Tử hà sa - nhau thai người sấy khô: "Dược liệu" mang lại lợi nhuận siêu khổng lồ, biết rõ nguy cơ tiềm ẩn cho người dùng nhưng con buôn Trung Quốc vẫn kinh doanh

Mới đây, trang The Paper đưa tin, nhiều con buôn Trung Quốc đã lấy số lượng lớn nhau thai người từ bệnh viện, nhà máy xử lý chất thải y tế, thậm chí là từ nhà tang lễ để chế biến thành một loại "dược liệu" đặc biệt và bán cho những người có nhu cầu.

Các con buôn này được trang The Paper gọi là "thương nhân ác tâm", họ không quan tâm đến vấn đề "dược liệu" đặc biệt có thể vẫn còn chứa virus HIV, viêm gan B, giang mai,... và gây hại cho người dùng.

Từ năm 2005, Bộ y tế Trung Quốc đã thông qua văn bản "Không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép mua bán nhau thai người". Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát do trang The Paper thực hiện vào cuối tháng 2/2021, vì lợi nhuận quá cao nên các "thương nhân ác tâm" đến từ tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông,... đã mua nhau thai người với giá 80 NDT/cái (284 nghìn VND). Sau đó chế biến thành một loại "dược liệu" gọi là Tử hà sa (nhau thai khô) để bán.

Đối với nguy cơ nhau thai có thể chứa virus viêm gan B, HIV,... thì họ hoàn toàn không quan tâm: "Chúng tôi chỉ có thể bảo đảm nhau thai người là hàng thật, nhưng chúng tôi không đảm bảo 'hàng' chứa thứ gì".

Một người chế biến nhau thai người tiết lộ, trước đây anh thường mua nhau thai tươi ở tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, sau đó đông lạnh rồi vận chuyển về thành phố Bi Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để xử lý.

Nhưng hiện tại, rất khó để trực tiếp tìm được "hàng" tại đây, anh phải nhận hàng từ một người trung gian ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với giá 60 NDT/cái (213 nghìn VND). Người trung gian đó thu gom nhau thai người từ bệnh viện, nhà máy xử lý rác thải y tế, nhà tang lễ,...

Trước đây, mua nhau thai người tươi từ bệnh viện rất dễ nhưng hiện tại thì tình hình đã khó khăn hơn và nguồn cung cấp chủ yếu là từ nhà máy xử lý rác thải y tế.

Người chế biến nhau thai người ở trên cũng chia sẻ, mỗi tháng anh chế biến hơn 7.000 nhau thai và cho ra không dưới 700kg nhau thai khô. Quy trình xử lý nhau thai người tươi thành nhau thai người sấy khô gồm 7 công đoạn: Làm sạch, phân loại, luộc chín, ngâm trong nước lạnh để loại bỏ máu, cắt bỏ cuống rốn, loại bỏ những mảng thịt dư thừa, sấy khô. Để hoàn tất quy trình này, nhanh nhất cũng mất 4 ngày.

Trước đây, mỗi người có thể thu được lợi nhuận từ 10 đến 20 NDT/cái (35,5 đến 71 nghìn VND). Hầu hết những nhau thai người mà họ giao dịch đều chưa được xét nghiệm kiểm tra virus. Chính vì vậy, nếu lỡ những "dược liệu" này có mang virus nguy hiểm thì người dùng sẽ "lãnh đủ".



Bác sĩ Lâm Tú, phó khoa Phụ sản, bệnh viện Phụ sản Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, trong y học dân gian Trung Quốc, nhau thai người sấy khô được xem là một vị thuốc chứa chất béo, protein, vitamin,... Tuy nhiên, nhau thai người sau khi được xử lý bằng các phương pháp nấu ở nhiệt độ cao như hầm, xào, chiên, sấy thì các thành phần bên trong đã bị biến tính, mất chất dinh dưỡng.

Đồng thời, ăn nhau thai người cũng như nhau thai động vật không có nhiều khác biệt với chuyện ăn thịt động vật, không có công dụng gì đặc biệt.

Bác sĩ Lâm Tú cũng khẳng định, các phương pháp chế biến thức ăn bình thường không thể tiêu diệt được các virus kể trên. Do đó, người ăn nhau thai người có thể bị nhiễm một số bệnh truyền nhiễm và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

