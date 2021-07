Từ đoạn clip "thầy giáo mây mưa với học sinh nam trên bục giảng", bàng hoàng nhớ lại hàng loạt vụ việc rúng động ngay tại môi trường được cho là an toàn nhất

Những giờ qua, dư luận vô cùng phẫn nộ với những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh được cho là thầy giáo "mây mưa" với một học sinh nam ngay trên bục giảng. Mặc dù cho đến hiện tại, chưa xác định được địa điểm xảy ra vụ việc này, song nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là "con sâu làm rầu nồi canh", làm xấu hình ảnh người giáo viên nhân dân.

Đoạn clip kéo dài 2 phút gây chấn động dư luận bởi những hình ảnh phản cảm xuất hiện trong đó.

Bằng chứng khó có thể chối cãi (ảnh cắt từ clip)

Đáng nói, người đàn ông trung niên xuất hiện trong đoạn clip được cho là thầy giáo ban đầu chỉ mặc một chiếc quần lót, sau khi có những cử chỉ âu yếm với một thiếu niên được cho là học trò đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân.

Theo dõi đoạn clip, có thể thấy cậu học sinh không hề có dấu hiệu phản kháng nào, hoàn toàn phục tùng theo yêu cầu của người được cho là thầy giáo này.

Hiện đoạn clip vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội và bị dư luận lên án dữ dội bởi hành vi không thể chấp nhận của thầy giáo với học sinh ngay trên lớp học.

Đoạn clip gây sốc này như một lời nhắc nhở với dư luận, rằng trước đây cũng từng có không ít vụ việc gây chấn động tượng tự.

Thầy giáo vỗ mông hàng loạt nữ sinh ở Bắc Giang

Còn nhớ vào đầu tháng 3/2019, UBND huyện Việt Yên đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về sự việc thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn 2 (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) D.T. M. bị tố dâm ô hàng loạt học sinh nữ.

Theo đại diện UBND huyện Việt Yên, ông D.T.M giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn trưa ngày 1/3/2019 có đi uống rượu về, tới 15h chiều ông Minh về lớp dạy phụ đạo cho học sinh. Quá trình dạy, có một số học sinh mất trật tự, ông Minh đã véo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng và vỗ mông một số học sinh có biểu hiện trên trong lớp.

Trường Tiểu học Tiên Sơn, nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan điều tra đã làm việc với các bên liên quan gồm: Thầy giáo D.T.M; 14 học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Sơn; các thành phần tham gia cuộc họp vào tối 1.3 tại đình làng Thần Trúc (xã Tiên Sơn); các học sinh có mặt tại thời điểm diễn ra vụ việc theo phản ánh của nhân dân.

Quá trình làm việc với 14 học sinh và các học sinh cùng lớp khẳng định thầy M véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi một số học sinh.

Hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng loạt nam sinh ngay trong phòng làm việc

Đây là vụ việc cũng vô cùng nghiêm trọng, từng gây rúng động tỉnh Phú Thọ vào cuối năm 2018.

Cụ thể, ngày 15/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My, sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS huyện Thanh Sơn.

Chân dung cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với ông Đinh Bằng My.

Theo Sở GD-ĐT Phú Thọ, ngay sau khi bị bắt, Hiệu trưởng Đinh Bằng My đã gửi lời xin lỗi tới tập thể giáo viên và học sinh toàn trường.

Trước đó, ngày 12/12, dư luận xôn xao thông tin hàng chục nam sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục ngay tại phòng làm việc.

Tại phòng làm việc của vị cựu hiệu trưởng có phòng ngủ riêng, bị can này đã đưa các em học sinh được gọi lên vào phòng, sờ mó bộ phận sinh dục và yêu cầu học sinh sờ bộ phận sinh dục của ông ta để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Mỗi lần như vậy, My lại cho nạn nhân bánh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Trong số 7 học sinh bị dâm ô, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Đau lòng hơn là các em học sinh dân tộc ở tuổi mới lớn bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều lần mà không em nào dám lên tiếng.

Thầy giáo dạy Đạo đức mở phim "nhạy cảm", hiếp dâm 3 học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi

Mặc dù là giáo viên dạy môn Đạo đức kiêm Tổng phụ trách đội tại trường tiểu học Zơ Nông, thế nhưng đối tượng Nguyễn Quang Chung (SN 1969) đã nhiều lần gọi 3 em học sinh vào thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo cáo trạng, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Chung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô, hiếp dâm chính các học sinh của mình.

Nguyễn Quang Chung hiếp dâm học sinh

Chung còn khai nhận cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi.

Trước đó vào tháng 10/2016, 3 phụ huynh của các học sinh lớp 3 và lớp 2 đã làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo Chung về hành vi dâm ô.

Trong quá trình chờ điều tra vụ án, một trong ba học sinh tố cáo hành vi của ông Chung đã qua đời vì bị xuất huyết não.

Làm thế nào để thoát khỏi "yêu râu xanh đội lốt thầy giáo"?

Chia sẻ với báo chí, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM) khẳng định, những người có hành vi này không xứng để được gọi là thầy kể cả cách nhìn dưới góc độ đạo đức thông thường lẫn góc độ của một người đang làm trong môi trường giáo dục.

Theo TS Hiếu, những hành vi gạ tình này biến môi trường giáo dục trở thành phản giáo dục, biến nơi để các em vươn đến chân thiện mỹ trở thành địa ngục trần gian. Nhà trường hoàn toàn mất đi ý nghĩa giáo dục của mình.

Với những học sinh là nạn nhận của "yêu râu xanh" đội lốt thầy giáo, TS Hiếu nói rằng, các em không nên xem đó là một người thầy, vì họ không có đạo đức làm thầy. Họ chỉ là những người thầy cá biệt khác xa với hình ảnh người thầy chân chính đang đứng trên bục giảng dạy dỗ các em từng ngày.

Và để giúp các nữ sinh "thoát hiểm" khi gặp phải tình huống này, TS Hiếu khuyên các em phải kiên quyết từ chối. Chính sự kiên quyết sẽ làm cho đối phương e ngại.

Cùng với đó là phải tìm cách tố giác "yêu râu xanh" ngay lập tức, bằng cách lưu lại tất cả tin nhắn hoặc những chứng cớ về việc gạ tình, hăm dọa có liên quan.

Bên cạnh đó, các em học sinh kể với cha mẹ, gặp trực tiếp Ban giám hiệu và nhanh chóng báo với chính quyền địa phương để xử lí. Và chắc chắn rằng, nhà trường, pháp luật sẽ đứng về phía các em.