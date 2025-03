Từ chuỗi sự kiện "Phủ Xanh Trường Học": "Cần giáo dục di chuyển xanh ngay từ trong nhà trường"

"Vườn ươm ý thức di chuyển xanh"

Chuỗi sự kiện "Phủ Xanh Trường Học" do VinFast tổ chức đang lan tỏa mạnh mẽ tại rất nhiều trường THPT trên toàn quốc. Xuyên suốt chuỗi sự kiện là những hoạt động ý nghĩa tạo thói quen di chuyển an toàn và bền vững cho học sinh như: Hướng dẫn lái xe an toàn với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông; Trải nghiệm, lái thử các dòng xe điện VinFast; Tham gia các hoạt động tương tác…

Hành trình của "Phủ Xanh Trường Học" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng vạn học sinh trong thời gian từ tháng 2 tới nay, tại nhiều điểm trường như Trường THPT Phúc Thọ, Cổ Loa (Hà Nội); Trường THPT Phong Phú, Trần Phú, Lê Trọng Tấn (TP.HCM) cùng nhiều điểm trường tại các tỉnh, thành phố khác. Theo thống kê, chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã giúp 39.000 học sinh tiếp cận kiến thức về giao thông xanh, lái xe an toàn, cũng như giúp hơn 10.000 em trực tiếp trải nghiệm các loại phương tiện xanh.

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên và phụ huynh cũng bày tỏ sự ủng hộ với chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trên.

"Nhiều em học sinh khi đủ tuổi lái xe thường không có đủ kiến thức về an toàn giao thông và cách lựa chọn phương tiện phù hợp. Chương trình này rất thiết thực khi vừa hướng dẫn lái xe an toàn, vừa giúp các em hiểu rõ lợi ích của xe điện – một phương tiện không chỉ sạch mà còn rất an toàn, tiết kiệm", một giáo viên của trường PTTH Cổ Loa nói.

Đồng tình, chị Nguyễn Hoài Thanh, một phụ huynh đang sống tại khu vực Đông Anh, Hà Nội cho rằng, ngoài kiến thức trên lớp, việc giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm với môi trường là rất quan trọng với thế hệ trẻ.

Chị cũng chia sẻ ấn tượng khi nghe con gái chị nhắc tới việc xe xăng đang ảnh hưởng ra sao tới môi trường và nguyên nhân vì sao xe điện là giải pháp mà mỗi người cần chung tay. "Các con không chỉ có thêm kiến thức mà rõ ràng đã có những nhận thức đúng hơn, bền vững hơn về trách nhiệm với môi trường chung. Đó là điều vô cùng ý nghĩa mà Phủ Xanh Trường Học đã mang tới cho các con", vị phụ huynh chia sẻ.

Giúp thế hệ trẻ chọn một cách sống văn minh, bền vững

Có cái nhìn tổng quan, ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia đang làm việc tại viện nghiên cứu giáo dục tại Hà Nội cho rằng, việc đưa các chương trình như "Phủ Xanh Trường Học" vào môi trường THPT có tác động rất lớn đến nhận thức và hành vi của học sinh, bởi đây là độ tuổi bắt đầu tham gia giao thông độc lập.

"Khi học sinh được tiếp cận với khái niệm di chuyển xanh từ sớm, các em sẽ hình thành tư duy về giao thông bền vững và đưa ra lựa chọn đúng đắn", ông Đức nhấn mạnh.

Ở góc độ rộng hơn, theo Đức, giao thông là một trong những lĩnh vực tác động trực tiếp đến ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Việc hướng dẫn học sinh tiếp cận phương tiện xanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp thay đổi hành vi tiêu dùng trong tương lai.

"Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen di chuyển trong cộng đồng thì giáo dục là yếu tố then chốt. Đó là lý do chúng ta cần những chương trình đi sâu vào trường, lớp giúp xây dựng thế hệ người dùng trẻ có tư duy sử dụng phương tiện sạch, có trách nhiệm với môi trường", vị chuyên gia lên tiếng.

Ngoài ra, theo ông, để thực sự tạo ra thay đổi trong nhận thức, những chương trình ý nghĩa như "Phủ Xanh Trường Học" cần được duy trì và nhân rộng. Đó là lý do, ở các quốc gia phát triển, việc giáo dục ý thức di chuyển xanh được đưa vào trường học từ rất sớm. Việt Nam cũng cần thực hiện điều đó nếu muốn tạo ra sự thay đổi lâu dài.

"Ý thức xanh sẽ hình thành hành động xanh. Các em sẽ không chỉ có trách nhiệm trong chọn lựa phương tiện di chuyển mà rộng hơn còn là chọn cách sống và cách bảo vệ người xung quanh mình", chuyên gia Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Tiếp nối những điểm trường hiện tại, chuỗi sự kiện "Phủ Xanh Trường Học" vẫn đang tiếp tục tới với hàng triệu học sinh trong mục tiêu hướng tới 1.000 trường THPT trên cả nước. Nhiều chuyên gia tin tưởng, với sự hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng, hành trình đặc biệt này sẽ để lại dấu ấn đậm nét cũng như giúp đặt nền móng cho một thế hệ di chuyển xanh, có trách nhiệm với môi trường.