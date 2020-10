Từ một căn hộ thiếu sức sống đã được "lột xác" thành không gian 67m² đầy năng lượng tích cực cho chủ nhà ở Sài Gòn

Theo kiến trúc sư Lê Nam, nhà luôn là nơi để trở về, để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài.

Chính vì vậy, căn nhà được thiết kế hoàn thiện luôn đảm bảo cho gia chủ cảm thấy muốn được trở về nhà, muốn được sống cùng người thân sau những lo toan bộn bề của cuộc sống. Điều này đồng nghĩa với việc căn nhà phải đảm bảo được công năng sống, sau đó mới tới thẩm mỹ.

Trước khi bắt tay vào thiết kế, điều đầu tiên mà kiến trúc sư Lê Nam cần làm chính là lắng nghe thật nhiều những chia sẻ, những mong muốn của chủ nhà, của mọi người trong gia đình. Từ đó, anh có thể tìm kiếm ý tưởng, thảo luận cùng chủ nhà để đưa ra phương án thiết thực nhất.



Căn hộ có diện tích 67m² đủ để kiến trúc sư Lê Nam thiết kế không gian đẹp hiện đại, ấn tượng với gam màu độc đáo. Tổng chi phí cải tạo và làm mới hoàn toàn cho căn hộ là 300 triệu đồng.

Từ hiện trạng cũ kỹ, không gian thiếu sức sống, căn hộ được hoàn thiện với vẻ đẹp hoàn toàn mới.

Chia sẻ về lý do chọn phong cách Color Block, anh Lê Nam cho biết: "Về lý do team thiết kế chọn phong cách Color Block này một phần vì nó rất hợp với những người trẻ năng động, tự tin. Phần nữa là giá thành sẽ tốt hơn do điểm nhấn của nó là những mảng màu chính từ sơn nước, một loại vật liệu rẻ hơn rất nhiều so với các vật liệu khác".

Điểm nhấn của căn hộ là tông màu Ochre đủ tươi, đủ trẻ và đủ năng động kết hợp với những đường cong của tường và vách. Với diện tích căn hộ 67m2, chủ đầu tư bàn giao hoàn thiên cơ bản với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Vì hiện tại gia chủ chỉ cần 1 phòng ngủ nên đã quyết định dỡ bỏ một phòng ngủ nhỏ để phòng khách thông thoáng hơn, có được một không gian mở để làm việc và tụ tập bạn bè mỗi khi cần thiết.

Không gian phòng khách được bố trí ở gần khu vực ban công. Chủ nhân của căn hộ yêu thích một không gian ấm cúng, chốn đi về nhiều năng lượng, kiến trúc sư khéo léo chọn lựa màu cam để tạo điểm nhấn cho những mảng tường.

Sử dụng màu sơn để tạo điểm nhấn cho từng góc nhỏ cũng chính là giải pháp tiết kiệm chi phí trang trí, hoàn thiện mà kiến trúc sư đưa ra và được chủ nhà đồng ý hoàn toàn. Không gian với sắc màu đặc biệt trên những mảng tường tạo vẻ đẹp sinh động và cuốn hút khi ngắm nhìn từng góc nhỏ.

Mỗi góc nhỏ đều không thể thiếu những mảng xanh tươi của cây cối, tượng trưng cho sức sống và tạo không khí trong lành, giúp mọi người cân bằng cảm xúc khi sống ở đây.

Từng góc nhỏ đều đẹp hơn khi có sự góp mặt của ánh sáng, của sắc màu và đường nét trang trí hiện đại, mềm mại.

Tiếp nối với khu vực phòng khách là nơi ăn uống. Mảng tường màu trắng được lựa chọn để tạo điểm nhấn cho bàn ăn màu nâu trầm của gỗ. Đường nét mềm mại, duyên dáng của những chiếc ghế luôn được lựa chọn để tạo dấu ấn đặc biệt cho không gian ăn uống hàng ngày.

Góc bếp được bố trí ở khoảng diện tích khá hạn hẹp nhưng vẫn được bày biện, sắp xếp đầy đủ công năng cần thiết. Không gian nấu nướng hàng ngày được thiết lập ở mảng tường vuông góc, đủ để bày biện bồn rửa, kệ đựng đồ, lò nướng, bếp nấu....

Ánh sáng và hệ tủ nhiều ngăn luôn là điều kiện không thể thiếu giúp hoàn thiện công năng, tăng thêm tiện ích cho căn bếp nhỏ.

Khu vực ăn uống được bố trí ngay cạnh bếp để tiện lợi cho việc lấy đồ ăn.

Từ cửa chính bước vào, mỗi góc nhỏ diện tích đều được bày biện đồ đạc hợp lý. Không gian ấn tượng từng khoảng diện tích được bố trí được bày biện và phân chia hợp lý.

Bên cạnh việc chọn lựa màu sắc phù hợp cho từng khu vực chức năng, kiến trúc sư chú trọng vào việc kết hợp trang trí cây xanh trong nhà. Giải pháp này vừa khiến cho căn hộ sinh động hơn, mắt mắt hơn, và tất nhiên là trong lành hơn bởi bao quanh nó là những tĩnh vật.

Căn hộ được hoàn thiện với chi phí tổng thể khoảng 300 triệu đồng bao gồm thiết kế, phần fitout như đập phá, lót sàn, sơn nước, thạch cao.. cho đến điện lạnh, điện chiếu sáng cũng như phần hoàn thiện nội thất vật dụng.

Không gian phòng ngủ master được thiết kế khoa học, đủ các vật dụng cần thiết.

Ánh sáng ngập tràn ở khung cửa sổ giúp cho căn phòng rộng mở hơn.

Ánh sáng kết hợp với cây xanh giúp từng góc nhỏ đều trở nên ấn tượng.

Một phòng ngủ được dỡ bỏ bức tường, tạo khu vực làm việc và nghỉ ngơi tạm thời.

Điểm nhấn từ cây xanh và màu sắc giúp căn phòng vốn tối giản về cách sắp xếp đồ đạc trở nên ấn tượng hơn.

Không gian nhỏ gọn, tiện ích.

Điều mà kiến trúc sư cảm thấy tâm đắc chính là nhờ có sự tin tưởng tuyệt đối từ chính gia chủ, căn hộ được hoàn thiện trong vòng 1 tháng. Vấn đề thiết kế và tính thẩm mỹ luôn là điều quan trọng được gia chủ ủng hộ giúp công trình hoàn thiện đúng như ý tưởng của kiến trúc sư cũng như mong muốn của gia chủ.

Ảnh: NVCC