Từ vụ bé trai hôn mê vì bị bỏ quên trên ô tô và những điều bố mẹ cần ghi nhớ khi cho con đi xe giữa trời nắng nóng

Mới đây, thông tin một bé trai 19 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô 3 giờ đồng hồ dẫn đến việc bé bị hôn mê, sốt cao 41 độ C, co giật... đã khiến dư luận xôn xao. Các bác sĩ đã xác định bé bị sốc nhiệt do nắng nóng. Hiện tại sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện, bé trai này đã có thể tiếp xúc chậm, chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn những cơn kích thích thích vật vã, sốt 37,5-38,5 độ C, chưa tiêu hoá được thức ăn, ăn vào lại nôn ra.

Vụ việc đã khiến nhiều người bất bình, đặt câu hỏi không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô suốt 3 tiếng đồng hồ? Câu chuyện cũng làm mọi người bàng hoàng nhớ lại sự việc bé trai 6 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway hồi tháng 8/2019. Vụ việc một lần nữa cảnh báo tất cả các bậc phụ huynh cần hết sức tập trung, cẩn trọng khi cho con đi xe ô tô, đặc biệt là trong lúc thời tiết đỉnh điểm nắng nóng như hiện tại.

Bé trai 19 tháng tuổi bị hôn mê do bố mẹ bỏ quên trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ.

Để hạn chế tối đa những điều nguy hiểm xảy ra với bé, bố mẹ cần lưu ý những điều sau đây:



Có việc cần thiết, quan trọng thì mới cho trẻ ra ngoài khi thời tiết nắng nóng

Thời tiết nắng nóng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, việc ra ngoài vào thời tiết này cũng khiến mọi người dễ mắc phải nhiều bệnh như cảm nắng, sốc nhiệt... Chính vì vậy, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì bố mẹ nên hạn chế cho con ra ngoài, đặc biệt là các khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ 12h đến 2-3h hàng ngày. Nếu không có việc gấp thì có thể sắp xếp ra ngoài vào lúc chiều mát hoặc tối.

Trang bị đồ chống nắng cho trẻ

Vào những ngày hè nóng bức, mặc dù ngồi trong xe, bật điều hoà không nóng nhưng ánh nắng mặt trời vẫn chiếu vào làn da của bé qua lớp kính. Ánh nắng mặt trời rất có hại cho da, nhất là da của trẻ con, nắng chiếu quá lâu cũng khiến trẻ bị say nắng. Vì vậy, bố mẹ cần trang bị rèm hoặc tấm che cửa sổ để sử dụng vào những ngày nắng nóng.

Đối với những gia đình cho trẻ nhỏ di chuyển bằng xe máy, bố mẹ chú ý đội mũ, mặc áo chống nắng, đeo kính mát cho con...

Nghỉ ngơi, uống đủ nước nếu đi đường dài

Nếu gia đình có một hành trình di chuyển dài, bố mẹ nên sắp xếp để cả nhà dừng chân nghỉ ngơi thường xuyên. Vì trẻ nhỏ không thể chịu đựng tốt như người lớn, nếu được dừng nghỉ hít thở không khí bên ngoài, chạy nhảy, ăn uống sẽ giúp bé được nạp thêm năng lượng, tỉnh táo trong suốt chuyến đi.

So với việc đi xe ô tô, khi đi xe máy bé cũng phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao hơn, việc này có thể khiến bé bị mất nước. Bố mẹ nên chuẩn bị đủ nước uống cho con. Tốt nhất là hạn chế di chuyển bằng xe máy nếu cả nhà có một chuyến đi dài.

Tuyệt đối không được để bé ở trên xe một mình

Trên xe máy hay ô tô hay ở bất cứ nơi đâu ngoài nhà mình, bố mẹ cũng tuyệt đối không nên để con nhỏ một mình, đặc biệt là để bé trên xe ô tô.

Dù không diễn ra thường xuyên nhưng hàng năm vẫn có những câu chuyện đáng tiếc xảy ra khi bố mẹ chủ quan để con trong xe một mình vì ý nghĩ chỉ đi có việc một lát rồi sẽ quay trở lại ngay.

Nếu để trẻ một mình trong xe khi xe vẫn còn nổ máy thì chỉ cần lũ trẻ tò mò đạp nhầm chân ga là có thể gây nguy hiểm chết người. Còn nếu xe đã tắt máy, điều hoà không hoạt động, nền nhiệt trong xe tăng cao có thể khiến trẻ bị sốc nhiệt hoặc ngạt khí CO2 dẫn đến tử vong.