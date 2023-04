Tủ đồ có 4 kiểu quần này chứng tỏ gu bạn siêu cool

1. Quần túi hộp

Nhờ sự quay lại của trào lưu Y2K và sự bùng nổ mạnh mẽ của dòng nhạc Hiphop, kiểu quần túi hộp bỗng thành must have item trong tủ đồ của những người cá tính. Kiểu quần này ngoài việc giúp vẻ ngoài của bạn siêu cool còn khá tiện dụng do có sự xuất hiện của rất nhiều túi, lại giúp che đi nhược điểm chân hay hông chưa hoàn hảo. Ngoài ra, item này cũng dễ mix đồ, bạn có thể mix với đủ thứ từ áo tshirt oversized, áo hoodie, crop top hay baby tee đêu xinh xắn.

2. Quần cạp trễ ống rộng

Giống như quần túi hộp, quần cạp trễ cũng được quay trở lại đường đua hot item nhờ thành công của trào lưu Y2K. Em này khi kết hợp cùng áo baby tee, crop top sẽ giúp bạn trở nên hay ho, lại khoe được ưu điểm eo thon cùng cơ bụng số 11. Tuy có nhược điểm là khiến người mặc rơi vào cảnh "lưng dài - chân ngắn" nhưng do thiết kế khá ngầu nên nó vẫn được dân tình yêu thích. Lưu ý, bạn nên mua quần cạp trễ ống rộng cho xinh và hợp trend vì quần cạp trễ bó sát theo kiểu skinny jeans thời xưa đã lỗi mốt rồi.

3. Quần balloon

Gọi là quần balloon vì phom dáng của em này khá tròn, khiến người ta liên tưởng tới quả bóng. Quần balloon thực chất vẫn là kiểu quần có ống siêu rộng nhưng phần gấu đã được bo lại một chút nên tạo cảm giác gọn gàng mà vẫn cá tính. Đây cũng là kiểu quần được giới trẻ Hàn Nhật yêu thích. Khi thời tiết đang nóng dần thì kiểu quần có phom dáng thoải mái như thế này sẽ rất "được việc" đấy.

4. Quần vải dù

Từ năm ngoái tới năm nay, quần vải dù vẫn chưa hết hot và dự là sẽ còn khiến dân tình mê mệt dài dài. Nếu là người theo đuổi hình tượng cá tính, khoẻ khoắn thì hẳn không thể không sắm kiểu quần này. Quần vải dù ngoài việc có thể mix & match với các loại baby tee thì cũng rất hợp để kết đôi với sơmi oversized nữa đấy. Vào thời điểm giao mua, sáng nắng chiều mưa, trưa thay đổi bất chợt thì item này lại càng hợp để diện đấy. Thậm chí, bạn cũng có thể diện vào mùa hè, chỉ cần bạn chú ý chọn quần sáng màu, phom rộng và có chất liệu mỏng là được.