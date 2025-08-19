Ngày 19/8, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại tòa hôm nay Phương khóc, nói ăn năn hối hận, cho rằng bị chủ nợ thúc ép nên làm liều, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương khóc nghẹn tại tòa (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang thông tin, vào khoảng 8h ngày 18/2, người dân phát hiện một xác chết là nam giới nằm dưới đám lục bình cặp bờ sông ông Chưởng thuộc tổ 02, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn T. (74 tuổi, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua khám nghiệm, điều tra ban đầu nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và bị cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ông T. đạp xe đến chợ Mương Tịnh (cách nhà khoảng 1km), để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách sau đó không trở về nhà đến khi phát hiện thi thể.

Nguyễn Thị Kiều Phương bị bắt sau 48h gây án.

Nguyễn Thị Kiều Phương thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Phương khi đó làm nghề bán bún riêu, về động cơ gây án, Phương khai rằng, do vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có khả năng chi trả, Phương biết ông T. có đeo nhiều nữ trang, hàng ngày khoảng 2h sáng, ông T. đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên Phương nảy sinh ý định giết ông T. để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện hành vi, Phương điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao và 1 cây búa dùng để đập thịt đi tìm ông T.

Khi đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, Phương phát hiện ông T. nên cả 2 dừng xe lại nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương dùng búa đập nhiều cái vào vùng đầu và dùng dao sát hại ông T.

Khi thấy nạn nhân đã chết, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay của ông T. rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Đến sáng 18/2, Phương đem 3 chiếc nhẫn vừa cướp của ông T. đi bán được trên 33 triệu đồng. Số tiền trên, một phần Phương đem trả nợ, số còn lại đem về nhà cất giấu.