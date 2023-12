Tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 dương lịch: 3 con giáp dễ "bắt được vàng", có cái Tết ấm no

1. Tuổi Sửu

Trong năm nay, những người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên họ sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ. Do đó, những người tuổi này có khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Đường tài vận cuối năm năm 2023 của người tuổi Sửu cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán dễ có khả năng bội thu.

Có thế thượng phong, trong tháng cuối năm 2023, những người cầm tinh tuổi Sửu nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua sắm quá trớn.

2. Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia dự báo, tới cuối năm 2023, người tuổi Hợi có thể đạt được thu hoạch bất ngờ.

Do bản mệnh có thể được Thần Tài phù hộ vào cuối năm nay, những người này có thể gặp nhiều may mắn, tài khí tăng tiến, nếu may mắn còn gặp được quý nhân giúp đỡ. Từ đó, họ có đủ tài nguyên để vượt qua những khó khăn của giai đoạn trước, giúp gia tăng và mở rộng các nguồn thu nhập, cuộc sống sung túc hơn. Nếu đưa ra những quyết định sáng suốt, có thể, lợi nhuận thu về còn vượt qua cả tiền lương chính thức vào dịp cuối năm.

Có lẽ nhờ bản tính không quá ham mê tiền bạc, đeo đuổi vật chất nên con giáp này thường được phù trợ để mở rộng các nguồn tài nguyên. Kiếm tiền với đa số người tuổi Hợi chỉ là vấn đề chứng tỏ thực lực cá nhân.

Tuy nhiên, dù đứng trước cơ hội lớn hay nhỏ, con giáp này cũng cần cẩn trọng, lấy tiêu chí “đi chậm mà chắc” làm đầu, luôn bám sát thực tế, không vì lợi ích hào nhoáng trước mắt mà đánh mất nền tảng để phát triển lâu dài, bền vững. Nên nhớ rằng, xây được nền tảng thì dù không còn cơ hội lần này, mọi người vẫn sẽ đón nhận được nhiều cơ hội lần sau.

3. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mệnh Hỏa thường gặp nhiều lận đận, bấp bênh trong thời gian đầu năm nhưng càng về cuối năm, họ càng có điều kiện thuận lợi để họ đổi vận về sau.

Từ tháng 12 trở đi, tình hình tài chính của con giáp này có sự tăng trưởng đáng kể khi có cát tinh gia trì. Người cầm tinh con ngựa nên chú ý với các phương thức kiếm tiền mới mẻ để gia tăng các nguồn thu nhập cá nhân.

Những gì đã vất vả cày cấy, vun trồng đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động bỏ ra. Những mầm mống bạn gieo từ giai đoạn trước sẽ bắt đầu trưởng thành, tạo ra sức ảnh hưởng. Đây là giai đoạn người tuổi Ngọ cần chú ý trong các quyết sách, tránh vội vàng, dễ mắc sai lầm, cẩn trọng để có thể mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác.

Nhìn chung, các bước phát triển của người tuổi Ngọ trong cuối năm càng được như ý khi có quý nhân vượng, được người tài giúp sức, mưu sự cũng thành được 7-8 phần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Sohu