Hành trình lột xác từ nữ điều dưỡng với mặc cảm "lưỡi khổng lồ" cho đến cô gái quyến rũ vạn người mê

Trần Thị Thủy, cô gái 23 tuổi đến từ Hải Dương là một trường hợp vô cùng đặc biệt đến với Hành trình lột xác mùa 5. Cô gái trẻ mang trong mình một chiếc lưỡi có kích thước khác thường, chiếc lưỡi đó to hơn hẳn lưỡi của người bình thường. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến khuôn mặt của Thủy mà còn khiến cho Thủy gặp khó khăn trong việc nói. Đó cũng là lý do Thủy luôn gắn liền với chiếc khẩu trang.



Hành trình lột xác của Trần Thị Thủy - Cô gái “lưỡi khổng lồ”.

Nguyễn Thị Thủy, 23 tuổi, đến từ Hải Dương.

Bố mẹ Thủy đã phát hiện ra cô con gái gặp vấn đề này từ khi còn rất nhỏ, Thủy lớn lên và chiếc lưỡi cùng dần phát triển theo. Sự tự ti của Thủy cũng ngày càng lớn dần. Thủy tâm sự: “Trong lòng em rất tự ti, em ngại đến những chỗ đông người, xấu hổ khi phải giao tiếp hay nói chuyện với mọi người dù thực chất sâu trong con người em thì em rất thích đến những nơi đông người như vậy.”



Sự tự ti về ngoại hình khiến cho Thủy từng có những lúc không muốn đi học, không muốn đi làm, Thủy luôn lo lắng xem có ai đang nhìn mình hay soi mói mình không. Nhưng trong lòng của Thủy là khao khát kiếm được một công việc ổn định để phụ giúp cho bố mẹ.

Từ bé Thủy đã sở hữu chiếc lưỡi có kích thước khác thường và càng lớn chiếc lưỡi lại càng phát triển thêm. Bên cạnh đó Thủy cũng gặp vấn đề ở khớp cắn.

Mặc dù gặp khiếm khuyết về ngoại hình nhưng Thủy chưa bao giờ từ bỏ, Thủy theo học ngành y cũng với mong muốn giúp ích được cho gia đình và xã hội. Cô gái theo đuổi công việc nữ điều dưỡng chia sẻ: “Một người có vấn đề về ngoại hình như em thì con đường đến với thành công sẽ khó khăn hơn mọi người rất nhiều, nhưng em luôn nỗ lực, nỗ lực vì chính bản thân mình. Em muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn.”



Chính vì nỗ lực đó mà Thủy đến với “Hành trình lột xác”, nơi có thể giúp Thủy thay đổi chính cuộc đời của mình. Trường hợp của Thủy rất đặc biệt và có thể nói đây là ca phẫu thuật khó và phức tạp nhất trong những thí sinh của “Hành trình lột xác mùa 5”.

Có thể nói đây là ca phẫu thuật khó và phức tạp nhất trong những thí sinh của hành trình lột xác mùa 5.

Bác sĩ, tiến sĩ Richard Huy, trưởng ekip phẫu thuật “Hành trình lột xác” cho biết: “Trước mổ chúng tôi đánh giá đây là một ca rất là khó, xương hàm dưới và xương hàm trên bạn ấy quá hẹp kèm theo cái lưỡi to khổng lồ vài khớp cắn bị hở ra không đóng được miệng. Phẫu thuật thu nhỏ lưỡi là một phẫu thuật rất đặc biệt ở Việt Nam bởi vì lưỡi của bạn ấy rất to và chúng tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến một cái lưỡi to như vậy. Chúng tôi đã quyết định đưa ra giải pháp là thực hiện thu nhỏ từ gốc lưỡi đến đầu lưỡi.



Bên cạnh đó, trong quá trình mổ chúng tôi đã phải phân mảnh phần hàm. Chưa có ca nào chúng tôi phân mảnh hàm trên và hàm dưới nhiều như này, hàm dưới phân thành 5 mảnh, hàm trên 4 mảnh.”

Thủy sau khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 7 tiếng đồng hồ.

Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ. Vì là một ca phẫu thuật khó nên các bác sĩ cũng gặp không ít khó khăn, trong quá trình mổ có những lúc huyết áp của Thủy bị tụt. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn và ca phẫu thuật thành công rực rỡ.



Lưỡi chúng ta đôi khi chỉ cần bị nhiệt đã thấy khó chịu, vậy mà Thủy đã phải trải qua một ca phẫu thuật rất dài để thu gọn lưỡi. Chắc chắn đó không phải là không trải nghiệm dễ dàng. Thủy đã làm được và thành quả đến với Thủy cũng rất xứng đáng.

Cô gái 23 tuổi tự tin với màn trình diễn sexy dance.

Trong đêm tỏa sáng, Thủy xuất hiện mới màn biểu diễn sexy dance và giấu mình sau lớp mặt nạ. Kết thúc màn biểu diễn, Thủy xuất hiện trong một chiếc váy thướt tha và cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp tự tin rạng ngời.



Khoảnh khắc đó khiến bố của Thủy không cầm được nước mắt và nói rằng không nhận ra con gái vì trông con quá xinh.

Thủy hoàn toàn lột xác với khuôn mặt rạng ngời.

Thủy chia sẻ: “Mọi thứ đến với em như một giấc mơ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được phẫu thuật để được như người bình thường.” Khi được hỏi về mơ ước của bản thân, Thủy giản dị cho biết: “Mơ ước của em là được trở thành một người điều dưỡng vừa có tâm, vừa có đức.”



Điều quan trọng là dù ngoại hình đã trở nên xinh đẹp nhưng cô gái 23 tuổi đó vẫn luôn mong muốn được góp phần giúp ích cho xã hội. Với khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của mình, chắc chắn Thủy sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.