Tự động phát hiện phần mềm độc hại cài lén trên điện thoại, App MBBank nâng cấp bảo vệ khách hàng

Khi sự phát triển công nghệ ứng dụng đi cùng với rủi ro tài chính lớn



Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2023 có gần 16.000 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trên mạng, trong đó, 91% liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính.

Chị Nga (Đà Nẵng) vẫn bàng hoàng khi kể lại việc bị mất hơn 100 triệu chỉ vì tải 1 ứng dụng lạ: "Người quen mình bị hack tài khoản, và có nhắn mình để bình chọn cho cuộc thi ở công ty. Vì bạn bè lâu năm tin tưởng nhau, nên mình cũng ấn vào và được yêu cầu tải ứng dụng đặc biệt để bình chọn, mà không biết ứng dụng đó đã chiếm quyền điều khiển điện thoại và trong đêm chuyển đi 1 loạt giao dịch, kết quả mất trắng hơn 100 triệu mà không hay biết."

Cùng chia sẻ, anh Minh (Cần Thơ) cũng thể hiện sự bất an với vấn đề ăn cắp dữ liệu quá tinh vi: "Trước kia cứ nghĩ là chỉ có trên phim mới có chuyện xâm nhập rồi theo dõi được từng thao tác trên điện thoại người khác, cho đến lúc tình huống rơi vào chính người nhà mình. Bố mình bị mất tiền trong tài khoản, thậm chí bị rút luôn tiền trong sổ tiết kiệm trên App của cụ. Mang ra ngân hàng mới biết, điện thoại của cụ bị nhiễm mã độc nên bị kẻ xấu theo dõi, điều khiển thiết bị từ xa và truy cập ứng dụng ngân hàng. Nhiều khi người lớn tuổi hay bị mất cảnh giác, dễ bị dẫn dụ bấm vào các đường link lạ khi xem tin tức hoặc quảng cáo trên mạng, nơi mà có rất nhiều rủi ro bị lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin."

Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, không chỉ dừng lại ở việc lấy cắp dữ liệu cá nhân, tài chính thông qua các nền tảng giả mạo khác, mà kẻ gian thậm chí cài đặt trực tiếp mã độc vào điện thoại khách hàng để chiếm quyền kiểm soát hoặc sao chép dữ liệu song song. Điểm đáng lo của các trường hợp này là khách hàng không nhận biết được điện thoại đã bị các phần mềm lừa đảo xâm nhập, dẫn đến lộ lọt thông tin như tài khoản, mật khẩu, OTP.

App MBBank chủ động phát hiện các mã độc, ứng dụng độc hại có dấu hiệu chiếm quyền điện thoại của người dùng

Ngay từ năm 2017, khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số, MB nhận thức rõ ràng về thách thức kép: số hóa dịch vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Mỗi năm, ngân hàng chi hơn 1000 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng công nghệ, xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích hành vi khách hàng chính xác, phát hiện giao dịch bất thường và đảm bảo giao dịch thông suốt. Ngân hàng cũng bắt tay với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để mang những gói giải pháp tiên tiến nhất để bảo vệ khách hàng.

Mới đây, MB đã cho ra mắt bộ giải pháp App Protection trên App MBBank, được thiết kế như một lớp bảo vệ tiên tiến nhất trong hệ thống an ninh của các ngân hàng hiện nay. Nếu điện thoại của khách hàng bị nhiễm mã độc hoặc bị cài phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, có khả năng bị chiếm quyền điều khiển từ xa, khi mở ứng dụng Ngân hàng, App MBBank sẽ nhận diện, dừng giao dịch và thông báo ngay cho khách hàng. Trong trường hợp phát hiện rủi ro cao, App sẽ tự động thoát khỏi ứng dụng và thông báo đến khách hàng cách xử lý tiếp theo để ngăn chặn nguy cơ mất tiền trên tài khoản.

Bộ giải pháp phát hiện phần mềm độc hại chiếm quyền điện thoại trên App MBBank.

Cụ thể, khi mở App MBBank, hệ thống sẽ tự động quét và kiểm tra môi trường. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, một cảnh báo sẽ ngay lập tức được gửi đến khách hàng, tối ưu an toàn cho người dùng trước khi thực hiện các thao tác có sử dụng dữ liệu cá nhân khác.

Bên cạnh App Protection, với mục tiêu đặt sự an toàn giao dịch của khách hàng lên hàng đầu, MB cũng luôn cải tiến các lớp phòng vệ vững chắc cho từng giao dịch như mật khẩu, D-OTP, công nghệ xác thực sinh trắc học, cảnh báo tài khoản lừa đảo dựa vào thông tin do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cung cấp.

An toàn – Bảo mật là mục tiêu hàng đầu của MB trên hành trình chinh phục hơn 30 triệu khách hàng, là yếu tố cốt lõi để thành công trong kỷ nguyên số, mang đến cho khách hàng không chỉ sự an tâm, được bảo vệ từ hệ thống an ninh tiên tiến mà còn là một phần của tương lai tài chính số hóa, an toàn và bền vững.