Tự giật mình vì “đi xem nhà chỉ tìm góc quay TikTok, trồng hoa chứ chưa bao giờ nghĩ góc nào để thoát thân lúc cháy”

Chung cư mini: Chi phí hợp lý, thoải mái giờ giấc nhưng nhiều “lỗ hổng"

Việt Nga (23 tuổi, TP.HCM) đã thuê căn hộ chung cư mini rộng 25m2 ở quận Bình Thạnh khoảng hơn 1 năm sau khi chuyển từ Hà Nội vào miền Nam sinh sống.

Nói về lý do chọn chung cư mini, Việt Nga cho hay: “So với cùng tầm giá, chung cư mini có an ninh và vấn đề vệ sinh tốt hơn với nhà trọ. Hơn nữa, nếu nhà trọ bị cháy thì sẽ không có sẵn bình cứu hỏa, trong khi chung cư mini thường trang bị sẵn thiết bị này. Chung cư mini cũng thuận tiện và thoải mái hơn do bếp và nhà vệ sinh đặt trong phòng. Còn nếu bạn chọn ở hẳn chung cư thì an ninh và cơ sở vật chất tốt hơn, tất nhiên đi kèm với mức giá đắt”, Việt Nga nói.

Một trường hợp khác là Quang Minh (24 tuổi, TP. Hà Nội) từng có thời gian sinh sống tại chung cư mini khi còn là sinh viên. Chàng trai chia sẻ: “Với người lao động thu nhập trung bình, chung cư mini là lựa chọn phổ biến vì mức giá tốt. Còn với sinh viên, chung cư mini là lựa chọn mà đến các bậc phụ huynh khó tính nhất cũng gợi ý bởi nhiều nguyên do. Đó là giá cả phải chăng khi thuê chung với 1-2 người, đầy đủ tiện nghi, an ninh tốt, bố mẹ ở quê dễ lên thăm con vì có thể tá túc đôi ba ngày. Bên cạnh đó, chung cư mini không có ‘giờ giới nghiêm’ như nhà trọ. So sánh với nhà trọ chung chủ có nhiều bất tiện hơn thì mức giá hai loại hình này ngang nhau”.

Hiện ở chung cư mini được khoảng 4 tháng, Linh Hoa (21 tuổi, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Mình chọn ở nhà này vì giá thấp hơn nhiều so với các chung cư cao cấp. Chúng vẫn có đầy đủ tiện nghi, phù hợp với tính chất công việc sáng tạo nội dung và nhu cầu sinh hoạt của mình".

Nhiều người chọn mua chung cư mini vì nhiều lý do như mức giá rẻ, cơ sở vật chất ổn... (Ảnh minh hoạ)

Thừa nhận chung cư mini có nhiều ưu điểm, song nhiều người vẫn cho rằng loại hình nhà ở này có “lỗ hổng", đặc biệt là trong khâu phòng cháy chữa cháy.

Quang Minh chia sẻ: “Nhược điểm của chung cư mini là không có nhiều lối thoát hiểm, mà chỉ có một cầu thang lên xuống ngay trong tòa nhà. Trong khi đó, chung cư bình thường có tới 1-2 cầu thang lên xuống, 1-2 cầu thang thoát hiểm. Khoảng cách giữa các căn hộ ở chung cư mini cũng gần nhau. Do đó, nếu có cháy thì rất dễ lan ra".

Đồng quan điểm, Linh Hoa bày tỏ: “Nhược điểm mình thường thấy ở các chung cư mini là khâu phòng cháy chữa cháy vẫn còn chưa tốt, không có hệ thống báo cháy và hệ thống thoát hiểm. Ví dụ khi ở chung cư cao cấp, mỗi phòng được trang bị hệ thống phát hiện khói và báo cháy, cư dân cũng được tập dượt cho tình huống khẩn cấp, nên có thể đảm bảo an toàn cao hơn chung cư mini".

Huyền Thanh (19 tuổi, TP .Hà Nội) - một nữ sinh từng ở chung cư mini trong 9 tháng trước khi chuyển hẳn sang ký túc xá nhận định: “Chung cư mình từng ở khá nhỏ, các phòng liền kề nhau, ít chỗ thông thoáng và không gian ngoài trời. Các căn hộ đều khép kín nên mọi sinh hoạt diễn ra tại phòng, do đó khi nấu nướng cũng bị ám mùi và khá bí.

Ngoài ra, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở chung cư mini cũ chưa thật sự tốt vì không có đội ngũ quản lý. Điều này dẫn đến khi nhà gặp tình trạng khẩn cấp, cư dân có thể phải tự xử lý. Bên cạnh đó, mỗi tầng có một bình cứu hoả, trong khi hàng lang hẹp nên khó di chuyển và thoát nạn nếu sự cố xảy ra".

Chung cư mini tồn tại nhiều "lỗ hổng", đặc biệt trong khâu phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh hoạ)

Giật mình vì chủ quan, bắt đầu quan tâm hơn tới các yếu tố an toàn của nơi ở

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người trẻ thừa nhận trước đây từng không quan tâm đến yếu tố phòng cháy chữa cháy khi đi tìm thuê chung cư mini.

Đơn cử như với Việt Nga, ban đầu thuê căn hộ, cô không tính toán quá nhiều đến các yếu tố phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, sau khi biết đến các vụ hoả hoạn nguy hiểm thời gian gần đây, cô đã đánh giá kỹ hơn về khả năng phòng cháy chữa cháy của căn chung cư mini đang ở.

Việt Nga chia sẻ: “Nhà mình cách đường lớn khoảng 200 - 250m, có lối vào đủ cho xe hàng cỡ nhỏ di chuyển. Ban đầu mình tìm nhà gần mặt đường với mục đích là thuận tiện cho di chuyển thôi. Giờ nghĩ lại đây là một điểm cộng cho chung cư mini này. Bởi việc gần mặt đường thì thuận tiện cho xe cứu hoả nhanh chóng di chuyển nếu có sự cố.

Về yếu tố phòng cháy chữa cháy, giống như nhiều chung cư mini khác, khu nhà mình ở không có tập huấn, không có đội ngũ quản lý tòa nhà. Bù lại mỗi tầng đều có lắp camera, đặc biệt là tầng trệt thì có vài cái camera. Chủ nhà cũng thường xuyên kiểm tra lại bình cứu hoả, chứ không phải lắp đặt chỉ để cho có. Ngoài ra, phòng mình không dùng cửa sổ song sắt nên nếu có hoả hoạn, mọi người cũng dễ chạy thoát hơn”, Việt Nga nói.

Trong khi đó, Quang Minh cho hay bản thân anh và nhiều người có những “lý do” riêng để không quan tâm yếu tố phòng cháy chữa cháy khi đi tìm nhà thuê.

Quang Minh chia sẻ: “Năm xưa khi đi tìm chung cư để thuê và tính chuyện lâu dài, thú thật mình không để ý tới phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất, mình thiếu kiến thức - điều này phải thành thật với lòng. Hồi đó, mình không biết cái thiết bị tròn tròn ở trên trần nhà là thiết bị báo cháy, còn tưởng một chiếc camera theo dõi gì đó. Hoặc suy nghĩ của mình rất non nớt, kiểu như nếu có cháy thì dập bằng một xô nước. Những thiết bị như bình cứu hoả, mặt nạ phòng khí độc, thang dây… là điều mình chưa từng nghĩ nhiều về nó.

Thứ hai, mình không có nhiều sự lựa chọn. Bởi vì không có tài chính để dám mơ đến các chung cư xịn sò nên phải tìm đến các khu nhà ở giá phải chăng. Mà mức độ ưu tiên của mình khi tìm nhà là vị trí địa lý, phòng ốc, nội thất, giá điện nước, có chỗ để xe, an ninh… Và hệ thống phòng cháy chữa cháy có lẽ đã trôi tít về một góc nào đó chẳng biết nữa.

Đi xem nhà, mình tập trung vào việc ‘À góc này để nấu nướng, góc này để thờ cúng, góc này để quay clip TikTok, góc này để đọc sách nhìn ra bên ngoài, góc này để trồng hoa’. Chứ thật sự chưa bao giờ nghĩ đến góc nào để thoát thân khi đối diện với đám cháy".

"Đi xem nhà, mình tập trung vào việc ‘À góc này để nấu nướng, góc này để thờ cúng, góc này để quay clip TikTok, góc này để đọc sách nhìn ra bên ngoài, góc này để trồng hoa’. Chứ thật sự chưa bao giờ nghĩ đến góc nào để thoát thân khi đối diện với đám cháy", Quang Minh chia sẻ (Ảnh minh hoạ)

Sau cùng, khi hàng loạt vụ cháy nhà thương tâm liên tiếp xảy ra, nhiều người trẻ đã dần có ý thức hơn về việc bảo vệ bản thân, lường trước cho các sự cố. Đơn cử như Việt Nga, cô bạn đã tính ngay đến việc mua thêm thang dây thoát hiểm để phòng cho trường hợp xấu nhất.

Việt Nga nói: “Chung cư mini mình đang ở là 5 tầng, xung quanh toàn nhà 1 tầng. Do đó, nếu có hoả hoạn, mình không thể chạy sang nhà bên cạnh được. Vì vậy, việc chuẩn bị trước thang dây là cần thiết.

Ngoài ra với mình, nếu xác định có hoả hoạn thì kể cả là nhà trọ, chung cư mini hay chung cư cao cấp đều có khả năng thương vọng cao. Do đó, mình luôn phải chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Giờ mình đang ở rất xa gia đình, nếu có chuyện gì thì người thân không thể cứu được luôn. Tự mình phải đề phòng cho bản thân thôi", Việt Nga cho hay.

Còn với Huyền Thanh, cô bạn bày tỏ sau vụ việc sẽ cân nhắc không ở chung cư mini nữa vì nhìn thấy các mối nguy hiểm mà loại hình nhà ở này chưa giải quyết triệt để. Một trường hợp khác, Linh Hoa đang sống một mình tại chung cư mini cũng tự ý thức bảo vệ bản thân hơn.

Cô nàng cho hay: “Ngay sau khi có sự cố, bên quản lý tòa nhà cũng đã gửi thông báo cho toàn cư dân để mọi người cảnh giác hơn. Ví dụ như không được sạc xe điện qua đêm, tắt thiết bị điện, thiết bị dễ cháy nổ khi không sử dụng, đồng thời phổ biến cho mọi người cách dùng bình cứu hoả ở mỗi tầng.

Sự cố cháy chung cư mini gần đây giúp mình cảnh giác và chú ý hơn về khâu phòng cháy chữa cháy. Mình để ý hơn các thiết bị điện, chuẩn bị sẵn phương án thoát thân khi có sự cố. Ví dụ, mình có mua thang dây để thoát hiểm bằng cửa sổ, hay học cách quấn chăn ướt để đi qua khu vực hoả hoạn…”

Ở diễn biến khác, Quang Minh chia sẻ: “Mình nghĩ sau khi vụ việc xảy ra, mọi người sẽ có tâm lý mua những thứ như mặt nạ phòng độc, thang dây. Ngoài ra mình thấy ở các căn chung cư mini, rào chắn ban công cũng tốt vì sợ trẻ nhỏ trèo ra. Tuy nhiên rào chắn nên phải có một cửa mở ra có khoá. Như thế trong trường hợp hỏa hoạn, mọi người dễ dàng tìm cách bảo vệ bản thân tốt hơn".