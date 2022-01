Tự Long phản ứng với Nam Tào - Bắc Đẩu mới, hỏi thẳng Đỗ Duy Nam câu này trên sóng Táo Quân khiến ai cũng giật mình

Táo Quân 2022 - Gặp nhau cuối năm có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Công Lý - Xuân Bắc không tham gia chương trình nữa, thay vào đó là Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi được giao đóng vai Nam Tào - Bắc Đẩu.

Khi đến lượt mình lên Thiên đình chầu Ngọc Hoàng, Táo Mạng - Tự Long đã hỏi Đỗ Duy Nam là ai. Sau đó, Đỗ Duy Nam tự giới thiệu mình chính là Nam Tào. Lập tức, Tự Long hỏi lại: "Mới à?". Đỗ Duy Nam nói luôn đúng là như thế.

Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi.

Ở phần đầu chương trình, Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi đã tự giới thiệu mình là nhân sự mới. Nam Tào - Đỗ Duy Nam bẩm báo với Ngọc Hoàng rằng: "Thần sợ không biết có làm tốt như anh Nam Tào Bắc Đẩu cũ không". Ngay lúc này, Ngọc Hoàng trấn an, chỉ dẫn Nam Tào - Bắc Đẩu mới làm tốt công việc bằng cách cứ tấn công dồn dập để các Táo không có cơ hội lấn lướt.

Táo Giao Thông - Chí Trung tỏ ra khá bất ngờ trước sự nghỉ hưu của bộ đôi huyền thoại. Sau đó, Táo Giao Thông nhận thông tin rằng: "Nhờ Táo Giao thông ra ban bố với các Táo, từ năm nay trở đi sẽ có Nam Tào - Bắc Đẩu mới".

Năm nay, Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi đóng vai Nam Tào và Bắc Đẩu.

Trước khi Táo Quân 2022 lên sóng, đã có nhiều ý kiến cho rằng Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi còn quá non kinh nghiệm, không đủ sức thay Xuân Bắc - Công Lý đóng vai Nam Tào - Bắc Đẩu. Tuy nhiên, cả Xuân Bắc lẫn vợ Công Lý đều lên tiếng trấn an khán giả, đồng thời ủng hộ Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi với lý do các nghệ sĩ này rất nhiệt tình, trẻ trung và tài năng.

Năm nay, Táo Quân có sự góp mặt của nhiều Táo như Kinh tế, Xã hội, Giao thông, Mạng, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, việc báo cáo cũng được điều chỉnh theo quy định giãn cách, tránh tập trung đông người và không phải Táo nào cũng có cơ hội được vào chầu. Do vậy, các Táo đều tìm cách thay đổi cách thức chầu, tạo ra những bản báo cáo rất sáng tạo, có sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại để gây ấn tượng với Ngọc Hoàng. Một mặt, các Táo cố gắng thể hiện tài năng, khoe thành tích mà ngành mình đạt được, mặt khác cũng tìm cách lấp liếm, che giấu những tồn tại, thiếu sót của bản thân.

