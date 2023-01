Từ một lời đề nghị viết thư đầy bất ngờ, người đàn ông lấy được vợ

Gặp được người mình cảm thấy rung động là điều dễ, song để người đó cũng có tình cảm với mình lại là chuyện hiếm gặp. Chuyện tình của cặp đôi trong câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện cổ tích hiếm có đó.



John, 67 tuổi, người Mỹ đã chuyển đến Ả Rập Saudi làm việc từ năm 1981 khi cuộc khủng hoảng nông nghiệp tấn công nền kinh tế. Tại Ả Rập, ông làm việc với tư cách là một kỹ sư hiện trường cho công ty điện. John có một người đồng nghiệp tên Robert, người thường xuyên viết thư về cho gia đình ở Yorkshire (Anh).

Trong số những người Robert thường gửi thư bao gồm cả em gái là Jane, 64 tuổi. Đến một ngày, khi đang đùa, Robert hỏi John có muốn thử viết thư cho Jane không. Đây là đề nghị hoàn toàn bất ngờ, có lẽ, Robert thấy cuộc sống của John tẻ nhạt nên mới ngỏ ý như thế. Ai ngờ, John đồng ý và phần còn lại như một câu chuyện cổ tích.

Tình bạn đẹp giữa ông và Jane cũng nhanh chóng nảy sinh ngay sau lần gửi thư đầu tiên.

"Trong bức thư đầu tiên tôi gửi, tôi đã hỏi anh ấy Iowa là thành phố hay thị trấn vì tôi chưa bao giờ nghe nói về nó và không biết đó là một tiểu bang", Jane cười nói.

Cặp đôi khác quốc tịch quen nhau qua một lần viết thư.

Trong suốt thời gian đó, John đã quay về Mỹ 1 lần vào năm 1982 nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên giữ thói quen gửi thư cho nhau. "John thường gửi cho tôi rất nhiều thiệp. Chúng tôi rất thích điều này nhưng không bao giờ nghĩ nó sẽ dẫn đến hôn nhân", Jane nói thêm.

Vào cuối năm đó, cuối cùng họ cũng có cơ hội gặp nhau khi John được đề nghị tạm trú ở London trên chuyến bay trở về Iowa (Mỹ).

"Cứ sau vài tháng, tôi lại được nghỉ phép và một đồng nghiệp đã đặt chỗ cho tôi ở lại qua đêm tại Vương quốc Anh", John nói. Biết rằng thư của mình sẽ không đến tay Jane kịp thời, anh nhờ Robert gọi điện cho cô và bảo cô gặp anh ở nhà ga King's Cross (Anh).

"Tôi đang làm việc tại tập đoàn BHS và đó là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Tôi không biết làm thế nào tôi có được ngày nghỉ", Jane nói. Thế nhưng, cô vẫn kịp sắp xếp thời gian cho một cuộc gặp mặt. Sau khi dành cả ngày khám phá thành phố cùng nhau, Jane tâm sự: "Mặc dù đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung với đối phương".

Khi tình yêu đã nảy nở, vào mùa xuân năm 1984, thay vì trở lại Mỹ cho kỳ nghỉ phép, John đến ở với mẹ của Robert ở Anh để có nhiều thời gian hơn bên cạnh Jane.

"Lúc đó tôi biết mình đã yêu. Chúng tôi đã cùng nhau đi tham quan nhiều vùng của Anh và Scotland bất cứ khi nào có thời gian rảnh". Vào cuối tháng họ bên nhau, John cầu hôn Jane và trở lại Vương quốc Anh vào tháng 9 để lên kế hoạch cho đám cưới.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/1985 và Jane đến Ả Rập Saudi lần đầu tiên vào mùa hè năm đó. "Đó là một nền văn hóa rất khác nhưng tôi rất thích nó", cô tiết lộ.

Họ sống hạnh phúc và già đi cùng nhau.

Sau khi sinh người con gái đầu lòng năm 1986, cặp đôi chuyển đến Texas (Mỹ) nơi John làm việc. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Jane cho biết: "Yorkshire hoàn toàn khác và lúc đầu, tôi nhớ nhà kinh khủng". Họ sống ở Kuala Lumpur (Malaysia) từ năm 1994 đến 1996, sau đó chuyển đến Folkestone (Anh) và cuối cùng định cư ở Wisconsin (Mỹ) cho đến nay.

Được biết, cha của John và mẹ của Jane qua đời cùng một ngày vào tháng 2/2006. Nếu như không có đối phương bên cạnh, cả hai khó có thể vượt qua những nỗi mất mát to lớn đó. Theo Jane, John luôn là "chỗ dựa lớn" của 2 mẹ con. Sau khi kết hôn, cô phát hiện ra mình mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nhưng may mắn thay, phương pháp điều trị mới đã giúp cô cải thiện tình trạng sức khỏe. Jane còn nói đùa rằng lý do khiến họ luôn muốn trải qua những chuyến du lịch cùng nhau là họ sợ đến lúc nhiều tuổi sẽ không còn có thể đi lại bình thường.

Khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, John bộc bạch: "Tôi thích việc Jane đã ở bên cạnh tôi trong suốt hành trình dài này. Tất nhiên đã có những thách thức không hề nhỏ nhưng chúng tôi đã làm được và đã vượt qua tất cả. Những năm tháng sau này, tình cảm của chúng tôi vẫn không hề thay đổi, chắc chắn là như vậy".

Có thể thấy, sự xuất hiện của họ trong cuộc đời đối phương một phần là nhờ người đồng nghiệp Robert nhưng sự đồng hành đến giây phút mãi sau này chính là kết quả ngọt ngào của tình yêu to lớn. Cuộc tình của John và Jane không khác gì một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.