Từ giờ sao cậu bé này dám ăn thịt gà nữa?

Có những món ăn mà người lớn có thể xem là bình thường, nhưng với trẻ con, chúng lại gắn liền với ký ức, cảm xúc và cả niềm tin. Và đôi khi, chỉ một quyết định của cha mẹ cũng đủ để biến một điều rất nhỏ trở thành bóng đen tâm lý kéo dài suốt nhiều năm. Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện khiến nhiều người bức xúc. Một cậu bé tiểu học sau khi nuôi một chú gà con suốt hơn 3 tháng, đã phải chứng kiến việc "thú cưng" của mình bị chính cha mẹ đem đi nấu ăn theo cách tàn nhẫn nhất.

Cậu bé còn rất nhỏ, đang ở độ tuổi tiểu học. Một lần tình cờ, em có được một chú gà con và coi nó như thú cưng thực thụ. Trên mạng xã hội, cậu bé đều đặn đăng tải hình ảnh, video ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình và chú gà, từ cho ăn, chơi đùa đến quan sát chú gà lớn lên từng chút một.

Cậu bé tình cờ có được một chú gà con và đã nuôi nó như thú cưng (Ảnh: Sohu)

Suốt 3 tháng trời, cậu bé thân thiết với chú gà như một người bạn (Ảnh: Sohu)

Từ tháng 9 cho đến nay, hơn 3 tháng trôi qua, con gà con ngày nào đã lớn thành gà trưởng thành. Với người lớn, đó có thể chỉ là một loại gia cầm, một thứ có thể làm thành đồ ăn. Nhưng với cậu bé, đó là một sinh mệnh gắn bó, là bạn đồng hành, là niềm vui nhỏ bé nhưng rất thật trong tuổi thơ. Ở độ tuổi này, việc được nuôi một con vật không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp trẻ học cách quan tâm, đồng cảm và chịu trách nhiệm. Thế nhưng, chính tại thời điểm ấy, bi kịch đã xảy ra.

Một ngày nọ, cậu bé trở về nhà và phát hiện chú gà của mình biến mất. Không một lời giải thích trước đó, không một sự chuẩn bị tâm lý. Lý do mà cha mẹ cậu bé đưa ra sau này rất đơn giản: con gà đã lớn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt nên họ quyết định đem làm thịt.

Đáng nói hơn, cha mẹ không nói thẳng với con trai ngay từ đầu. Họ nấu món gà, để cậu bé ăn như bình thường. Chỉ sau đó, họ mới nói cho em biết thịt trong bát em ăn chính là thịt chú gà mà em đã nuôi suốt thời gian qua.

Cậu bé shock nặng khi biết bố mẹ đã làm thịt chú gà mình nuôi (Ảnh: Sohu)

Thậm chí cả hai còn để cậu bé ăn xong mới tiết lộ sự thật (Ảnh: Sohu)

Cú sốc ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi đọc lại. Với một đứa trẻ, đây không chỉ là việc mất đi thú cưng, mà còn là cảm giác bị phản bội, bị lừa dối và bất lực hoàn toàn trước quyết định của người lớn. Không ít cư dân mạng cho rằng, sau chuyện này, cậu bé có thể cả đời không còn dám ăn thịt gà nữa. Nhưng tổn thương lớn hơn nằm ở chỗ khác, đó là niềm tin của trẻ dành cho cha mẹ rất có thể đã bị phá vỡ.

Khi "quyền lực" của người lớn trở thành bạo lực tinh thần

Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng hành động của cha mẹ không hề xuất phát từ thiếu hiểu biết, mà từ tư duy kiểm soát và coi thường cảm xúc của con cái. Họ biết việc làm đó sẽ khiến trẻ đau lòng, thậm chí để lại ám ảnh, nhưng vẫn chọn cách thực hiện. Bởi với họ, đó là cách khẳng định quyền uy rằng cha mẹ có quyền quyết định tất cả, kể cả sinh mệnh mà đứa trẻ yêu thương.

Trong mắt nhiều người, đây không phải là biểu hiện của sự nghiêm khắc hay giáo dục, mà là sự bất lực của người lớn. Khi không tìm được cảm giác giá trị hay quyền lực trong xã hội, một số cha mẹ lại vô thức trút điều đó lên con cái - những người yếu thế nhất trong gia đình.

Rất nhiều ám ảnh tâm lý của trẻ bắt nguồn từ những khoảnh khắc như vậy: một lần bị đánh mắng bất công, một lần bị chế giễu cảm xúc, hoặc một lần chứng kiến điều mình yêu quý bị hủy hoại ngay trước mắt... Với cậu bé trong câu chuyện này, chú gà không chỉ là con vật. Đó là tình cảm, là ký ức, là một phần thế giới riêng non nớt nhưng chân thành. Khi cha mẹ chọn cách giải quyết thô bạo, họ đã vô tình dạy con rằng tình yêu và sự gắn bó có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, không cần lý do.

Giáo dục gia đình luôn có độ trễ. Những hành động tưởng như "chuyện nhỏ" hôm nay có thể trở thành vết hằn suốt cả đời trẻ. Niềm tin mất đi rất khó lấy lại, và những tổn thương tinh thần thì không dễ gì nhìn thấy ngay. Nuôi dạy con không chỉ là cho ăn, cho mặc, mà còn là tôn trọng cảm xúc của một con người đang lớn lên. Khi người lớn học cách dừng lại, suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của trẻ, có lẽ những bi kịch âm thầm như thế này đã không cần phải xảy ra.

Theo Sohu