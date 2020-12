Tự làm xúc xích với dụng cụ nhồi giá 150k và cái kết: Tháo lắp, thao tác dễ nhưng dùng rồi mới "thấu" nhược điểm

Webuy sử dụng lòng đã rửa sạch để làm vỏ xúc xích. Tuy nhiên do lần đầu bỡ ngỡ nên chúng tôi chọn nhầm phần lòng hơi to. May mà kích cỡ này không ảnh hưởng gì đến quá trình nhồi xúc xích, chỉ có điều thành phẩm chắc chắn sẽ… hơi "khủng" một tí.