Từ câu chuyện bé trai 3 tuổi tinh thần hoảng loạn, người chi chít vết cắn vì bị mẹ kế bạo hành, bác sĩ cảnh báo điều cha mẹ nên lưu tâm

Ngày 23 tháng 11 năm 2019, Phòng nghiệp vụ cảnh sát 110 của Sở Công an Thành Phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được điện thoại từ một người phụ nữ họ Vương. Người phụ nữ này sống ở Tê Hà, Yên Đài và cô đang nghi ngờ rằng con trai mình - bé Hàn bị bạo hành.

Theo lời cô Vương, toàn thân bé Hàn có rất nhiều vết thương, trên đầu bé có nhiều vết sẹo với các mức độ nặng nhẹ khác nhau, cơ thể bé xuất hiện nhiều thương tích giống như vết cắn và bị bỏng. Sau khi nhận được thông tin, Sở Công an thành phố Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc lập tức tiến hành điều tra sự việc.

Người mẹ đăng tải những hình ảnh bị ngược đãi của con trai 3 tuổi.

Sự thật đau lòng sau những vết thương của bé

Cô Vương chia sẻ rằng, cô và chồng cũ ly hôn từ tháng 10 năm 2018. Hai người họ có với nhau 2 con một trai một gái, sau khi ly hôn, cô Vương nuôi bé gái, còn bé trai 3 tuổi sống cùng bố. Sau khi đường ai nấy đi, cô Vương nhiều lần yêu cầu thăm con nhưng đều bị chồng cũ ngăn cản.

Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, cô kiên quyết yêu cầu gặp con và đã được chồng cũ đồng ý. Thế nhưng sau một thời gian dài không gặp, đến khi gặp được con cô hoảng hồn phát hiện con trai mình ở trong trại thái tinh thần sợ sệt, hoảng loạn.

Những vết sẹo trên đầu em bé 3 tuổi.

Sau khi về nhà, cô Vương kiểm tra và phát hiện vô số vết thương chằng chịt trên người đứa con trai bé bỏng mới chỉ 3 tuổi. Cô Vương đã nghi ngờ những vết thương này là hành vi bạo hành của người mẹ kế gây ra.

Sau khi phát hiện điều này, cô Vương đã chất vấn bố cậu bé, nhưng người đàn ông này nghiễm nhiên trả lời rằng anh ta không hề biết gì đến những vết thương trên người con trai. Quá đau lòng và tức giận, cô Vương đã gọi điện báo cảnh sát với hi vọng có thể thông qua pháp luật để đòi lại công bằng cho con trai.

Vết cắn trên người em bé.

Sau khi cơ quan công an tiến hành điều tra xác minh, mẹ kế của bé Hàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Theo dữ liệu điều tra của công an huyện Tê Hà, từ tháng 6 năm 2019, do cháu Hàn nghịch ngợm không nghe lời nên người mẹ kế này đã nhiều lần đấm, đá, cắn... gây ra nhiều vết thương cho cháu bé. Cuối cùng cơ quan công an đã tạm giam người phụ nữ đó về tội bạo hành trẻ em. Bố của em bé cũng bị tiến hành điều tra về việc có tham gia vào hành vi bạo hành đó hay không để đưa ra những hình phạt tương ứng.

Bạo hành ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và sức khỏe trẻ?

Quả thực những vết thương trên người cháu bé và những sang chấn tâm lý chưa thể xác định chính là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo hành trẻ em hiện nay. Suy cho cùng, bé Hàn cũng chỉ là một cậu bé 3 tuổi, và mỗi em bé đều trải qua giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 3" để bộc lộ cá tính và hình thành tính cách. Sự khủng hoảng này thể hiện ở sự bướng bỉnh, nghịch ngợm... của các bé. Ở giai đoạn này, trẻ có rất nhiều sự thay đổi trong tâm tính, khiến nhiều bố mẹ mệt mỏi và lo lắng, bực tức. Tuy nhiên cha mẹ không nên vì điều này mà đánh đập, hành hạ trẻ.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe - Tiến sĩ Hetal Desai cho biết: "Việc đánh đập trẻ bao gồm các hành vi tát, đánh, đá, đấm… để lại những dấu ấn tiêu cực trong tiềm thức của đứa trẻ ở mọi lứa tuổi. Sự việc này được ghi nhận như một chấn thương tiêu cực trong tâm trí và ảnh hưởng trong suốt cuộc đời trẻ, đặc biệt là mỗi khi ký ức tiêu cực được gợi nhớ lại. Điều này sẽ khiến trẻ hình thành tính cách sợ hãi, tự ti, thô bạo... "

Bác sĩ tư vấn tâm thần nổi tiếng, Tiến sĩ Dhananjay Gambhire cũng đồng ý rằng việc ngược đãi trẻ em có thể gây bệnh béo phì ở tuổi trưởng thành. Ông cũng lo lắng cho biết thêm rằng những trải nghiệm thời thơ ấu rất quan trọng trong sự phát triển nhân cách của một người.

