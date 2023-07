Từ ngày 15/7, các phương tiện nào được phép lưu thông qua cầu thép An Phú Đông?

Ngày 12/7, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đã ra thông báo về việc tổ chức giao thông trên cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông (kết nối quận 12 - quận Gò Vấp) sau khi khắc phục sự cố.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện nay cầu thép An Phú Đông đã được khắc phục hư hỏng do sà lan va vào trụ T6. Công trình này đã bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng theo tải trọng thiết kế cầu được duyệt.

Để tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực, Sở GTVT thông báo kể từ 6h ngày 15/7/2023, tổ chức giao thông 2 chiều các loại xe lưu thông trên cầu An Phú Đông (trừ xe ô tô tải và xe ô tô khách), tốc độ tối đa cho phép là 30km/h.

Đồng thời, hạn chế các loại phương tiện có trọng tải toàn bộ xe trên 5 tấn, hạn chế chiều cao 2m lưu thông qua cầu.

Từ 6h ngày 15/7 tới đây, các phương tiện sẽ được lưu thông qua cầu thép An Phú Đông.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 7h ngày 13/5, phương tiện tàu kéo số đăng ký LA - 03774 kéo sà lan chở 28 cây cừ Larsen do thuyền trưởng Phạm Thanh Hải điều khiển lưu thông từ ngã ba sông Sài Gòn đi vào đến cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông thì va đụng vào trụ cầu phía bờ phải, hướng hạ lưu làm 1 thanh sắt H300 bị gãy và 1 thanh trụ bị móp (trụ T6).

Sở GTVT TPHCM đánh giá sự cố đã làm ảnh hưởng đến kết cấu, độ an toàn công trình cũng như ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện đường bộ khi qua cầu thép An Phú Đông.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác sửa chữa, Sở GTVT TPHCM đã ra thông báo cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu (xe hai bánh vẫn được phép lưu thông) từ 18h ngày 13/5.