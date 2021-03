Từ câu chuyện "Liên tiếp xin việc bị từ chối vì là giáo viên truyền thống" đến tranh cãi "Chỉ giáo viên Montessori mới được xem là... hiện đại?"

Montessori là tên một phương pháp giáo dục hiện đại được Tiến sĩ, nhà Giáo dục người Ý Maria Montessori sáng lập vào thế kỷ 20. Ngày nay, rất nhiều trường học và cả các bậc phụ huynh đang áp dụng Montessori cho học sinh và con em của mình. Trước nhu cầu về nhân lực, tại Việt Nam những năm gần đây, các chương trình đào tạo giáo viên Montessori cũng vô cùng nở rộ.

Mới đây, chủ đề về "giáo viên Montessori" và "giáo viên truyền thống" được một trung tâm đào tạo Montessori đưa ra đã làm nảy sinh những tranh cãi trái chiều.

Video quảng cáo "dìm hàng" giáo viên?

Một video trong chiến dịch quảng cáo tuyển học viên của Trung tâm đào tạo Montessori Quốc tế SOL khiến cộng đồng giáo viên mầm non dậy sóng những ngày qua.

Video trong chiến dịch quảng cáo tuyển học viên của một Trung tâm đào tạo Montessori.

Với lời giới thiệu: "Ở cái thời đại mà mọi thứ đều không ngừng phát triển, và nếu bạn không hòa nhập để cùng phát triển, bạn sẽ không thể theo kịp mà sẽ tụt dần lại phía sau", nội dung truyền thông của video với nhân vật chính là học viên N.T.L.T của trung tâm vừa khóc vừa chia sẻ rằng vì mình là "giáo viên truyền thống" nên không xin được việc:

"Em là giáo viên truyền thống. Sau đợt dịch trường em không đủ điều kiện để tiếp tục nên là trường em giải thể. Sau khi nghỉ ở nhà hai tháng thì em cũng lên trường xin việc thì họ bảo giáo viên truyền thống họ không nhận. Em có xin các trường khác thì họ đều dạy theo phương pháp Montessori, mấy trường đều bảo là giáo viên truyền thống lương rất thấp nên em quyết định tìm hiểu về phương pháp Montessori".

Đoạn video này sau đó khiến nhiều giáo viên mầm non được xem là "giáo viên truyền thống", cả những người đang làm việc trong môi trường Montessori bức xúc, tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng quảng cáo này đang cố tình dìm hàng giáo viên không theo phương pháp Montessori và đặt câu hỏi: "Ở đâu ra khái niệm giáo viên truyền thống?", chưa kể người trong video này còn nhận định những giáo viên truyền thống thì thường lương rất thấp.

Video làm nảy ra cuộc tranh cãi.

Bà Phạm Thị Vân - chủ Nhóm trẻ mẫu giáo độc lập An Dương (Hà Nội), người đầu tiên lên tiếng về video được cho là phản cảm này chia sẻ: "Là đơn vị đào tạo về giáo dục, việc dựng video chạy quảng cáo tuyển sinh và không kiểm duyệt nội dung, nhất là khi động chạm đến rất nhiều người đang làm trong môi trường giáo dục truyền thống là điều không chấp nhận được.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp giáo dục đang được áp dụng có hiệu quả như: Reggio, Shichida, Phần Lan, Highscope, Steiner, STEAM... Tất cả các phương pháp giáo dục đều hay và đều dạy chúng ta: Giáo dục không so sánh, giáo dục phải xuất phát từ Yêu thương. Vì vậy, không có phương pháp hay, chỉ có phương pháp phù hợp. Và quan trọng nhất vẫn là giáo viên - linh hồn của lớp học".

Như thế nào là giáo viên mầm non truyền thống và giáo viên mầm non hiện đại hay giáo viên mầm non Montessori?

Trước những tranh cãi này, chị Trần Thị Thu Hòa, thạc sĩ giáo dục mầm non, Cử nhân Tâm lý học với kinh nghiệm nhiều năm đi dạy mầm non đồng thời làm công tác quản lý trường mầm non bày tỏ sự bức xúc:

"Xin hỏi các bạn trong ngành: Như thế nào là giáo viên mầm non truyền thống và giáo viên mầm non hiện đại hay giáo viên mầm non Montessori? Ai công nhận? Ai cho phép cấp bằng và như thế nào được gọi là giáo viên mầm non truyền thống.

Ở đây chúng ta không bài xích một phương pháp giáo dục nào cả, bởi mỗi phương pháp đều có ưu có nhược, bạn tự do lựa chọn phương pháp dạy con (trong gia đình) theo ý muốn nhưng dạy trẻ ở trường thì cần phải theo phương pháp chính thống, được cấp phép, được đào tạo bài bản tại các trường sư phạm. Các bạn yêu thích Montessori hay bất cứ phương pháp nào cũng đừng lý tưởng hoá nó quá, trên đời này không có gì là "tuyệt đối".

Chị Hòa cho rằng, bạn có thể kinh doanh bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng không đồng nghĩa với việc bạn kiếm tiền trên việc chà đạp công việc hay hạ thấp ngành nghề của chính mình chỉ để tôn vinh một phương pháp mà bạn cho là "tuyệt vời". Hiện nay, ngành giáo dục mầm non nói riêng không hề có phân loại hay phân biệt giáo viên dạy phương pháp nào thì được trả lương cao hơn hay không tuyển dụng giáo viên mầm non không biết về Montesori.

"Đối với cá nhân mình, tôi đề cao những giáo viên được đào tạo bài bản về chuyên ngành mầm non bởi khi được đào tạo chính quy bạn sẽ phần nào hiểu bản chất và ý nghĩa của nghề. Nói đúng hơn, với nghề giáo viên mầm non thì phải "hiểu nghề, yêu trẻ" mới dạy giỏi được chứ không phải đắp lên người cái chứng chỉ "gì đó" thì được gọi là giáo viên tài năng.

Là một người làm công tác tuyển dụng nhân sự lâu năm cho trường mầm non, tôi chưa bao giờ hỏi: Em có chứng chỉ về phương pháp nọ, phương pháp kia mà chỉ hỏi vài câu như: Vì sao em lựa chọn ngành này? Em hiểu gì về công việc mà em đang làm? Bởi tôi mong muốn tìm được những cô giáo có tấm lòng chứ không phải có "tấm bằng gì gì kia"... Giáo dục là một nghề đáng được trân trọng nhưng kinh doanh bằng việc chà đạp lên giá trị đó để nâng cái "phương pháp" của mình lên thì thật đáng trách", chị Hòa nói.

Được biết, trước phản ứng gay gắt từ cộng đồng giáo viên mầm non, Trung tâm đào tạo Montessori này đã có thông điệp xin lỗi trên trang fanpage chính thức, trong đó cho rằng video quảng cáo có dòng chữ trích lời của học viên "Liên tiếp xin việc bị từ chối vì là giáo viên truyền thống" dẫn đến sự hiểu nhầm và bức xúc.

Một phần thư xin lỗi của Trung tâm đào tạo Montessori SOL.

Tuy nhiên, theo trung tâm này, "đó là lời chia sẻ của một trường hợp cá nhân đã thực tế gặp phải, thực tế này có thể đúng với nơi này và không đúng tại nơi khác".



"Thay mặt Trung tâm, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả những người giáo viên mầm non về những hiểu nhầm không đáng có qua chiến dịch truyền thông trên.

Một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định để áp dụng bất kỳ một phương pháp mới nào ứng dụng thêm vào chương trình mầm non, bắt buộc các giáo viên phải có bằng cấp tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Điều đó có nghĩa rằng, phương pháp Giáo dục truyền thống vẫn là cốt tủy của mầm non, việc áp dụng thêm các phương pháp khác là để chúng ta cải tiến và mở rộng thêm chương trình học, đưa giáo dục hoà nhập với toàn cầu.

Chúng tôi cũng mong muốn quý vị, những người quan tâm đến Trung tâm có góc nhìn rộng hơn về một câu chuyện cá nhân trong cuộc sống để suy ngẫm. Qua đó có động lực và kế hoạch phát triển cho ngành nghề mà mình theo đuổi", thông báo xin lỗi viết.