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sau này được một gia đình nhận làm con nuôi nên hắn trở thành một doanh nhân thành đạt có thừa điều kiện để giúp mẹ con chị vượt khó. Lời giới thiệu của S. đã khiến chị Nụ 'đứng tim' ngay từ giây phút ban đầu vì quá hợp hoàn cảnh.

Sau đó, gã sở khanh liên tục bám riết cho đến khi ngỏ lời. Vì "nhẹ dạ" nghĩ rằng, cả 2 cùng hoản cảnh sẽ đồng cảm và thấu hiểu nhau, chị N. chấp nhận lời yêu của S.. S. sau đó cũng hứa hẹn rất nhiều về tương lai, thậm chí còn hứa hẹn về đám cưới. Lúc này, chị N. đã bị những lời đường mật của S. làm cho "xiêu lòng". Không lâu sau đó chị mang thai.

1 trong số 7 người phụ nữ bị S. lừa tiền, tình.

Tuy nhiên, lúc này S. bắt đầu bộc lộ bản chất "lừa đảo" khi liên tục "vòi tiền" từ chị N. với lý do "phục vụ" cho công việc làm ăn. Càng ngày, S. càng lấy lý do công việc để "vòi tiền" từ chị N.. Sau khi biết mình bị lừa, chị N quá hoảng loạn và phải bỏ luôn cái thai trong bụng. Còn số tiền nợ nần do vay để S. lo công việc đã lên đến hàng trăm triệu.

Một trường hợp khác trong số 7 người phụ nữ bị S. lừa cũng đáng thương không kém. Đó là trường hợp cô gái mới lớn chưa một lần cầm tay người khác giới cũng bị gã này chiếm đoạt tình cảm, có đồng lương khi đi làm cho công ty may cũng đưa cho 'bạn trai' để lo việc.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn phải đi vay lãi đưa cho S., để rồi bây giờ cô gái phải ôm cục nợ và nỗi căm hận tột cùng.

Và với màn kịch làm quen bạn gái tương tự, S. đã khiến nhiều phụ nữ khác rơi vào cảnh nợ nần chồng chất thậm chí phá sản trong khi gã "sở khanh" lừa đảo lại tìm mọi cách để thoái thác và trốn tránh.

Kết

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều tiện ích, ứng dụng hẹn hò càng nở rộ. Chỉ cần 1 tấm hình "check in" hay 1 "dòng trạng thái" đã đủ để các đối lừa đảo nắm rõ "con mồi".



Cùng với đó là những lời dụ dỗ ngọt ngào, đánh trúng tâm lý "muốn được yêu thương" của chị em, các đối tượng dễ dàng khiến "con mồi" sập bẫy hơn.

Những kẻ lừa đảo thường hướng đến những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết để khiến chị em bị lừa mà không biết. Tuy những chiêu trò lừa đảo với phương thức như thế này không còn hiếm lạ, cơ quan công an cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo, tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo quá tinh vi thì vẫn khiến các chị em dễ dàng sập bẫy.

Vì thế người dùng cần cảnh giác cao độ trước những lời mời kết bạn làm quen của bạn bè mới trên mạng xã hội, đặc biệt là những trang mạng, ứng dụng hẹn hò. Bởi đây là bước đầu để các đối tượng tìm kiếm con mồi.