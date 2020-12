Từ đêm nay thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm: Đây là các khung nhiệt độ mà học sinh sẽ được nghỉ học, phụ huynh cần nắm rõ

Mới đây khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết, dự báo cường độ của đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 29/12 và sáng 30/12 là khá mạnh.

Vì thế, nhiều khả năng từ đêm nay trở đi Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ bước vào một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Thời gian của đợt rét này sẽ kéo dài trong khoảng 3 - 4 ngày.

Thời tiết chuyển rét đậm, nhiều phụ huynh lo lắng và muốn cho con nghỉ học hoặc đi học muộn để đảm bảo sức khỏe. Vậy ở mức nhiệt độ như nào thì học sinh sẽ được nghỉ hoặc lùi giờ học? Được biết, quyết định nghỉ sẽ do Sở giáo dục, UBND của từng tỉnh thành quyết định.

Tại Hà Nội, chiều 19/12, ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tới báo chí: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định mới thay thế quy định cũ về việc cho học sinh nghỉ khi rét đậm, rét hại".

Cụ thể nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C với học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với học sinh THCS, THPT. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Việc cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học vì lý do thời tiết sẽ do UBND các tỉnh, thành phố quyết định căn cứ trên điều kiện thực tế.



Trước đó tại Điện Biên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc chủ động phòng, chống và ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại.

Theo đó, phụ huynh có thể cho con nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C đối với học sinh ở các cấp mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; dưới 4 độ C đối với học sinh THPT. Hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh được phép quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí cho học sinh vào phòng ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về, không để học sinh đứng ở ngoài cổng trường.

Hiện tại quy định của nhiều tỉnh đều là nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Tương tự, nếu nhiệt độ dưới 7 độ C thì học sinh THCS và THPT được nghỉ.