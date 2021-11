Tư vấn nâng tầm không gian sống: Kiến trúc sư chỉ cần một điểm nhấn này cũng đủ khiến gia chủ phải trầm trồ

Điểm nhấn cho không gian nhà phố

Nhà phố thường có diện tích không lớn với một mặt tiền, còn ba mặt tiếp giáp với những căn hộ liền kề, đòi hỏi kiến trúc sư phải tính toán để đảm bảo sự thoáng mát và ánh sáng cho ngôi nhà. Gia chủ nhà phố thường phải lựa chọn giữa việc sử dụng quạt trần làm mát hay sử dụng đèn trần để trang trí. Trên thực tế thì đèn trần có công năng sử dụng không cao, ít khi được dùng tới, trong khi quạt trần đã được nâng cấp không chỉ làm mát mà còn tích hợp đèn LED và có nhiều mẫu mã đẹp để tô điểm không gian sống. Đó cũng chính là lý do các kiến trúc sư thường sử dụng quạt trần của những thương hiệu đáng tin cậy như Panasonic để tạo điểm nhấn cho không gian nhà phố.

Quạt trần Panasonic tô điểm không gian phòng khách

Với những căn nhà theo phong cách hiện đại, sử dụng các tông màu trang nhã như đen, trắng, ghi, một chiếc quạt trần Panasonic màu đen với đèn LED sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong bản thiết kế. Không quá nặng nề và cổ điển như đèn chùm, quạt trần Panasonic vừa có thể mang lại ánh sáng cho cả căn phòng, vừa làm mát hiệu quả cho không gian nhà phố.

Đặc biệt, quạt trần Panasonic còn được trang bị công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi độc quyền của hãng, mang đến làn gió mát mẻ như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không còn nhức đầu, mệt mỏi khi sử dụng quạt thời gian dài. Với không gian có phần bí bách như nhà phố, đây sẽ là giải pháp hoàn hảo cho gia chủ khi muốn mang gió thiên nhiên về nhà.

Phòng khách trở nên tinh tế và hiện đại hơn với quạt trần Panasonic

Điểm nhấn cho không gian chung cư

Khác với nhà phố, mọi sinh hoạt của gia đình ở chung cư đều diễn ra trên một mặt sàn, đòi hỏi sự linh hoạt và logic trong thiết kế của các kiến trúc sư. Quạt trần cũng là lựa chọn phù hợp thay cho quạt cây hay quạt treo tường vì tính thẩm mỹ cao, không tốn diện tích sàn mà lại có thể mang lại gió mát cho cả không gian. Tuy nhiên do trần nhà chung cư thường khá thấp nên nhiều gia chủ vẫn còn ngần ngại lắp quạt trần. Các kiến trúc sư đã dần thay đổi cách nhìn của gia chủ về việc lắp quạt trần ở chung cư trần thấp, biến quạt trần thành điểm nhấn nâng tầm không gian sống không thể bỏ qua.

Quạt trần trở thành điểm nhấn cho các căn hộ chung cư

Cụ thể, các kiến trúc sư thường sử dụng quạt trần Panasonic với chiều dài ti quạt chỉ từ 21cm, phù hợp cho các chung cư trần thấp chỉ từ 2.5m. Khi ấy, vừa không chiếm diện tích, quạt trần Panasonic còn tạo ra nét độc đáo trong thiết kế và nâng tầm không gian sống.

Với thiết kế sang trọng và đa dạng mẫu mã, quạt trần Panasonic cung cấp nhiều lựa chọn cho các kiến trúc sư, phù hợp với từng phong cách thiết kế cũng như gu thẩm mỹ của mỗi gia chủ.

Quạt trần Panasonic phù hợp với nhiều phong cách thiết kế

Ngoài ra, quạt trần Panasonic trang bị tới 3 cấp độ an toàn bao gồm: công tắc an toàn – tự động ngắt dòng điện khi có hiện tượng rung lắc, dây nối an toàn – đảm bảo cho động cơ quạt với móc gắn vào trần nhà không rơi xuống khi gặp sự cố, khóa cánh an toàn – cánh quạt được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt bằng vít an toàn, tránh bị rơi khi có sự cố.

Cùng nhiều điểm ưu việt khác như công nghệ Econavi tự điều chỉnh lưu lượng gió theo nhiệt độ phòng nhằm tạo ra nhiệt độ thoải mái nhất cho người sử dụng, công nghệ DC tiết kiệm điện năng, chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ,… quạt trần Panasonic thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhà.

Với tiêu chí cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ, dù chung cư hay nhà phố, quạt trần Panasonic sẽ luôn trở thành điểm nhấn không thể thiếu, giúp nâng tầm không gian sống hiện đại.