Từ vụ án bắt cóc giết hại trẻ em, cảnh sát đã bắt được hung thủ và mở ra loạt chân tướng tàn bạo về 3 tên sát nhân bệnh hoạn

Nạn nhân đầu tiên là cô bé 9 tuổi có tên Agnes Ng. Cô bé được phát hiện chết với tư thế bào thai trong một chiếc túi du lịch. Người phát hiện ra thi thể của Agnes Ng là một thợ mộc 25 tuổi.

Theo đó, vào ngày 25/1/1981, sau khi đi xem phim về, tại tầng trệt của Khối 11, Toa Payoh Lorong 7 thuộc khu dân cư Toa Payoh, Singapore, người này đã nhìn thấy chiếc túi chứa phần đầu của cô bé. Không ai biết rằng, Agnes chính là nạn nhân đầu tiên của Adrian Lim, một kẻ thất nghiệp và tự xưng mình là pháp sư. Vợ và nhân tình của hắn, cũng là hai đồng phạm trong kỳ án này, lần lượt là Catherine Tan Mui Choo và Hoe Kah Hong.

Agnes Ng bị bắt cóc tại Nhà thờ Church of the Risen Christ ở Toa Payoh, sau đó được đưa đến căn hộ của Lim. Cô bé bị Lim tiêm thuốc an thần, làm ngạt thở và cả tấn công tình dục. Một tuần sau cái chết của Agnes, Tan và Hoe đã liên hệ với mẹ của cô bé và đưa ra lời đe dọa rằng chị gái của Agnes sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng.

Nạn nhân Agnes Ng (9 tuổi).

Lời đe dọa trở thành áp lực đè nặng lên đội điều tra, tuy nhiên chỉ với một vài manh mối tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Agnes, việc phá án rất khó khăn. Áp lực còn lớn hơn nữa khi lời đe dọa đó trở thành hiện thực.

Gần 2 tuần sau khi Agnes bị sát hại, thi thể của cậu bé Ghazali Marzuki, 10 tuổi, đã được tìm thấy ở một bãi cỏ chỉ cách nhà Lim, Tan và Hoe ở vài mét. Theo đó, khi cậu bé đang chơi đùa với anh em họ của mình ở bãi cỏ trong một sân chơi thì Hoe tiếp cận và dở trò dụ dỗ.

Ghazali sau đó được Hoe đưa đến căn hộ của Lim. Tại đây, cậu bé đã bị đánh thuốc mê, bị dìm nước đến chết đuối. Khám nghiệm tử thi còn phát hiện trên cơ thể của Ghazali có 3 vết bỏng ở lưng và một vết đâm bằng vật sắc nhọn ở cánh tay. Tuy nhiên, lần này may mắn đã mỉm cười với đội điều tra khi từ chỗ thi thể của Ghazali có một vệt máu dẫn đến khu mà Lim ở, tức Khối 12, Toa Payoh Lorong 7.

Nạn nhân Ghazali Marzuki (10 tuổi).

"Hắn đã không nhận ra rằng mũi của Ghazali đang bị rỉ máu. Đó là sơ hở của hắn", ông Menon, cán bộ phụ trách Bộ phận điều tra đặc biệt của Cục Điều tra hình sự Singapore (CID), cho biết.

Cảnh sát ngay lập tức đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực và thực hiện khám xét từng căn hộ. Khi lên đến tầng 7, họ đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường.

Trong căn hộ kỳ lạ với ánh sáng màu hổ phách và một chiếc bàn thờ cỡ lớn đối diện ngay với cửa ra vào, Lim – mặc một chiếc quần dài và áo sơ mi – đang rất vội vàng, dường như y sắp sửa chạy trốn khỏi một điều gì đó.

Bên trong nhà của tên Lim.

Những nghi ngờ bắt đầu được khơi dậy, và lớn hơn khi một giọt máu được phát hiện trên sàn bếp.

"Tôi đã hỏi y về sự xuất hiện của giọt máu. Y giải thích rằng đó là vết máu của những con gà mà y đã giết để chuẩn bị Tết Nguyên đán", Menon nói. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó đã cho thấy vệt máu là máu người.

Dựa trên những nghi vấn ban đầu, lực lượng cảnh sát đã tiến hành lục soát căn hộ của Lim, từ đó phát hiện ra manh mối rất quan trọng. "Bên trong tủ lạnh, chúng tôi đã tìm thấy một mảnh giấy (được xé ra từ cuốn sổ ghi chép liên lạc), trong đó có tên của cả hai đứa trẻ, Agnes và Ghazali. Mảnh giấy này đã nói cho chúng tôi biết thủ phạm là ai".

Lim cùng vợ và nhân tình đã ngay lập tức bị bắt và giam giữ. Cả ba sau đó đã thú nhận đã giết Agnes và Ghazali nhằm mục đích trả thù.

Chân dung hung thủ Adrian Lim.

Menon cho biết vào thời điểm đó, cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra một vụ cưỡng hiếp đối với Lim. Lim khai anh ta cảm thấy bực mình và tức giận trước hàng loạt câu hỏi từ phía cảnh sát và nghĩ rằng y bị ép cung. Điều này đã khiến y đi đến quyết định trả thù cơ quan cảnh sát bằng cách sát hại trẻ em. Trong việc này, Tan và Hoe đóng vai trò là những kẻ đi tìm kiếm con mồi.

Kẻ chủ mưu: Adrian Lim

Lim sinh ngày 6/1/1942 và là anh cả trong một gia đình có 3 người con. Sau khi bỏ học từ một trường trung học phổ thông, y đã làm rất nhiều công việc, từ một mật thám cho Internal Security Department cho đến một viên thu nợ. Bên cạnh đó, y cũng đã dành 14 năm cống hiến cho Rediffusion – một công ty truyền thông. Tuy nhiên, trong suốt những năm làm việc, Lim luôn bị ám ảnh bởi những thứ siêu nhiên.

Sau khi theo học những câu thần chú tiếng Malay và tiếng Thái Lan từ một người có tên là Uncle Willie, Lim đã bỏ việc để trở thành một pháp sư tự xưng danh, y quảng bá rằng y có thể dùng thần lực của mình để chữa lành những vết thương. Y sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau khi thôi miên và thuyết phục những phụ nữ ngủ với y để tẩy sạch những con quỷ dữ trong họ. Theo một bác sĩ, Lim đã đến phòng khám của anh ta ít nhất 40 lần để tiêm hóc môn nhằm tăng khả năng tình dục.

Lim thừa nhận với cảnh sát rằng hầu hết các khả năng của y như bói toán chỉ là những mánh khóe để khiến phụ nữ trẻ ngủ với y vì y tin rằng điều đó sẽ giúp y kéo dài được tuổi thọ.

Đồng phạm 1: Catherine Tan

Bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt vì định kiến trọng nam khinh nữ, Tan lớn lên với khao khát được mọi người chú ý, quan tâm và chăm sóc. Năm 17 tuổi, cô rời khỏi nhà sau cái chết của bà ngoại, người mà cô coi là thân thiết nhất, và trở thành gái phục vụ trong quán bar.

Catherine Tan.

Năm 1974, Tan gặp gỡ Lim lần đầu tiên với mục đích điều trị bệnh theo lời khuyên của những người bạn trong hộp đêm, để rồi cuối cùng, cô bị rơi vào bẫy của gã pháp sư bịp bợm.

Sau đó, cô đã chuyển hẳn đến căn hộ của Lim để sinh sống. Khi đó, Lim đang sống với vợ và hai con. Không thể chấp nhận được cuộc sống chung chạ, vợ của y ngay sau đó đã đưa hai đứa con rời khỏi căn hộ. Tan cùng Lim kết hôn chính thức vào năm 1977, sau khi Lim ly hôn. Trong suốt quãng thời gian chung sống, Lim đã đánh cô, ép cô làm gái mại dâm và làm việc như một nghệ sĩ thoát y. Đồng thời, y cũng bắt cô phải dụ dỗ những người phụ nữ khác ngủ với y, số phận của họ sau đó cũng tương tự như Tan.

Đồng phạm 2: Hoe Kah Hong

Hoe gặp Lim do mẹ của cô đã dẫn cô đến để vị pháp sư có thể "chữa trị" những vấn đề mà cô đang gặp phải. Cũng giống như Tan, Hoe đã nhanh chóng tin tưởng tuyệt đối vào những cái mà Lim gọi là sức mạnh. Y thuyết phục Hoe rằng cô là một đứa con ngoài giá thú, và những vấn đề mà cô đang gặp phải đều xuất phát từ người chồng của cô, anh Benson Loh Ngak Hua.

Hoe Kah Hong.

Sau đó, Hoe cũng đã đưa chồng cô đến gặp Lim. Trong buổi "chữa trị" ngày 7/1/1980, Hua đã bị Lim chích điện giật đến chết. Hoe sau đó đã nói với cơ quan cảnh sát điều tra rằng chồng cô đã không may mắn bị chết do điện giật sau khi cố gắng bật một chiếc quạt bị hỏng.

Động cơ gây án: Trả thù cảnh sát

Trong phiên tòa xét xử, Lim nói rằng y giết hai đứa trẻ nhỏ để trả thù cơ quan cảnh sát sau khi cho rằng y bị ép cung, bị buộc tội hiếp dâm một người phụ nữ bán mỹ phẩm có tên Lucy Lau Kok Huang. Lucy cũng là một trong những nạn nhân dưới những trò bùa phép lừa đảo của Lim.

Ngày 7/11/1980, cô Lau đã đến đồn cảnh sát để tố cáo về việc Lim đã hãm hiếp cô. Lim sau đó đã bị buộc tội và phải báo cáo với cảnh sát mỗi lần y gia hạn bảo lãnh. Đối với Lim, y cho rằng điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của y cùng người vợ thứ hai và nhân tình.

Y nói rằng y không muốn mang tiếng là kẻ hãm hiếp khi sống với vợ. Y cho rằng cô Lau đã ghen tị với vợ cùng nhân tình của y, do đó cô ta đã cố gắng trả thù y.

"Tôi cảm thấy rằng mình đã bị ép cung và cảnh sát đã đưa ra phán quyết sai. Chúng tôi (với Tan và Hoe) đã lên kế hoạch trả thù. Những đứa trẻ sẽ là mục tiêu của chúng tôi", Lim khai.

Tuy nhiên, sau đó, trước phiên tòa, Lim nói rằng lý do chính của y trong việc giết bọn trẻ là nhằm hiến dâng chúng cho vị thần Kali, người mà y tin rằng sẽ giúp y thoát khỏi tội hiếp dâm và các tội lỗi khác.

Lời khai gây sốc của Hoe

Trong hồ sơ vụ án, Hoe khai rằng, cô gặp Lim trong lần mẹ cô đưa cô và các chị gái của mình đến để nhờ Lim giúp đỡ. Một trong những chị gái của cô đã có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý sau khi bị tên pháp sư "phụ tình" và bỏ rơi.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến Lim chà trứng lên người em gái cô và sau đó lấy ra một chiếc kim đen trong lòng quả trứng đó. Thủ thuật lừa đảo này của Lim sau này đã được lộ tẩy bằng chứng minh khoa học trước phiên tòa xét xử.

Các sĩ quan cảnh sát đứng bên ngoài căn hộ nơi Lim và 2 vợ của y đã hành hạ và sát hại hai đứa trẻ.

Trong một lần gặp gỡ để "điều trị" khác, Lim đã đưa một con rắn ra trước mặt cô và em gái khiến hai người bị nôn mửa. Sau đó y đã che mặt họ bằng một tấm vải đen và ngâm chân của họ trong một bồn nước để "điều trị" bằng điện. "Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân run rẩy và nhìn thấy ánh sáng ở khắp mọi nơi mặc dù mặt tôi đã bị che kín bởi tấm vải đen. Sau khi "điều trị", anh ấy nói tôi xinh hơn trước", Hoe cho biết.

Hoe đã chuyển đến ở với Lim vài ngày sau đó. Hoe kể rằng cô ấy được uống nước tiểu của Lim và chính mình để xua đuổi tà ma. Trong những ngày sau đó, Hoe dường như đã bị "tẩy não" khi tin rằng cha mẹ cô đã ném linh hồn ma quỷ vào mình. Lim đã tổ chức một đám cưới giả cho y và Hoe trước bàn thờ trong căn hộ của y. Y đã bảo Hoe thu dọn đồ đạc từ nhà và chuyển đến ở cùng y, đồng thời xúi giục cô dùng chổi đánh cha mẹ khi cô trở về nhà.

"Khi Lim muốn tôi làm gì đó, anh ta sẽ nói rằng có một vị thần nào đó đã nhập vào anh ta và ra lệnh rằng anh ta chuyển lời cho tôi. Sau đó tôi sẽ thực hiện theo lệnh của anh ta", Hoe kể.

Hoe còn cho biết thêm, khi chồng cô, anh Benson Loh, còn sống, cô và chồng thường xuyên đến căn hộ của Lim vào những ngày cuối tuần, theo lệnh của y. Vào ngày Loh chết, Loh và Hoe bị trói lại với nhau để Lim " điều trị" bằng điện. Khi dòng điện chạy qua người, đột nhiên cô bất tỉnh, Hoe nói. Khi tỉnh lại, cô thấy Lim và Tan đang cố gắng hồi sinh chồng mình. Cô đã bị Lim thuyết phục nói với cảnh sát rằng chồng cô đã chết vì vô tình bị điện giật.

Bản án cuối cùng cho kẻ thủ ác

Trước Tòa án, tất cả những chi tiết về cuộc sống trụy lạc của cả 3 tên sát nhân – Hoe, Tan và Lim và cách thức tra tấn tàn bạo của y cùng đồng bọn đối với các nạn nhân. Cũng tại phiên tòa này, tội ác của Lim đối với Benson Loh – chồng của Hoe – vài năm trước đó cũng đã được phơi bày.



Theo đó, y đã sử dụng thủ đoạn quen thuộc của mình là chích điện để tra tấn nạn nhân đến chết. Để che giấu tội ác của nhân tình, vào thời điểm đó, Hoe đã nói với cơ quan cảnh sát điều tra rằng anh Benson đã bị điện giật khi cố gắng để bật một chiếc quạt bị hỏng.

Khung cảnh bên ngoài Tòa án tối cao Singapore khi các xe tải chở Adrian Lim, Catherine Tan và Hoe Kah Hong rời khỏi tòa nhà sau khi bị kết tội vào tháng 8 năm 1983.

Vụ án đã thực sự đã gây ra chấn động lớn ở Singapore và đây cũng là một trong những phiên tòa xét xử ngoài trời thu hút người tham gia đông nhất quốc gia này.

Vào ngày 23 tháng 5 năm 1983, cả ba đã bị kết án tử hình. Lim chấp nhận án tử mà luật pháp đưa ra nhưng Tan và Hoe đã tiến hành kháng cáo bằng cách làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, ý đồ của 2 ả đã không thành công, bản kháng cáo bị bác bỏ hoàn toàn.

Ngày 25 tháng 11 năm 1988, Tan, Hoe và Lim đã bị treo cổ tại nhà tù Changi và hỏa táng tại Đài hỏa táng Mount Vernon.

"Trong suốt những năm làm cảnh sát, tôi chưa bao giờ gặp phải vụ án nào tàn bạo như thế này", ông Menon nói. Một làn sóng sợ hãi và lo lắng dấy lên trong người dân, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ, rất nhiều trong số họ đã không muốn gửi con đến trường học.

(Nguồn: Straits Times)