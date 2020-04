Tư vấn thiết kế thêm 1 phòng ngủ trong căn hộ 54m² với mức chi phí là 15 triệu theo yêu cầu của gia chủ

Gia đình tôi có căn hộ 54m², 2 ngủ, (1 sáng 1 tối) giờ chuẩn bị đón bà lên ở cùng nên cần thêm 1 phòng ngủ nữa. Nhờ KTS tư vấn cải tạo thêm 1 phòng ngủ nhỏ nữa cho bà với mức kinh phí cho phép là 15 triệu.

Xin chân thành cảm ơn.

Mặt bằng nội thất trước khi cải tạo.

Căn hộ trước cải tạo của gia chủ có 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh và 1 kho. Để đáp ứng nhu cầu về số lượng người ở, KTS tư vấn cải tạo như sau:

Mặt bằng nội thất sau khi cải tạo.

Phòng ngủ con hiện tại đang có diện tích khá lớn nên KTS tư vấn phá bỏ bức tường ngăn giữa phòng ngủ con và kho, trở thành 1 không gian chung sau đó tách ra 2 phòng ngủ riêng nhỏ hơn mà vẫn đầy đủ công năng.

Phòng khách tone nâu gỗ và ghi xám nổi bật khi phối với ghế sofa màu xanh coban. Đây là cách phối khá hiện đại và thông minh khi chỉ tập trung vào chiếc ghế, chính điều này khiến ta khó nhận ra diện tích căn phòng được cơi nới ra khá nhiều. Đèn trần thả buông tách không gian phòng ăn và phòng khách bằng đảo bếp kết hợp bàn ăn. Cách kết hợp rất thông minh khi vừa tiết kiệm không gian lại vẫn giữ nguyên thẩm mỹ.

Phòng khách và phòng bếp được kết hợp khá thông minh mà vẫn giữ nguyên tính thẩm mỹ.

Tủ bếp sử dụng chất liệu acrylic tạo sự sang trọng cho căn hộ.

Phòng ngủ Master sử dụng tủ quần áo chạm trần, nhiều ngăn tủ với nhiều tiện ích khác nhau. Có ưu điểm về mặt diện tích hơn các phòng khác nên thiết kế tại đây cũng thoải mái hơn. Lựa chọn giường ngủ kích thước lớn đặt giữa phòng làm tâm điểm, cửa sổ lớn ngập tràn ánh sáng làm bật lên sự sang trọng của nội thất trong phòng.

Tone màu nude và ghi xám thật sự rất hút mắt, đồ nội thất trong phòng cũng hoàn toàn sử dụng chất kiệu hiện đại như ghế nỉ, giường bọc da, đèn ngủ hình khối lạ mắt… Hệ thống cửa sổ lớn ghi điểm khiến căn phòng trở nên thông thoáng, có tác dụng tốt cho sức khỏe và tinh thần chủ nhà.

Phòng ngủ master ngập tràn ánh sáng.

Ưu điểm về mặt diện tích khiến phòng ngủ có thiết kế thoải mái hơn.

Phòng vệ sinh master với kệ đồ nhỏ xinh và phòng tắm kính góc tiết kiệm diện tích.

KTS đã kết hợp phần diện tích kho và phòng ngủ con cũ thành một không gian chung khá rộng, đây cũng là một phương án hợp lý bởi không cần phải phá dỡ nhiều, tiết kiệm chi phí cho phần nội thất của căn phòng phát sinh.

Phòng ngủ con sau khi cải tạo có diện tích nhỏ hơn nhưng việc kết hợp tủ thông minh và giường ngủ lại giúp tiết kiệm khá nhiều diện tích khi vẫn có thể kê thêm kệ sách và bàn học.

Tone màu căn phòng giống như tone màu của cả căn hộ là bước đi khá sáng suốt bởi sự liên kết giữa khu vực sinh hoạt chung và riêng, không những thế bảng màu của căn nhà rất sáng và sang trọng, càng làm tăng tính thẩm mỹ của chủ nhà.

Phòng ngủ con với giường và tủ quần áo kết hợp tận dụng tối đa không gian.

Phòng ngủ cho bà được cải tạo thêm với việc sử dụng tối giản vật dụng nội thất. Tủ quần áo kết hợp giá sách cùng màu,thiết kế đơn giản, nhã nhặn và tiết kiệm chi phí. Giường ngủ còn kèm thêm ngăn kéo để đồ rất tiện dụng. Người già cũng không cần để quá nhiều đồ đạc, di chuyển cũng chậm hơn nên bố trí căn phòng như vậy rất hợp lý để có thêm không gian đi lại mà không bị vướng.

Phòng ngủ bà tối giản với màu sắc nhã nhặn.

Cả 2 phòng vệ sinh đều nhỏ nhưng chính cách thiết kế đèn hắt sáng và lựa chọn thiết bị vệ sinh phong cách hiện đại, tối giản (gắn tường, không dây) nên dù sử dụng sơn tường màu tối nhưng không gian lại không quá ngột ngạt. Điểm nhấn của phòng vệ sinh chung là gương kết hợp đèn hắt sáng và Lavabo đá đặt bàn. Trông rất sang trọng mà không kém phần tự nhiên.



Phòng vệ sinh master nhỏ hơn, nhưng vẫn đầy đủ công năng với sự ngăn cách xí bệt và khu tắm bằng vách kính, tủ để đồ nhỏ xinh chất liệu gỗ với đèn hắt sáng rất gọn gàng, sạch sẽ.

Phòng vệ sinh chung hiện đại và không kém phần sang trọng.

Loggia lại thoáng hơi rất nhiều bởi tone trắng – White on white, điểm nhấn cây xanh nhẹ nhàng dọc theo lan can cực kỳ đáng yêu.

Báo giá sơ bộ cải tạo và nội thất phòng ngủ bà.

Căn hộ nào cũng có những khuyết điểm, nhưng biến được khuyết điểm thành ưu điểm, để ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu chính là sự thành công của các KTS. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn!