Tử vi ngày 19/5: 3 con giáp "mở khoá" vận may, tiền vào như nước, công việc thuận buồm xuôi gió

Trong dòng chảy ngũ hành ngày 19/5, năng lượng Thổ và Kim giao hòa mang đến cơ hội bứt phá rõ rệt cho một số tuổi. Có người nhận được khoản tiền nằm ngoài kế hoạch, có người tháo gỡ được khúc mắc kéo dài bấy lâu, lại có người tìm thấy hướng đi mới mẻ cho chính mình. Quan trọng hơn cả, đây là ngày phù hợp để dám quyết định, dám nói ra điều mình ấp ủ, bởi vận trình đang nghiêng về phía những ai chủ động nắm bắt thay vì chờ đợi.

Tuổi Tý: Tiền bạc rộng cửa, quý nhân âm thầm nâng đỡ

Ngày 19/5, người tuổi Tý bước vào quỹ đạo hanh thông cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Những kế hoạch trước đó tưởng chừng bế tắc thì nay bỗng có lối ra, nhiều khi chỉ nhờ một cuộc trò chuyện ngắn với người quen cũ hoặc một lời gợi ý vô tình từ đồng nghiệp. Đặc biệt, người làm kinh doanh tự do hay buôn bán nhỏ có thể đón đơn hàng bất ngờ vào buổi chiều, doanh thu nhỉnh hơn hẳn mặt bằng những ngày trước. Người làm công ăn lương thì được cấp trên ghi nhận, có khả năng nhận thưởng hoặc được giao thêm phần việc quan trọng mà nếu hoàn thành tốt sẽ mở ra cơ hội thăng tiến trong vài tháng tới.

Về tài lộc, tuổi Tý cần lưu ý rằng vận may đến từ những mối quan hệ lâu năm chứ không phải từ người mới quen. Vì thế, một cuộc gọi hỏi thăm bạn bè cũ, một bữa cơm với người thân, hay thậm chí chỉ là tin nhắn ngắn với khách hàng quen cũng có thể trở thành cánh cửa dẫn tới khoản thu nhập đáng kể. Trong tình cảm, người độc thân nên mở lòng vì có khả năng gặp người hợp duyên qua môi trường công việc. Người đã có đôi có thể cùng nhau bàn chuyện dài hơi như mua sắm tài sản, đầu tư chung hoặc tính toán chuyện gia đình.

Tuổi Thìn: Bứt phá rõ rệt, giải quyết được việc tồn đọng

Người tuổi Thìn ngày 19/5 đón nguồn năng lượng mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp với những ai đang theo đuổi mục tiêu lớn. Sao tốt chiếu mệnh giúp tuổi Thìn tỉnh táo, ra quyết định nhanh và chính xác. Những hồ sơ tồn đọng, hợp đồng chờ ký, hay khoản nợ khó đòi đều có dấu hiệu được giải quyết gọn gàng. Đây cũng là ngày tuổi Thìn có thể nhận được tin vui từ phía đối tác xa, có thể là một lời mời hợp tác, một dự án mới hoặc đơn giản là phản hồi tích cực sau thời gian dài chờ đợi.

Tài lộc của tuổi Thìn đến từ chính năng lực bản thân chứ không phải may rủi, nên càng làm việc nghiêm túc, kết quả càng rõ ràng. Một mẹo nhỏ giúp tuổi Thìn tăng vượng khí ngày này là sắp xếp lại bàn làm việc, dọn bớt giấy tờ cũ và đặt một chậu cây nhỏ ở góc trái bàn, tượng trưng cho sinh khí và tài vận. Về sức khoẻ, tuổi Thìn nên tránh thức quá khuya và hạn chế đồ uống có cồn, bởi năng lượng tốt cần một cơ thể tỉnh táo mới phát huy hết được. Tình cảm gia đình hài hoà, có thể có người thân ghé thăm hoặc gọi điện chia sẻ chuyện vui.

Tuổi Thân: Thông minh sắc bén, đầu tư có lời

Tuổi Thân ngày 19/5 sở hữu trực giác nhạy bén hiếm có, nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, marketing hay công nghệ sẽ thấy ý tưởng tuôn trào, dễ chốt được sản phẩm tâm đắc. Người đang cân nhắc đầu tư cũng có thể tự tin xuống tiền với khoản vừa phải, không nên quá tham, bởi vận may hôm ấy thiên về "ăn chắc mặc bền" hơn là đánh lớn. Một điểm thú vị là tuổi Thân có thể kiếm thêm thu nhập từ kênh phụ, ví dụ bán hàng online, nhận việc freelance hoặc khoản hoa hồng nhỏ từ giới thiệu sản phẩm.

Trong giao tiếp, tuổi Thân ăn nói có duyên, dễ thuyết phục người khác, rất thuận lợi để đàm phán giá cả hoặc trình bày ý tưởng trước đám đông. Tuy nhiên cần tránh hứa hẹn quá đà với những việc chưa chắc chắn, bởi lời nói ngày này có sức nặng và sẽ được người khác ghi nhớ. Về tình duyên, tuổi Thân độc thân có cơ hội gặp gỡ qua các sự kiện đông người, còn tuổi Thân đã yên bề thì nên dành thời gian buổi tối lắng nghe bạn đời thay vì cuốn vào công việc.

Dù thuộc con giáp nào trong ba tuổi trên, để vận may không bị "rò rỉ", có ba điều nên ghi nhớ. Thứ nhất, tránh tranh cãi vào buổi sáng vì đây là khung giờ tích khí, nếu xảy ra mâu thuẫn dễ kéo dài cả ngày. Thứ hai, hạn chế cho vay tiền hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác, dù người đó thân thiết. Thứ ba, nên mặc trang phục tông màu vàng nhạt, be hoặc nâu đất để kích hoạt năng lượng thổ, hợp với mệnh ngày.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.