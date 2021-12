Tự cắt tóc giống Song Hye Kyo tại nhà, cô gái Hàn nhận ngay cái kết "quên lối về"

Bộ phim Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo thủ vai chính vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý. Dù nội dung phim nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều nhưng không thể phủ nhận, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút ngôi sao hạng A khi mọi thứ cô diện đều tạo thành cơn sốt. Từ trang phục đến kiểu tóc của Song Hye Kyo đều hot rần rần.



Kiểu tóc mái của Song Hye Kyo là tóc mái dài với phần mái 2 bên được uốn xoăn nhẹ tạo độ ôm vào gương mặt. Vì vậy, kiểu tóc này vừa tạo độ mềm mại lại vừa khiến gương mặt trông thon gọn hơn đáng kể. Cũng vì vậy, nhiều cô gái Hàn đã bắt chước để tóc mái giống Song Hye Kyo, có nàng còn "tử xử" tại nhà.

Nếu cũng đang lăn tăn muốn cắt tóc mái giống Song Hye Kyo thì bạn có thể tham khảo ngay như cách làm của cô nàng dưới đây.

Bước 1: Cắt tóc mái dài

Đầu tiên bạn chia tóc và lấy 1 lượng vừa đủ ở 2 bên để cắt tóc mái. Phần tóc này lên dài khoảng 20 - 25 cm để đủ tạo kiểu sau đó.

Bước 2: Tỉa tóc tạo độ mềm mại

Tiếp theo, bạn uốn phần tóc sang 2 bên và dùng kéo tỉa nhẹ phần đuôi giống như hình ảnh bên dưới. Cách làm này sẽ giúp tỉa bớt phần đuôi tóc thừa và giúp tóc mái có độ cong tự nhiên.

Bước 3: Dùng lược tròn và máy sấy để tạo kiểu

Sau khi cắt tóc, bạn có thể lấy lược tròn để uốn tóc mái. Bạn cuốn phần chân tóc với lược tròn rồi dùng máy sấy để tạo nếp. Bạn nên giữ máy sấy trong khoảng 50 giây để đủ thời gian giúp tóc có nếp rõ ràng. Sau khi làm xoăn phần chân tóc thì bạn tiếp tục uốn nhẹ cho phần đuôi tóc.

Bước 4: Dùng xịt tạo kiểu

Cuối cùng, bạn dùng lược tròn quấn quanh phần đuôi tóc và xịt một chút xịt làm phồng tóc. Bước này sẽ giúp tóc có độ bồng bềnh tự nhiên và giữ nếp trong thời gian dài.

Vậy là bạn đã hoàn thành kiểu tóc mái xinh xẻo hệt như Song Hye Kyo. Kiểu tóc này vừa xinh xắn lại hack tuổi đáng kể. Dưới đây là 1 số xịt tạo kiểu tóc mà bạn có thể tham khảo.

Moroccanoil Volumizing mist

Nơi mua: Moroccanoil