Từ Thần số học, bạn sẽ biết được những thách thức mình phải đối mặt trong cuộc đời thông qua con số đường đời của bạn

Để tìm ra được con số đường đời của bạn trong Thần số học, bạn chỉ cần cộng từng số trong ngày tháng năm sinh của mình lại và quy về một chữ số.

Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 3/4/1986, bạn sẽ tính như sau: 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 6 = 31. Tiếp theo bạn quy số 31 về một chữ số bằng cách lấy: 3 + 1 = 4. Như vậy, con số đường đời của bạn sẽ là 4.

Sau khi đã tìm ra con số đường đời của mình, hãy khám phá xem những thách thức bạn phải đối mặt trong cuộc đời này là gì nhé!

Số 1

Số 1 là số đầu tiên, chính vì thế những người có con số đường đời là 1 luôn cố gắng trở thành số một và có khả năng cạnh tranh, ngay cả khi đó là chính bản thân mình. Đây cũng là người có ý chí, tự tin và quyết đoán. Bạn là người có nhiều ý tưởng và nguồn cảm hứng, nhưng bạn lại không biết cách xử lý năng lượng hoặc không đủ tự tin để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Bạn có thể suy nghĩ quá nhiều thứ, bởi bạn đang học cách khẳng định bản thân mình. Thử thách của số 1 là bạn cần nhận biết bản thân là người sáng tạo, độc đáo, nhưng đừng để mình trở thành người kiêu căng, ngạo mạn, như vậy bạn mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Số 2

Với con số đường đời là 2, bạn là người nhạy cảm, tinh tế và cân bằng. Bạn là người hòa bình, yêu thiên nhiên và luôn có thể nhìn thấy hai mặt của một vấn đề. Tuy vậy, đôi khi bạn lại trở nên quá nhạy cảm và thường cố gắng làm hài lòng người khác. Bạn cần học cách lắng nghe bản thân và bày tỏ nhu cầu của mình ra thay vì chỉ làm người khác hài lòng. Bạn cũng cần phải học cách không tiếp nhận mọi thứ với tư cách cá nhân, đặt ra những ranh giới lành mạnh, nói không khi bạn cảm thấy căng thẳng và lắng nghe nhu cầu của bản thân, bạn mới không còn bị ràng buộc và thực sự phát triển.

Số 3

Số 3 đại diện cho sự hợp tác, sinh sản, tăng trưởng. Người có con số đường đời là 3 là người sáng tạo và chân thành, đây là người sinh ra để truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần cho người khác, bằng các phương tiện khác nhau có thể như nói, viết, hát, hoặc bất kì bộ môn nghệ thuật nào. Bạn là một người sâu sắc nhưng đôi khi bạn lại không thể hiện cảm xúc của mình, ngược lại, bạn lại "hấp thụ" cảm xúc của người khác và để nó ảnh hưởng lên chính mình. Một khi bạn học được cách thể hiện những gì bên trong mình một cách trực tiếp và vui vẻ, bạn sẽ tìm thấy nhiều mối quan hệ viên mãn và chân thật.

Số 4

Bạn là một người sống thực tế, bạn ở đây để học cách kiểm soát cuộc sống của mình. Vì sự an toàn và gia đình chính là điều tối quan trọng với bạn, nên bạn luôn trung thực, trung thành và mong đợi điều tương tự từ người khác. Bạn thích làm chủ mọi thứ và truyền lại kinh nghiệm của mình cho người khác. Bạn có thể là một người quá logic và cứng đầu, điều đó khiến khả năng phán đoán của bạn bị ảnh hưởng. Thử thách trong cuộc đời bạn là cần trở nên thoải mái hơn, sẵn sàng từ bỏ những kỉ luật và cân bằng lý trí với cảm xúc, trực giác với logic, làm việc với vui chơi.

Số 5

Bạn là một người vui vẻ, nhanh trí, thích học hỏi và là một chiến binh tự do. Bạn thích phiêu lưu và bạn cần trải nghiệm để phát triển hơn. Bạn cũng là một người kể chuyện bẩm sinh, một nhà giải trí hoặc có thể là một cố vấn giỏi. Bạn luôn là tinh thần của mọi bữa tiệc. Tuy thế, đôi khi bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những gì bạn muốn bởi nhu cầu tự do và tính phiêu lưu của mình. Nhưng bạn cần hiểu rằng, tự do là thứ đến từ bên trong bạn, vì vậy nếu bạn tìm thấy điều gì đó mà mình đam mê, bạn cần gắn bó và cam kết với nó, đồng thời tìm kiếm sự tự do trong đó. Ngoài ra, bạn cần học hỏi từ những sai lầm nhiều hơn thay vì phớt lờ chúng.

Số 6

Người có con số đường đời là 6 là người nhạy cảm với những rung động. Do đó, bạn luôn mong muốn có một môi trường sống và những mối quan hệ yên bình, hài hòa. Bạn luôn tìm kiếm mọi vẻ đẹp xung quanh mình và có kết nối mạnh mẽ với âm nhạc, màu sắc, nghệ thuật. Nhưng vì là một người nhạy cảm, bạn không thích bị chỉ trích. Bạn cũng luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hài lòng mọi người, ngay cả khi bạn phải hi sinh chính mình. Bạn có thể không nhìn nhận tình huống hoặc một con người một cách chính xác, và sau đó nhận về sự cay đắng, thất vọng khi mọi thứ không được như kì vọng của mình. Đôi khi, bạn trở nên cầu toàn với bản thân, thường so sánh mình với người khác và có suy nghĩ rằng cuộc sống không công bằng.

Số 7

Niềm tin là chìa khóa cho bạn. Bạn có một bộ óc tuyệt vời, thường luôn tìm kiếm sự thật và do đó mà bạn có thể trở thành một nhà nghiên cứu vĩ đại. Bạn thích khám phá mọi bí ẩn của cuộc sống và có thể áp dụng trí óc của mình và bất cứ điều gì bạn chọn. Thế nhưng, bạn thường có cảm giác sợ bị phản bội và do đó bạn luôn thu hút những mối quan hệ có nguy cơ như vậy. Thách thức cho bạn trong cuộc đời này là cần rèn luyện tâm trí và phát triển niềm tin vào bản thân. Bạn cần nhiều sự riêng tư vì không ai thực sự biết điều gì đang xảy ra bên trong bạn. Đôi khi có thể bạn cảm thấy thực tế quá khó khăn và có xu hướng muốn trốn tránh, nhưng một khi bạn học được cách tin tưởng vào trực giác của mình thì bạn sẽ thu hút được nhiều người cùng chí hướng với mình.

Số 8

Bạn là người sinh ra để trở thành một nhà lãnh đạo hoặc một nhà tổ chức tuyệt vời nhờ khả năng nhìn vào bức tranh toàn cảnh của mình. Bạn có sở trường quản lý con người và cũng là một nhà kinh doanh thành đạt. Bạn đam mê mọi thứ bạn làm và chỉ cần muốn bạn sẽ đạt được nó, dù đó là quyền lực, tiền bạc hay những thứ tương tự. Đôi khi, bạn thường cảm thấy mình bị cuốn vào công việc đến mức quên cả thời gian để vui chơi hay nuôi dưỡng tinh thần. Thách thức của bạn trong cuộc đời này là cần học cách trở thành người quản lý tiền bạc và quyền lực. Một khi bạn hiểu rằng bạn cần phát huy nhiều sức mạnh từ bản thân mình, bạn càng có thể làm được nhiều việc tốt hơn cho thế giới xung quanh.

Số 9

Nhiều người thường nghĩ bạn là một "linh hồn già nua", và điều đó cũng có phần đúng. Bạn có trực giác tốt và có mối liên hệ chặt chẽ với trí tuệ sâu sắc bên trong bạn. Là người có con số đường đời là 9, bạn có khả năng tổng hợp những thông tin phức tạp và rộng lớn nhất, sau đó truyền đạt lại một cách rõ ràng khiến người khác có thể dễ dàng hiểu được. Thậm chí, bạn còn có thể đi sâu vào tâm lý một người và biết họ đang nghĩ gì. Thế nhưng, thử thách lớn nhất trong cuộc đời bạn là cần học cách tách biệt và đi ngược lại vấn đề. Điều này đòi hỏi bạn không cần quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, mặc dù bạn rất nhạy cảm với năng lượng từ người khác. Ngoài ra, bạn thường cảm thấy bị hiểu nhầm và cô độc, vì vậy bạn cần buông bỏ quá khứ và sống trong hiện tại. Nếu vượt qua được thử thách, bạn sẽ là một ánh hào quang truyền cảm hứng cho nhiều người khác đang đi trên con đường của họ.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)