Tủ lạnh lớn, tủ đông đắt hàng

Đại diện nhiều siêu thị, trung tâm điện máy tại TP HCM xác nhận gần đây, các loại tủ lạnh side by side (dung tích lớn, có nhiều cửa và nhiều ngăn để đồ) được tiêu thụ khá mạnh với mức tăng sản lượng bán hàng từ 10%-20% so với trước Tết. Đây là xu hướng khá đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 bởi từ trước đến nay, dòng tủ này rất kén khách.



"Tủ lạnh dung tích lớn từ 300-600 lít xưa nay rất khó bán bởi giá thành đắt, có thể lên tới 60-70 triệu đồng/chiếc. Chưa kể, do tủ có dung tích lớn nên tiêu thụ điện nhiều, gây lãng phí không cần thiết. Thông thường, tủ dung tích 200 lít đến dưới 300 lít được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn; dòng tủ to chỉ được nhà bán lẻ trưng bày để đa dạng chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, ngay cả những mẫu đã lâu không ai ngó tới cũng bán được" - nhân viên bán hàng một cửa hàng của hệ thống Điện máy Chợ Lớn nhận xét.

Tủ lạnh dung tích lớn được nhiều người chọn mua để trữ hàng

Người phụ trách này cho biết do dòng tủ lạnh side by side trước đây kén người mua nên nhiều hãng điện lạnh phải cắt giảm tính năng để hạ giá mạnh, nhằm lôi kéo khách hàng. Thời điểm mới ra mắt, tủ lạnh side by side có giá 25-60 triệu đồng/chiếc, nay giảm còn 17-30 triệu đồng. "Vô tình, người tiêu dùng được hưởng lợi khi dịch bệnh Covid-19 kéo dài, lan rộng khi chỉ với 20 triệu đồng, họ có thể mua được tủ đến 500 lít" - đại diện siêu thị điện máy trên nêu thực tế.

Theo bà Hoàng Thị Thủy Tiên, phụ trách ngành hàng tủ lạnh - máy giặt của Công ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam (Midea), sức tiêu thụ mặt hàng tủ lạnh dung tích lớn gần đây khá tốt nhưng công ty vẫn giữ giá ổn định. Đáng lưu ý, khách hàng có xu hướng lựa chọn hàng sản xuất, lắp ráp trong nước bởi giá hợp lý.

Theo ghi nhận của bộ phận bán hàng tại các siêu thị, số lượng không nhỏ người tiêu dùng không chọn giải pháp "nâng đời" tủ lạnh để trữ thức ăn trong mùa dịch mà vẫn sử dụng tủ lạnh hiện có và mua thêm tủ đông. Hầu hết nhà bán lẻ nhìn nhận sức tiêu thụ tủ đông tăng khoảng 30% nhờ bán được cho hộ gia đình, thay vì trước đây khách hàng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Ông Phùng Thế Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kangaroo, cho biết do sức tiêu thụ tủ đông của công ty tăng gấp đôi, một số mẫu không sản xuất kịp để cung cấp cho khách trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Sau đó, công ty phải lên kế hoạch tăng cường sản xuất mới đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Giá bán tủ đông phổ biến trên thị trường từ 4-8 triệu đồng/chiếc loại 180-200 lít. Ngoài ra, với tủ có nhiều tính năng, giá có thể lên tới 7-16 triệu đồng. Do giá tương đối hợp lý nên tủ đông được tiêu thụ khá tốt trong thời gian giãn cách xã hội.