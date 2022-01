Từ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết và phát ngôn viral MXH: Hãy cân nhắc khi trao con cho gã đàn ông "đội" tiểu tam lên đầu!

Đàn ông ngoại tình muôn đời bao biện

Đàn ông ngoại tình đã là chuyện quá khó để dung thứ, nhưng quả quyết đòi ly hôn vì ngoại tình và đang coi tiểu tam là thứ nhất thì rõ ràng họ đã tuyệt tình đến mức bạn không còn lựa chọn nào khác. Họ cũng đâu cần chờ bạn chấp nhận tha thứ vì kết cục bố của con bạn muốn chính là sự tan vỡ này.

Đàn ông ngoại tình có nhiều lý do để biện hộ cho mình như: Cô ta không biết điều, cô ta đối đãi với nhà chồng không ra gì, cô ta hay cãi, có vấn đề khúc mắc về tài chính... Ngoại tình không bao giờ là lý do được đưa ra để chia tay mà chỉ là "vợ không đủ tốt".

Đàn ông ngoại tình sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con, bỏ mái ấm anh ta đã từng yêu thương để chạy theo tình mới. Lý do cũng có khi ráo hoảnh "Hết yêu". Mặc dù đúng là hết yêu thì phải buông tay, nhưng hôn nhân chẳng như 1 cuộc tình, không thể nói bỏ là bỏ mà không để ý xem nét mặt con cái mình như thế nào.

Đàn ông ngoại tình dù phản bội vợ nhưng thường mạnh miệng tuyên bố "không bao giờ bỏ con". Vì thương con hay vì cái danh hão?! Rằng tôi dù là 1 gã chồng tồi, nhưng không bao giờ làm người cha tệ.

Ừ thì máu mủ ruột rà của họ, họ thương. Nhưng nếu thương thật liệu họ có quên người phụ nữ xưa kia mình đã từng yêu thương, khoảnh khắc con chào đời hạnh phúc nhường nào, họ có nghĩ đến sự chia ly đứa trẻ đứng bên này hay bên kia đều chống chếnh thiếu hụt. Nhà có 2 đứa con thì anh nhớ em, em nhớ chị, đứa lớn nhớ mẹ, đứa bé nhớ cha...

Có người coi ngoại tình chỉ như 1 cuộc vui chơi qua đường, vợ con không bao giờ có ý bỏ. Thì lúc đó gia đình còn hay giữ được là do cô vợ quyết định. Còn rất nhiều những gã đàn ông bỗng dưng chạy theo và say đắm tình mới quên hết ân nghĩa xưa cũ. Họ quên hết những đứa con thơ đợi bố ở nhà, mà nhảy chân sáo chạy theo bồ. Khi về nhà thì gây sự với vợ, đánh con để đòi quyền tự do như thể chân ái của cuộc đời mình giờ mới xuất hiện. Họ làm như thể những phút giây trước đó của đời mình đều chỉ là sự... bốc đồng.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết dưới tay "mẹ kế" và sự đồng thuận của cha ruột làm dư luận phẫn nộ là một ví dụ. Người đã từng phân vân định không đưa con tới viện ngay cả khi con nguy kịch vì... sợ phải vào tù. Người đã chủ động đánh con và ủng hộ người tình "dạy" con bằng đòn roi.

Người nhận nuôi đứa trẻ nhưng lại ngăn cản bé không được gặp mẹ, gặp em và để cho đứa bé mang trên mình những vết thâm tím, những vết khâu mà không dám hé răng nói với ai. Đâu có ai có thể bảo vệ em khi mẹ ở xa, cha em ở trong nhà nhưng bầy đàn cùng người tình để hành hạ con thơ. Rồi bé chết tức tưởi mà không hiểu vì sao ngay trong nhà mình, ở cùng ba mình mà hơi thở lại lịm tắt. Ba nuôi em, ba chăm sóc em, ba dạy dỗ em và mang cho em 1 người mẹ mới để... em phải chết.

Lý Phương Châu, vợ cũ của Lâm Vinh Hải, vì câu chuyện đau thương này và cả những gì cô ấy chiêm nghiệm đã từng nói "Nếu ly hôn vì người đàn ông ngoại tình, tuyệt đối đừng giao con", nhiều người gật gù thấy đúng!

Đàn ông chạy theo kẻ thứ 3 có thực bỏ vợ không bao giờ bỏ con?

Có nhiều lý do để ly hôn nhưng ngoại tình là lỗi nhiều nhất, nặng nhất. Và dù cho có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì gã đàn ông phản bội cũng đã tự làm xấu hình tượng người cha của mình vì chính anh là "hung thủ" giết chết 1 gia đình, nơi giữ cho con 1 mái ấm vẹn nguyên để lớn lên và trưởng thành.

Người đàn ông bỏ lại vợ hiền và 2 đứa trẻ để chạy theo kiểu yêu rất giang hồ "Tiền em thiếu, về nợ cùng em. Anh ghét ai, em đánh cùng anh". Anh ta đã hoàn toàn quên trước đó từng vượt qua sóng gió để đến được với nhau.

Chạy theo kẻ thứ 3, đòi đòi ly hôn để sống chung với bồ, 2 đứa con chia đôi như 1 bài toán chia hết, sòng phẳng và đoạn tình.

Người cho rằng người tình có thể yêu thương con hơn mẹ bằng cách giao hết quyền dạy dỗ đứa trẻ và cả việc xếp lịch hay quyết định cho con gặp mẹ đẻ hay không. Và rồi kết quả là đứa bé chết tức tưởi dưới tay người đàn bà anh ta từng bỏ tất cả những ấm êm để chạy theo.

Dù không phải hoàn cảnh nào cũng giống hoàn cảnh nào. Người mẹ đáng thương vô cùng khi bị chồng phụ bạc, khi con cái phải chia đôi, khi con gái 1 năm không được gặp rồi nhận được hung tin con mình đã tử vong. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất mình đã cố gắng như thế nào, vì sao lại phải dứt ruột để con gái ở lại với ba nó.

Nhưng kết cục tang thương này cũng cho thấy đứa trẻ khi sống cùng 1 người cha ngoại tình hẳn không có quá nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy, như vợ cũ Lâm Vinh Hải mới nói rằng đừng giao con cho người đàn ông ngoại tình.



Vì sao?

- Nếu thương con cái anh ta đã hành xử khác, không dễ dàng quyết định từ bỏ gia đình 1 cách không thương tiếc mà không nghĩ hậu quả về sau.

- Nếu thương con anh ta đã không ngoại tình vì tất yếu lúc lên giường cùng người lạ anh ta hiểu hôn nhân của mình đang được... đặt cược.

- Nếu thương con anh ta đã là người chồng, người cha mẫu mực ngay từ lúc gia đình còn ấm êm, biết bẻ lái lúc nó về quỹ đạo lúc có khi chệch hướng.

Hãy cân nhắc khi để con trong... căn nhà dột từ nóc

Ngay khi còn có tất cả anh ta không vượt qua nổi cám dỗ và lỡ có bước chân sai lầm còn biết quay đầu là bờ... thì hỏi sau đó làm sao có thể bỗng nhiên anh ta biết thương con mình?

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không ở trong chăn nhà họ thì chúng ta không thể phán xét bất cứ điều gì. Đừng xát thêm muối vào những nỗi đau có thật của người mẹ...

... Chỉ là điều suy nghĩ chung cho tất cả chúng ta về minh chứng của một ông chồng phụ tình, cách anh ta làm cha cũng đều một chữ... TỆ.

Vì vậy, nên chăng phụ nữ hãy cân nhắc thật kĩ việc giao con cho một ông bố ngoại tình?

Dù còn có nhiều yếu tố để nói đến như điều kiện tài chính của người mẹ, khả năng chăm sóc con cái, việc phân định quyền nuôi con của tòa án... Cũng không thể nói rằng con cái sau ly hôn chỉ ở với mẹ là tốt nhất bởi có rất nhiều người cha tuyệt vời. Và về cơ bản tình yêu thương của cha mẹ là ngang bằng nhau.

Nhưng với những gã đàn ông phụ tình, kẻ đã quyết định dứt áo từ bỏ gia đình ấm êm đang có để chạy theo 1 ả tiểu tam thì mái nhà con đang sống là chiếc mái dột từ nóc. Bởi đó là sự kết hợp của 1 người cha tồi và 1 bà mẹ kế trơ trẽn.

Trong câu chuyện của bé gái 8 tuổi, chúng ta không nên phán xét người mẹ bởi cô ấy rất đáng thương và chỉ người trong cuộc mới hiểu hoàn cảnh của mình.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn thì phụ nữ ơi hãy nhớ:

Ly hôn chỉ là kết thúc 1 cuộc hôn nhân, còn hành trình làm mẹ không bao giờ dừng lại... cho đến cái chết.

Hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể, kể cả làm 1 chú gà mái xù lông xù cánh hung dữ với bên ngoài, miễn là bảo vệ được gà con non nớt yêu dấu!

https://afamily.vn/tu-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-den-chet-va-phat-ngon-viral-mxh-hay-can-nhac-khi-trao-con-cho-ga-dan-ong-doi-tieu-tam-len-dau-20220107161542633.chn