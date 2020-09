"Tự thú" của một người mẹ có con tự tử: Thằng bé nghĩ cái chết là giải thoát, nhưng chúng tôi phải sống tiếp trong ngục tù đớn đau

Bài viết lược dịch từ tâm sự của Julie Halpert - một nhà báo, một người mẹ có con tự tử. Bản gốc được đăng trên The New York Times ngày 30 tháng 1 năm 2020.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, Garrett, con trai của Julie là một nạn nhân của “đại dịch” tự tử ở thanh thiếu niên. Garrett là 1 trong 6.252 người Mỹ từ 15 đến 24 tuổi qua đời do tự tử vào năm 2017.

Vì bất kỳ lý do nào, việc cha mẹ mất đi con cái cũng thật kinh khủng. Nếu một ai đó tự tử, điều ấy sẽ gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho những người còn sống. Nghiên cứu cho thấy, những người thân thiết với một người tự tử có xu hướng bỏ học hoặc bỏ việc cao hơn 80% và có nguy cơ tự sát cao hơn 64% so với những người đối mặt với cái chết đột ngột của người thân do nguyên nhân tự nhiên.

Richard Tedeschi, một nhà tâm lý học lâm sàng từng cảnh báo, những cha mẹ mất con do tự tử thường chìm đắm trong nỗi đau, tự trách cứ bản thân và bị giày vò bởi ý nghĩ rằng, đáng lẽ họ phải biết trước, đáng lẽ họ phải làm gì đó để ngăn chặn vụ tự tử xảy ra.

Julie cũng không ngoại lệ. Nhưng vợ chồng cô đã và đang tìm cách sống tiếp trong một thế giới không có con trai. Những tâm sự của Julie về trải nghiệm cá nhân của cô cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn tâm lý của những cha mẹ có con tự tử.

Có thể ai đó từng nuôi ý định tự tử tin rằng, nếu mình chết đi, cha mẹ sẽ vui hơn, mọi gánh nặng được trút bỏ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật thì, như chúng ta đã thấy, không có cha mẹ nào thực sự sống tiếp cuộc đời mình một cách bình thường sau cái chết của con, chứ đừng nói là “hạnh phúc hơn”.