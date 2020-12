Từ chuyện cậu bé 14 tuổi nhảy lầu từ tầng 5 sau khi bị mẹ tát trước mặt các bạn học: Muốn con ngoan, đừng coi con là CON, hãy coi con là MÌNH

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.

Chị Tống Thu Lan (Hà Nội) là mẹ của 2 bạn nhỏ 7 và 9 tuổi, hiện là quản lý truyền thông tại một doanh nghiệp lớn, đồng thời là giảng viên kỹ năng mềm, khai vấn cuộc sống.

Chị chia sẻ: "Mình đã có một thời gian dài tập trung rất nhiều cho công việc, nhưng cũng như những bà mẹ khác, một ngày, mình nhận ra những năm tháng bên con không bao giờ có thể quay lại được nữa, từ đó cân bằng cuộc sống hơn để thực sự cùng con sống và trưởng thành, bồi đắp nền tảng cho con lớn lên chủ động và vững vàng".



Chị Tống Thu Lan (Hà Nội) hiện là quản lý truyền thông tại một doanh nghiệp lớn.

Mới đây, từ câu chuyện cậu bé 14 tuổi ở Trung Quốc nhảy lầu từ tầng 5 sau khi bị mẹ tát trước mặt các bạn học gây chấn động, chị Thu Lan đã có những chia sẻ về cách dạy con khiến nhiều bậc phụ huynh đồng tình và nhìn nhận lại cách ứng xử của mình:

Muốn con ngoan, đừng coi con là CON, hãy coi con là MÌNH

Một chuyện buồn mình đọc được khi lướt tin tức: Cậu bé 14 tuổi ở Trung Quốc nhảy lầu từ tầng 5 sau khi bị mẹ tát trước mặt các bạn học. Đây là một sự việc đáng tiếc không còn cơ hội sửa sai, khi lòng tự trọng của con trẻ bị lãng quên và sự tổn thương tích tụ đủ lớn. Câu chuyện này chắc chắn không chỉ xảy ra ở năm 14 tuổi mà đã là một "thói quen" vô thức và "vô tình" của mẹ cậu trong quá khứ.

Đa số cha mẹ chúng ta, dù đã tiếp cận nhiều kiến thức thông tin về dạy con trong thời đại mới, có thấy bóng dáng của mình trong người mẹ ấy hay không? À, nhiều người sẽ trả lời là không, nhưng đừng vội, hãy thử điểm lại một ngày, các bố các mẹ chúng ta có nói những lời nào sau đây:

- Nhanh lên, muộn lắm rồi!

- Con làm gì mà lề mề thế?

- Sao cái bài dễ thế con cũng không làm được?

- Con bị làm sao thế? Nói mãi sao không nhớ nổi?

- Sao mẹ đã dặn bao nhiều lần mà con không để vào đầu thế?

- Con có thấy bạn A làm rất giỏi không? Sao con không làm được như thế?

- Sao con lại bày bừa thế?

- Sao không biết thương mẹ gì vậy? Sao mà con bướng thế nhỉ?

- Sao con lớn từng này rồi mà không biết nhường em?

- Sao con học mà không tập trung nổi, cứ nghịch ngợm lung tung?

- Sao con không học tử tế, tốn tiền của mẹ...

- Con ra lấy cho mẹ cái chăn/ gối/…

Lạm dụng quyền làm cha mẹ

Nếu thử làm cuốn nhật kí, sưu tầm những lời nói KHÔNG VUI với con mỗi ngày thì sao. Có những lời nói là vô thức, buột mồm ra rồi chúng ta mới biết là không nên nhưng không làm thế nào ngăn lại được vì nó là kết quả của một quan điểm đã găm trong đầu của cha mẹ chúng ta: CHA MẸ CÓ QUYỀN.

Chúng ta nói xong thì quên, nhưng trẻ thì nhớ. Lời nói ấy sẽ vô tình găm vào trong trí não, đầu óc của trẻ, rằng con lề mề, con bướng, con dốt, con không bằng bạn bè... và rồi, con nghĩ thế thật với một thái độ chấp nhận và không tích cực, vì con không biết làm thế nào để cải thiện hoặc tốt hơn lên.

Trước đây có một giai đoạn, con mình cứ mỗi khi bị mẹ trách mắng hay cô phê bình, lập tức bạn ấy sẽ xuống tinh thần không muốn làm gì cả, và mồm thì luôn lẩm bẩm: con là đứa tồi, con chả làm được gì cả, rồi khóc... Và lúc đó, mình hoảng hốt nhận ra: Lời nói với trẻ mỗi một ngày bình thường là vô cùng quan trọng, mình đã quá vô tư trong lời nói, và đã quá lạm dụng quyền của cha mẹ.

Những lúc con xuống tinh thần, tự ti khi bị mắng, chị Thu Lan nhận ra mình đã quá vô tư trong lời nói, và đã quá lạm dụng quyền của cha mẹ.

Thường thì chúng ta đối xử không công bằng lắm với con cái. Vì chúng ta lớn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, biết nhiều hơn, chúng ta phải ra ngoài vất vả kiếm sống để nuôi con... nên có quyền sai bảo, và nghĩa vụ của con là phải tuân lệnh và nghe lời. Không nghe lời, tức là hư. Lúc đó, ba mẹ coi con là CON.

Thần chú "con là mình" và món quà kỳ diệu

Đọc đến đây, có ba mẹ nào thấy mình đã vô lý không? Nếu chưa thấy vô lý thì đọc tiếp thử xem nhé.



Bây giờ, đảo trục 1 chút, hãy coi CON là MÌNH và trả lời các câu hỏi sau.

- Mình có muốn làm việc mình không thích không?

- Mình có thích nghe mắng không?

- Khi nghe mắng mình vui hay buồn?

- Mình có vui vẻ khi bị sai vặt không?

- Mình có thói quen xấu không? Đã bỏ được chưa?

- Có điều gì mình muốn mà chưa làm được. Vì sao? Vì chưa biết cách? Hay vì gì?

Nếu có rất nhiều điều bạn chưa làm được, thì tại sao bạn lại kỳ vọng con của mình làm được, tại sao bạn lại áp đặt con?

Put yourself in others shoes. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác - là câu nên áp dụng cho cả con mình. Chỉ khi bạn đặt chân mình vào đôi giày nhỏ bé của con, bạn mới hiểu được điều gì là tốt cho cả con và cho cả bạn.

"Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác - là câu nên áp dụng cho cả con mình", chị Thu Lan nói.

Khi bạn coi CON là MÌNH, bạn sẽ cư xử với con theo cách mà bạn muốn người khác cư xử với mình.

Khi bạn coi CON là MÌNH, bạn sẽ dừng vài giây để nói với con theo cách mà bạn cũng muốn nghe. Bạn sẽ không gào lên hoặc quát mắng nữa.

Khi bạn coi CON là MÌNH, thay vì áp đặt và thúc ép và mắng nhiếc, bạn sẽ tìm cách thuyết phục và động viên.

Khi bạn coi CON là MÌNH, bạn sẽ tự hạ bớt những áp lực và kỳ vọng, đặc biệt là trong chuyện học tập và thành tích. Bạn sẽ hiểu, để dạy con bạn cần làm gương. Bạn đã nỗ lực chưa, bạn đã có thành tích gì để kể với con chưa?

Khi bạn coi CON là MÌNH, bạn sẽ tôn trọng hơn cảm xúc của con, để con có quyền được mệt, được chán, được buồn, được có khoảng lặng. Bạn sẽ biết cách để giúp con giải phóng được những tâm trọng tiêu cực, phóng to những năng lượng tích cực.

Khi bạn coi CON là MÌNH, bạn sẽ dễ dàng làm bạn với con, tôn trọng con hơn, từ bỏ bớt cái gọi là quyền vô lý của cha mẹ.

Vậy nên nếu cần một câu thần chú, giúp cha mẹ tự nhắc mình trước khi nói năng hành động với con, thì đó là "CON LÀ MÌNH".

Ngày hôm rồi, nhân duyên cho mình gặp một người chị gái. Chị tặng cho mình một món quà, hôm nay mình tặng lại nó cho các ba mẹ, để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, và đón nhận sự kì diệu mà nó mang lại trong cuộc sống gia đình cũng như xã hội của bạn.

MÓN QUÀ đó là 5 câu nói:

Dạ/ vâng

Chào hỏi

Xin phép

Xin lỗi

Cảm ơn

Nghe bình thường quá và nhỏ bé như vậy nhưng sẽ mang lại điều kì diệu. Chúng ta dạy lễ nghĩa cho trẻ, nhưng bản thân chúng ta thì quên mất. Bao nhiêu trong số chúng ta nói được những lời này trong sinh hoạt hàng ngày, không chỉ với người lạ, mà còn cả với người thân.

Hãy áp dụng cả 5 câu nói này với chồng và với con. Khi bạn tôn trọng chồng con, bạn cũng sẽ nhận lại được sự tôn trọng. Khi đi làm về, hãy chào con thật to, khi cần nhờ con việc gì, đừng sai, hãy xin phép: "Mẹ nhờ con được không…?", khi con gọi, hãy luôn trả lời niềm nở: "Mẹ đây, gì vậy con?", khi con làm giúp bạn một việc, hãy luôn cảm ơn và ghi nhận. Khi bạn làm điều gì sai, nhất định phải xin lỗi.

Chắc chắn bạn sẽ nhận lại đủ 5 món quà này từ con mình".