Từ vụ cháu gái tỷ phú Hong Kong tử vong vì hút mỡ và nâng ngực, chuyên gia cảnh báo!

Cháu gái tỷ phú Hong Kong tử vong vì hút mỡ và nâng ngực

Theo SCMP, một gia đình tỷ phú ở Hong Kong đang kiện một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc về cái chết của thành viên trong gia đình họ liên quan đến chuyện hút mỡ và nâng ngực một tháng trước tại khu Gangnam, Seoul.

Được biết, hút mỡ và nâng ngực là món quà không thể thiếu trong sinh nhật của Bonnie Evita Law, cháu gái của ông trùm dệt may quá cố Law Ting-pong, người sáng lập chuỗi quần áo Bossini. Đáng tiếc, người phụ nữ 34 tuổi này rơi vào tình trạng hôn mê khi làm phẫu thuật, khi được chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân đã tử vong.

Law cùng chồng và con trai.

Cái chết của cô được thông báo vào cuối tháng 1 nhưng đến bây giờ mới được tiết lộ danh tính và kế hoạch của gia đình. Cô là một trong ba người con của Raymond Law Ka-kui, con trai út của ông trùm quá cố và là một nhà đầu tư bất động sản có liên quan đến một số dự án phát triển lớn của thành phố.

Thay mặt gia đình, Daniel Chi, chồng của cô đệ đơn kiện lên tòa án Hong Kong vào ngày 4/3, tố cáo phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ cùng 2 bác sĩ, y tá về tội ngộ sát và giả mạo các tài liệu trước phẫu thuật.

Được biết, Law tiến hành căng da mặt vào ngày 21/1, thực hiện thủ thuật hút mỡ ở cánh tay và xương chậu trên, hút mỡ ở ngực, đồng thời tiêm botox lên 2 bắp chân vào ngày 28/1 thì gặp biến chứng và tử vong.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BS Kim, người tuyên bố có 10 năm kinh nghiệm làm bác sĩ y khoa, được bác sĩ phẫu thuật Jung Tae-gwang và y tá Park Mi-soo hỗ trợ.

Theo tuyên bố từ phía cảnh sát điều tra, trong ca phẫu thuật này không có bác sĩ gây mê nào có mặt mà chỉ có máy hút mỡ cùng một loại thuốc an thần cho bệnh nhân. Khi Law xuất hiện cơn đau dữ dội đến mức co giật, BS Kim đã hướng dẫn BS Jung tiêm hỗn hợp thuốc an thần ketamine và midazolam hai lần cho bệnh nhân.

Nhưng khi bắt đầu hút mỡ từ cánh tay trái của Law, độ bão hòa oxy đã giảm xuống gần 80%, khuôn mặt cô tái nhợt và đôi môi chuyển sang màu xanh tím. Vào lúc xe cứu thương đến, cô bị chảy máu từ miệng và mũi trong quá trình hồi sức, được tuyên bố đã chết 1 giờ sau đó tại Bệnh viện Đại học Công giáo Hàn Quốc.

Hút mỡ tự thân để nâng ngực rất dễ xảy ra biến chứng.

Đây là lời khẳng định của TS Nguyễn Huy Thọ (Chủ tịch Hội phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội, Nguyên chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tạo hình, BV Trung ương Quân đội 108). Tuy nhiên, do hiệu quả tức thì, đỡ bị lộ, nhiều chị em lựa chọn nâng ngực bằng cách bơm mỡ tự thân.

"Tất cả những biến chứng này đều dễ gây tử vong. Vì thế, muốn an toàn hơn cả vẫn là lựa chọn bác sĩ có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm. Hút mỡ tự thân để nâng ngực cần được tiến hành tại những bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Đặc biệt, phải đảm bảo khâu gây tê – gây mê cho bệnh nhân đúng liều lượng", chuyên gia khẳng định.

Không phải cứ lựa chọn bác sĩ, kỹ thuật viên cùng hệ thống máy móc tốt nhất sẽ giúp bạn ngăn chặn tuyệt đối các biến chứng. Nhưng, đây là khâu đầu tiên, đặc biệt quan trọng để giảm thiểu tối đa biến chứng cho chị em. TS Nguyễn Huy Thọ nhấn mạnh: "Chỉ nên đến những bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép mới làm được thủ thuật hút mỡ bụng. Từ đó mới có thể hút mỡ tự thân để nâng ngực đúng cách".

Để thực hiện quy trình nâng ngực bằng bơm mỡ tự thân, bác sĩ sẽ làm theo các bước sau:

- Bác sĩ kiểm tra khối lượng thực tế và dự kiến lượng mỡ cần bù cho khuôn ngực.

- Kỹ thuật vô cảm cho bệnh nhân để giảm đau, cầm máu, giúp vết thương nhanh lành.

- Hút mỡ từ bụng dưới, hai bên mạn sườn hoặc mặt trong, mặt ngoài đùi của chính bệnh nhân bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc thủ công.

- Số mỡ hút ra được đựng trong các lọ nhỏ sau đó chuyển vào máy ly tâm.

- Lấy phần mỡ tinh lọc nạp vào bộ phận cần nâng bằng xilanh. Bác sĩ sẽ sử dụng khoảng 100-150 cc, thậm chí có người 300 cc để bơm vào khuôn ngực.

Ngoài ra, trước khi tiến hành hút mỡ tự thân để nâng ngực, chị em cần được bác sĩ thăm khám. Đặc biệt, chị em cần thành thật với tiền sử bệnh lý, tránh những hậu quả đáng tiếc. Cụ thể, những người có bệnh lý mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, gan mật, giang mai, rối loạn đông máu… tuyệt đối không được hút mỡ tự thân để nâng ngực.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, hút mỡ tự thân để nâng ngực cũng không cho kết quả lâu dài. Sau một thời gian ngắn, mỡ sẽ tự tiêu đến 80%. Điều này đòi hỏi bạn phải bơm bổ sung. Sau khi bổ sung cũng không đảm bảo tồn tại lâu dài. Do đó, trước khi quyết định hút mỡ tự thân để nâng ngực, chị em cần hết sức cẩn trọng và cân nhắc kỹ.