Từ Hi sính ngoại "bắt trend" chụp hình, nhưng khả năng biểu cảm và tạo dáng cứng đơ, nhìn vẻ mặt "trước sau như một" cũng đủ biết!

Từ Hi Thái Hậu, hay chính là Hiếu Trang Hiển Hoàng hậu thuộc dòng tộc Diệp Hách Na Lạp thị, là phi tần của Hàm Phong đế, mẹ thân sinh của Đồng Trị đế và cũng chính là người nắm thực quyền thống trị trong giai đoạn cuối của triều Thanh.

Có thể nói, Từ Hi không thể thoát được trách nhiệm đối với sự suy yếu của nhà Thanh, dẫn đến sự kiện 8 nước liên quân khiến cho Mãn Thanh bị diệt vong.

Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng tàn độc chuyên chế, thích sống trong nhung lụa phú quý, sở hữu cuộc sống vương giả không ai sánh bằng.

Thời kỳ cuối cũng là giai đoạn văn hóa phương Tây du nhập mạnh mẽ vào Trung Quốc. Theo đó, nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại cũng được đem vào đời sống Thanh triều, mang đến nhiều thay đổi và biến động lớn. Máy ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh là một trong số đó.

Với bản tính ham mê của lạ, Từ Hi đương nhiên sẽ là người đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng và thử nghiệm cái mới.

Từ Hi sính ngoại rất thích chụp hình. Từ khi phát hiện ra sự độc đáo trong kỹ thuật nhiếp ảnh, bà luôn mong muốn được chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, hạ lệnh các thái giám và cung nữ bày biện hậu cảnh để phong phú nhiều kiểu hình hơn. Thậm chí, bà còn yêu cầu các phi tần cùng chụp hình với mình để mang lại cảm giác thú vị, vì dù gì nếu chỉ có mỗi bà trong khung hình thì rất nhàm chán.

"Bắt trend" là thế, nhưng Từ Hi thật sự không biết cách tạo dáng để chụp ảnh. Bằng chứng là hầu hết các bức hình cũ còn lưu lại, Từ Hi chỉ có một biểu cảm duy nhất, cứng đơ như một pho tượng thật sự, ngay cả dáng đứng và ngồi cũng chỉ có một kiểu.

Đây có lẽ là bức ảnh ngồi thường thấy của Từ Hi. Bối cảnh được bày biện vô cùng tinh tế và cao sang, bên cạnh ghế ngồi còn có đĩa trái cây được xếp đẹp đẽ. Từ Hi ăn mặc sang trọng, ngón tay đeo móng giả vô cùng quý phái, một tay bà đặt hờ lên bàn, tay còn lại giơ ra phía trước. Thế nhưng vẻ mặt thì có hơi cứng nhắc, mắt không dám nhìn thẳng vào ống kính vì mới tiếp xúc với nghệ thuật nhiếp ảnh nên khá lạ lẫm. Nhiếp ảnh gia có lẽ đã bảo Từ Hi cười lên nhưng bà chỉ dám cong môi lên một chút vì quá gượng gạo.

Trong ảnh này, Từ Hi đã chọn bối cảnh ngoài vườn với tuyết phủ trắng xóa. Bà đứng bên cạnh khối đá to, tay để hờ lên phiến đá, trên người khoác bộ áo dày để tránh lạnh, mắt đã biết hướng về ống kính nhưng gương mặt vẫn cứng nhắc như trước.

Cũng là bối cảnh ngoài vườn tuyết phủ mùa đông, nhưng lần này Từ Hi đã chụp ảnh cùng một phi tần, đằng sau còn có một thái giám đứng che dù để bông tuyết không rơi vào người của hai vị chủ tử.

Đến đây, Từ Hi thật sự đã thua vị phi tần đứng bên cạnh vì cô biết cười nhẹ, gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Trong khi đó, Từ Hi vẫn giữ vẻ mặt cứng đơ vốn có, không biết đây là sự nghiêm nghị của vị Thái hậu quyền lực hay khả năng biểu cảm trước ống kính của bà vẫn chưa được cải thiện.

Trong bức hình này, Từ Hi đã mạnh dạn giơ tay về phía trước để tạo thêm sự đổi mới cho bộ ảnh, thế nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Ở đây, Từ Hi đã cho người bày trí bối cảnh phông nền phía sau là rừng trúc xanh bạt ngàn, hai bên còn đặt thêm hai chậu cây để tăng thêm phần sức sống. Từ Hi ngồi trên ghế cao quý chụp ảnh chung với 4 vị phi tần trẻ trung. Có thể thấy, bà là một vị Thái hậu vô cùng quyền lực và có khí chất. Đương nhiên, biểu cảm trên gương mặt vẫn trước sau như một.

Vẫn là khung cảnh rừng trúc xanh, Từ Hi chuyển sang chụp với 4 vị công nương phương Tây, bé gái đứng bên cạnh có thể là công chúa nhỏ của nước bạn. Một công nương cầm tay của Từ Hi thể hiện sự hòa hảo.

Đến đây, nếu đối chiếu hai bức hình với phông nền rừng trúc, biểu cảm và dáng ngồi của Từ Hi không hề thay đổi.

Từ đó có thể thấy, mặc dù rất đam mê chụp hình, nhưng nếu nhìn lại các bức ảnh của Từ Hi, sẽ không khó để nhận ra, ngoài bối cảnh và người chụp chung được thay đổi thì Từ Hi luôn "trước sau như một", mặt không một chút biểu cảm, dáng ngồi và đứng cũng cứng nhắc không kém.

Nhiều người cho rằng, đối với thời bấy giờ, chụp hình là hoạt động vô cùng mới lạ nên việc không biết cách tạo dáng trước ống kính cũng là chuyện bình thường. Theo đó, Từ Hi không biết thay đổi biểu cảm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, với một người nắm trong tay đầy quyền lực, việc cười lên thoải mái để chụp hình có thể gây mất hình tượng và sự uy nghiêm.

