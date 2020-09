Tự trả lời 13 câu hỏi dưới đây trước khi thuê chung cư mini đảm bảo bạn đặt cọc tiền sẽ hiệu quả và an toàn

Thuê chung cư mini là một trong những giải pháp nhà ở cho các gia đình nhỏ, sinh viên với mức giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thuê chung cư mini giá rẻ phù hợp bạn sẽ cần phải nắm được các vấn đề khác nhau. Chưa kể, thiết kế của chung cư mini với không gian hiện đại, sang trọng đã thu hút rất nhiều người thuê.

Có nên thuê chung cư dạng mini?

Thuê căn hộ chung cư mini có rất nhiều lợi ích. Giá thuê chung cư tương đối thấp với mức giá từ 2 – 5 triệu/tháng. Mức giá thành có thể khác nhau tùy từng địa điểm như thuê chung cư mini Cầu Giấy sẽ có giá khác so với thuê chung cư mini quận Đống Đa,...

Mỗi chung cư có quy mô nhỏ nên không có quá nhiều nhà sinh sống mang đến không gian yên tĩnh. Các chung cư mini có thể ở gần khu trung tâm nên thuận tiện đi lại với nhiều tiện ích sinh hoạt.

Tại Hà Nội, khu vực quận Hoàng Mai, Hà Đông là nơi có nhiều căn hộ chung cư mini đang cho thuê.

Bạn có phải đối tượng nên thuê chung cư mini?

Mỗi thiết kế chung cư mini đều phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Những người lao động, sinh viên, gia đình nhỏ có thu nhập thấp đến trung bình phù hợp để chọn thuê một căn chung cư, người lao động sinh sống một mình hoặc từ 2 – 3 người, nhóm các bạn sinh viên từ 4 – 5 người, gia đình trẻ từ 2 – 3 người.

Những lợi ích từ căn hộ mini mang đến đã nhận được nhiều quan tâm từ người thuê. Đặc biệt khi nhu cầu thuê căn hộ chung cư mini tăng cao kéo theo có nhiều nơi cho thuê khác nhau.

Có nên thuê căn hộ có vị trí thuận lợi?

Vị trí của chung cư sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người thuê. Bạn nên lựa chọn chung cư mini có vị trí thuận tiện với nhiều tiện ích xã hội nhất.

Bạn nên chọn các nơi thuê gần chợ, trung tâm thương mại. Nếu bạn là người có gia đình thì nên chọn nơi gần trường học, bệnh viện, khu vui chơi,…

Việc chọn chú ý về vị trí thuê chung cư khi thuê nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đi làm, đi học của các thành viên trong nhà. Nếu bạn thuê chung cư ở xa nội thành nên chọn nơi có đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại.

Tình trạng của căn hộ, chung cư mini có đạt yêu cầu?

Hình minh họa.

Trước khi thuê căn hộ mini, bạn cần kiểm tra kỹ tình trạng của căn hộ muốn thuê. Hãy kiểm tra tình trạng của từng khu vực như: đường ống nước, hệ thống điện, chống thấm, khả năng cách âm,...

Nếu bạn thuê căn hộ mini full đồ, bạn cần kiểm tra tình trạng của đồ nội thất. Hãy xem xét tình trạng của các thiết bị điện trong nhà như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, …Đồng thời, đánh giá chất lượng của đồ nội thất như giường, tủ, bàn ghế,…

Một số nơi rao cho thuê chung cư mini full đồ, đồ mới nguyên 90%nhưng khi đến thuê mới thấy đồ đã quá cũ, bị hỏng hóc nhiều. Do vậy, bạn nên đến tận chung cư để kiểm tra toàn bộ nội thất, kết cấu của căn hộ. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá thuê chung cư.

Căn hộ này có giá thuê phù hợp với mình hay không?

Một trong những lưu ý quan trọng khi thuê nhà, thuê chung cư chính là giá thành. Mỗi một căn chung cư đều có mức giá thuê khác nhau. Trong khi giá thuê sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hàng tháng của bạn.

Do vậy, bạn nên cân nhắc tính toán giá thuê có phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Bạn nên tham khảo từ 2 đến 3 căn chung cư mini để chọn được căn hộ phù hợp.

Nơi này có đảm bảo về an ninh, trật tự?

Một chung cư được đảm bảo về an ninh sẽ luôn mang lại cảm giác an toàn cho bạn. Bạn cần chọn nơi cho thuê chung cư ở những khu vực an ninh tốt sẽ hạn chế được nhiều tệ nạn xã hội.

Chung cư mini cũng cần có bảo vệ cùng camera giám sát tòa nhà, hành lang các tầng. Đây là điều cần thiết để mang đến sự an toàn cho bạn, người thân.

Có nên ký hợp đồng thuê nhà?

Hợp đồng thuê nhà sẽ có các nghĩa vụ của chủ nhà và người thuê cần phải thực hiện. Bạn hãy đọc kỹ những quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước khi ký. Bạn cũng nên thương thảo những điều kiện về giá hoặc yêu cầu chủ nhà sửa chữa các lỗi hỏng trước khi ký kết..

Thuê chung cư mini giá rẻ có hẳn là tốt?

Đa số người đi thuê nhà đều là người có thu nhập trung bình hoặc thấp. Nhu cầu chọn thuê được căn hộ giá rẻ luôn là mong muốn của nhiều người.

Nắm bắt được điểm này, nhiều nơi rao cho thuê chung cư giá rẻ nhưng không đảm bảo chất lượng. Bạn cần phải kết hợp giữa giá thành và chất lượng chung cư để an tâm khi thuê căn hộ.

Thời gian thuê chung cư bao lâu là phù hợp?

Một trong những điều không mong muốn nhất khi thuê chung cư chính là thời gian. Bạn chắc chắn sẽ không muốn vừa thuê được 1 – 2 tháng phải trả nhà, tìm nơi mới.

Ngoài ra, thời gian thuê cũng sẽ có tác động đến tiền cọc và tiền trả hàng tháng. Nếu thời gian quá lâu bạn cũng sẽ mất phí đặt cọc lớn. Do vậy, bạn cần thương lượng với bên cho thuê về thời gian để có tính toán hợp lý.

Bạn bắt buộc phải thuê được căn hộ mini từ chính chủ?

Thuê các căn hộ chung cư mini từ chính chủ sẽ giúp bạn thương lượng giá thuê. Bạn cũng có thể yêu cầu chủ nhà sửa chữa căn hộ trước khi bàn giao nhanh chóng, không mất thời gian. Ngoài ra, việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng đơn giản hơn khi chính chủ có đầy đủ giấy tờ.

Có nên tìm hiểu thêm thông tin về căn hộ từ những nhà dân xung quanh?

Bên cạnh các vấn đề về thủ tục, bạn cũng cần quan tâm đôi chút về phong thủy của căn chung cư. Bạn hẳn sẽ không muốn ở trong căn hộ từng xảy ra chuyện không tốt hoặc không hợp phong thủy.

Bởi vậy việc hỏi thăm những người xung quanh về căn chung cư là điều bình thường. Điều này sẽ giúp bạn tránh không muốn thuê khi biết chuyên nhưng đã đặt cọc trước đó.

Có nên tìm hiểu kỹ các quy định đóng phí sinh hoạt?

Hình minh họa.

Mỗi chung cư đều sẽ có rất nhiều các khoản phí: phí vệ sinh, gửi xe, bảo vệ, thang máy,… Do vậy, bạn nên nắm rõ khoản phí cần đóng hàng tháng để tính được chi phí phát sinh. Đây cũng là yếu tố cần được quan tâm trước khi quyết định thuê căn hộ chung cư mini.

Tham khảo thông tin căn hộ từ các website có tốt không?

Hiện nay có nhiều website về nhà đất, cho thuê chung cư uy tín. Tùy thuộc vào vị trí mong muốn sẽ có được thông tin của những căn cho thuê. Từ đó, người thuê chỉ cần so sánh về giá thành hoặc thiết kế bên trong căn hộ. Đây là giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại tốt nhất.