Những ngày đầu tháng 12 luôn mang lại cảm giác vừa háo hức vừa áp lực: Ai cũng muốn chốt sổ một năm thật đẹp, thu nhập khá hơn, công việc ổn định hơn. Trong bức tranh nhộn nhịp đó, theo tử vi phương Đông, có 3 con giáp được Thần Tài ưu ái nhiều hơn hẳn trong tuần từ 1/12 đến 7/12. Họ không chỉ đón tin vui về tài chính mà còn có vận trình công việc hanh thông, dễ gặp quý nhân, dễ “gỡ bí” những chuyện tưởng bế tắc. Nếu bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây, tuần mới là lúc nên mạnh dạn nắm thời cơ, làm việc hết mình và sắp xếp lại cuộc sống tài chính cho gọn gàng, thông minh hơn.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào tuần mới với năng lượng khá tích cực. Từ 1/12 đến 7/12, bạn dễ nhận được thêm việc, thêm dự án hoặc thêm lời đề nghị hợp tác ngoài dự kiến. Bề ngoài có thể trông như “tăng việc, tăng mệt”, nhưng thực ra đây chính là cơ hội Thần Tài gửi đến, giúp tuổi Tý cải thiện túi tiền trước khi bước sang năm mới.

Trong công việc: Tuổi Tý nên tránh tâm lý làm cho xong, thay vào đó là thái độ: Làm cho tốt. Cách bạn xử lý chi tiết, thái độ với đồng nghiệp, với khách hàng trong tuần này sẽ được cấp trên ghi nhận, mở ra khả năng thưởng nóng, tăng thu nhập hoặc được giao việc lớn hơn trong thời gian tới.

Về tài chính: Đây là tuần tuổi Tý có thể có thêm nguồn thu từ việc làm thêm, bán hàng online, nhận hoa hồng, thưởng doanh số. Tuy nhiên, Thần Tài chỉ yêu thương những ai biết trân trọng tiền mình kiếm ra. Lời khuyên là: Đừng để tiền đi nhanh hơn tốc độ bạn kiếm ra. Nên dành một phần tiền vào quỹ tiết kiệm hoặc quỹ “dự phòng cuối năm”, hạn chế mua sắm theo cảm hứng chỉ vì các chương trình giảm giá dồn dập.

Trong đời sống: Tuần này cũng là lúc tuổi Tý nên nói “không” với những cuộc tụ tập tốn kém nhưng chẳng mang lại giá trị. Thay vào đó, đầu tư thời gian cho gia đình, cho sức khỏe và những mối quan hệ thật sự quan trọng. Càng tiết chế cảm xúc, giữ được cái đầu tỉnh, bạn càng dễ thu hút vận may tài chính.

2. Tuổi Thìn

Từ ngày 1/12 đến 7/12, tuổi Thìn bước vào một trong những tuần “đắt giá” nhất giai đoạn cuối năm. Bạn có khả năng được người có kinh nghiệm hơn, có vị trí cao hơn để ý và sẵn sàng chỉ dẫn. Sự hỗ trợ này không ồn ào, nhưng đủ để tháo gỡ những nút thắt công việc mà bấy lâu nay bạn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu.

Trong công việc: Đây là tuần tuổi Thìn nên chủ động more “đưa tay” nhận việc, thay vì né tránh. Nếu được giao nhiệm vụ mới, dự án mới hoặc công việc có vẻ “khó nhằn”, hãy coi đó là tấm vé để bước lên nấc thang khác. Thần Tài đứng về phía những người dám thử sức, không tự trói mình trong vùng an toàn. Càng tập trung, càng chịu khó học hỏi, tuổi Thìn càng dễ được đánh giá cao và mở ra cơ hội tăng lương, tăng thưởng trong thời gian tới.

Về tài chính: Tuổi Thìn có thể đón tin vui trong các khoản thu liên quan đến đầu tư, hoa hồng, thưởng doanh số hoặc tiền nợ cũ được trả. Tuy đây chưa hẳn là “một đêm thành đại gia”, nhưng đủ để bạn cảm thấy nhẹ gánh và có thêm động lực. Lời khuyên cho tuổi Thìn là: Hạn chế đầu tư theo trào lưu trong tuần này, nên ưu tiên các kênh an toàn, đọc kỹ hợp đồng, tránh nghe theo lời rủ rê thiếu cơ sở.

Trong đời sống: Tuần này, tuổi Thìn nên dành ít phút mỗi tối nhìn lại chi tiêu trong ngày, ghi chép lại những khoản không cần thiết. Việc nhỏ nhưng giúp bạn kiểm soát tiền tốt hơn, không để cảm xúc nhất thời làm “rò rỉ” vận may tài chính mà Thần Tài đang gửi đến.

3. Tuổi Hợi

Trong tuần lễ từ 1/12 đến 7/12, người tuổi Hợi được xem là một trong những con giáp “mát tay” nhất về tiền bạc. Điểm đặc biệt của tuổi Hợi là tài lộc không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ các mối quan hệ xung quanh. Bạn bè giới thiệu cơ hội, đồng nghiệp san sẻ việc tốt, khách hàng cũ quay lại ủng hộ.

Trong công việc: Tuổi Hợi dễ ghi điểm vì sự chân thành, chịu khó và trách nhiệm. Những gì bạn đã kiên trì làm từ trước đến nay bắt đầu cho “trái ngọt” trong tuần này. Có thể là lời khen từ cấp trên, sự tin tưởng giao thêm nhiệm vụ, hoặc cơ hội làm việc với khách hàng lớn hơn. Tuổi Hợi càng bớt than phiền, bớt so sánh, càng tập trung vào phần việc của mình thì càng dễ bứt tốc.

Về tài chính: Tuần này, tuổi Hợi có khả năng nhận khoản thu khá từ công việc phụ, nghề tay trái, kinh doanh online, buôn bán nhỏ hoặc tiền thưởng sớm. Thần Tài ưu ái những người không ngại bắt đầu lại, không ngại học thêm kỹ năng mới. Nếu bạn đang ấp ủ ý định mở một kênh nhỏ để bán hàng, chia sẻ kiến thức, đây là lúc phù hợp để lên kế hoạch. Tuy nhiên, đừng vung tay quá trán chỉ vì thấy tiền về nhiều hơn một chút; hãy tiếp tục sống giản dị, đầu tư vào những thứ giúp bạn phát triển lâu dài như học hành, sức khỏe, tổ ấm.

Trong đời sống: Tuổi Hợi nên giữ thói quen cho đi đúng cách: Giúp đỡ trong khả năng của mình, không ôm hết trách nhiệm của người khác. Khi biết đặt giới hạn lành mạnh, bạn vừa bảo vệ được năng lượng, vừa giữ được ví tiền. Chính sự tử tế nhưng tỉnh táo này khiến tuổi Hợi dễ “hút” thêm cơ hội tốt về công việc lẫn tài chính.

Tuần từ 1/12 đến 7/12 là giai đoạn đẹp để tuổi Tý, Thìn, Hợi sắp xếp lại bàn làm việc, kế hoạch tài chính, thói quen chi tiêu. Thần Tài có thể đem đến cơ hội, nhưng cách bạn đón nhận mới quyết định tiền ở lại lâu hay không. Làm việc hết mình, dùng tiền có ý thức, sống tử tế với người khác và với chính bản thân mình, đó mới là “bí kíp giữ lộc” vững vàng trước thềm năm mới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)