Từ giờ đến hết năm, 4 cung Hoàng đạo sau không chỉ có sự nghiệp thăng tiến rực rỡ mà chuyện tình yêu cũng hoàn hảo như mơ

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo hướng ngoại, thích giao tiếp và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Trong cuộc sống, Thiên Bình có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, trời sinh cung Hoàng đạo này có ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện dễ nghe, đi bất cứ đâu cũng khiến người khác yêu quý, mến thương. Trong khoảng cuối năm 2020 này, đời sống tình cảm của Thiên Bình sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Với những Thiên Bình còn lẻ bóng, cuối năm thần tình yêu sẽ đem đến cho bạn những bất ngờ thú vị, bạn có thể sẽ trúng "tiếng sét ái tình" với một người vô cùng đặc biệt đấy. Còn những Thiên Bình đã có đôi, hai bạn sẽ có những trải nghiệm đầy ngọt ngào, lãng mạn trong thời gian này. Ngoài ra, do tình yêu viên mãn nên Thiên Bình có động lực hơn trong công việc. Chính vì thế, sự nghiệp của bạn cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian tới. Thậm chí, Thiên Bình có thể được thăng chức, tăng lương nhờ những thành tích bạn đạt được trong thời gian này.

Ma Kết

Trái ngược với Thiên Bình, Ma Kết lại là cung Hoàng đạo hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ và không bao giờ chủ động trong các mối quan hệ. Điều này có thể khiến Ma Kết bỏ lỡ những nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời mình. Thế nhưng, từ giữa tháng 11 này, vận đào hoa của Ma Kết vô cùng vượng phát. Với người độc thân, nhờ tham gia các hoạt động xã hội, tập thể mà Ma Kết có cơ hội mở rộng vòng tròn mối quan hệ của mình. Qua đó, bạn có thể tìm hiểu, gặp gỡ được một người vô cùng thú vị và phù hợp với mình. Chuyện tình cảm của Ma Kết đã có đôi cũng "đơm hoa kết trái" trong thời gian này. Bạn và người ấy sẽ có những bước tiến mới trong mối quan hệ, khiến cả hai ngày càng gắn kết, yêu thương nhau hơn. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Ma Kết trong khoảng cuối năm cũng phát triển vượt bậc. Bạn tỏ ra năng động, sáng tạo và nhanh nhẹn khi xử lý những tình huống, điều này đã ghi được điểm vô cùng cao trong mắt cấp trên. Ma Kết hoàn toàn có thể hi vọng đến chuyện được thăng quan tiến chức trong năm tới.

Sư Tử

Sư Tử là người thẳng thắn, thật thà, đặc biệt trong chuyện tình cảm lại vô cùng chung thủy, quan tâm đến nửa kia. Sư Tử cũng là cung Hoàng đạo thân thiện, hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh. Ngoài ra, ở Sư Tử có năng lượng vô cùng dồi dào, mạnh mẽ. Cung Hoàng đạo này làm nhiều hơn nói, trong công việc luôn nghiêm túc và hết mình. Nhờ tinh thần này mà Sư Tử sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp vào cuối năm 2020 này. Những thành quả bạn đạt được không phải là do may mắn, mà do bạn đã luôn nỗ lực và cố gắng suốt cả năm qua. Công việc hanh thông, đạt được những bước đột phá lớn khiến cho tâm trạng Sư Tử luôn phấn khởi, vui vẻ và lạc quan hơn. Tình yêu viên mãn cũng góp phần cho Sư Tử thêm tươi vui mỗi ngày. Dù là người độc thân hay đã có người yêu, bạn vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại và tinh thần yêu đời này cũng truyền cảm hứng đến với mọi người xung quanh.

Song Ngư

Song Ngư là người mơ mộng, lãng mạn và luôn hướng đến một tình yêu hoàn hảo như cổ tích. Đây cũng là người bao dung, tâm lý và tình cảm, nên thường phải nhận về khá nhiều tổn thương. Tuy nhiên, Song Ngư không bao giờ đánh mất niềm tin của mình về tình yêu, bởi đó là bản năng của cung Hoàng đạo này. Và trời không phụ lòng người, cuối năm 2020, tình yêu sẽ bước vào cuộc sống của Song Ngư, đem đến cho bạn những hạnh phúc, ngọt ngào mà bạn chưa từng nghĩ tới. Nếu Song Ngư đã có đôi, hai bạn có thể sẽ sánh bước bên nhau trên lễ đường, cùng nhau về một nhà. Bên cạnh chuyện tình cảm viên mãn, sự nghiệp của Song Ngư cũng có những dấu hiệu tích cực. Song Ngư tìm ra được những hướng đi mới cho tương lai và bên cạnh bạn luôn có quý nhân phù trợ nên bất kể Song Ngư làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)