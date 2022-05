Từ bỏ cuộc hôn nhân hoàn hảo để đến với người đàn ông vừa gặp vài lần và cái kết

Đó là những dòng chia sẻ có thật của một người phụ nữ tên là Amanda Trenfield. Cô hiện đang điều hành một công ty tư nhân ở Úc chuyên tư vấn về các vấn đề tâm lý cho phụ nữ và nhân viên các doanh nghiệp. Cuộc hôn nhân 14 năm chính là quá khứ của cô. Amanda đã từng có thời điểm sống chết đặt trọn niềm tin vào khoảnh khắc rung động với một người đàn ông mới quen, và rồi bị từ chối phũ phàng.



Amanda sinh ra trong một gia đình bình thường ở Úc và cuộc đời cô cũng trôi qua khá bình lặng. Tuổi thơ của cô vui vẻ, vô tư không cần lo nghĩ. Lớn lên thì Amanda đi học rồi học đại học ở một ngôi trường khá có tiếng.

Ra trường, cô đi làm ở lĩnh vực tài chính và có sự nghiệp thành công. Cô gặp được chồng mình là một người có trách nhiệm, có công việc ổn định và yêu thương cô. Sau 14 năm chung sống, hai vợ chồng có với nhau hai mặt con, gia đình họ được xem như là gia đình kiểu mẫu trong mắt những người xung quanh.

Amanda Trenfield.

Nhưng người ta thường nói cái gì cũng bình bình thì lại nhàm chán, không thú vị. Đến một thời điểm nào đó, người ta sẽ bỏ đi tìm thứ làm mình thấy hứng thú hơn. Amanda bắt đầu thấy mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân của mình. Người chồng quá bao bọc và an toàn khiến cô thấy khó thở. Cái mác "gia đình kiểu mẫu" trong mắt người khác cũng khiến áp lực đè nặng lên Amanda.

Một ngày nọ, khi đang tham gia một sự kiện với rất đông người tham gia, sự chú ý của Amanda đã vô tình "va phải" một người đàn ông lạ mặt.

Chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình này, Amanda viết trong cuốn tự truyện When a Soulmate Says No (tạm dịch: Khi tri kỷ từ chối bạn) như sau: "Jason (tên người đàn ông đó) đã xuất hiện như một phép màu. Chúng tôi không hề né tránh ánh mắt đắm đuối dành cho nhau. Tôi đã phải cắt ngang để khiến cả hai không bị ngại ngùng.



Từ giây phút gặp nhau, giữa chúng tôi như có một dòng điện mạnh xoẹt qua. Một sự kết nối mạnh mẽ như tình yêu sét đánh. Cơ thể tôi được hồi xuân. Những cảm xúc rung động mãnh liệt trong tôi như thể những con sóng vỗ mạnh vào bờ, từng đợt từng đợt một.

Tôi chưa từng trải qua những điều này trước đây. Chúng tôi đã cũng nhau dùng bữa với một vài người khác trong sự kiện. Càng tiếp xúc tôi càng thêm rung động bởi người đàn ông hấp dẫn này".

Một tháng sau ngày gặp được "tri kỷ" của mình, Amanda quyết định ly hôn với chồng để đi theo tiếng gọi của trái tim. Cô cho rằng mình đã hết tình cảm với chồng cũ và cô muốn được tiến xa hơn với người đàn ông đã khiến cô rung động mãnh liệt.

Nhưng điều đáng nói là trong suốt một tháng sau ngày gặp nhau, cô và Jason không hề liên lạc gì với nhau, cũng không có chuyện tình một đêm hay bất cứ sự tiếp xúc nào khác nữa. Như tiêu đề của cuốn tự truyện mà Amanda viết, Jason đã từ chối tình cảm của cô và điều đó khiến cô rất buồn bã. Cô trở thành mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ.

Nhưng cô không chịu chấp nhận để cuộc sống của mình lao dốc vì cô vẫn còn điểm tựa là hai đứa con đáng yêu. Bởi thế, cô tìm cách vực dậy tinh thần bằng cách tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý, đọc sách, thiền và thể dục thể thao.

Cô cũng chuyển hướng công việc sang niềm đam mê của bản thân là tư vấn tâm lý để vừa học vừa làm vừa tìm cách tự cân bằng cho bản thân. Giờ đây, cô đang điều hành công ty của bản thân và còn viết sách. Cuốn tự truyện của cô đã được xuất bản vào tháng 4 năm 2022.

Khi cuốn sách của Amanda được tung ra, mọi người đã thảo luận rất sôi nổi về việc cô ly hôn với chồng để theo tiếng gọi trái tim với một người đàn ông chỉ tiếp xúc vài lần. Bên cạnh những luồng tranh cãi chê trách và nghi ngờ thì cũng có khá nhiều người thấu hiểu và thông cảm cho Amanda.

Có ý kiến như sau: "Khi cô ấy dễ dàng buông bỏ một người thì chứng tỏ cô ấy không còn cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ đó nữa. Nếu như cứ tiếp tục chịu đựng thì liệu có ngày hạnh phúc, thư thái và tự do như bây giờ không?".

Đúng vậy, không có một lựa chọn nào đúng cho tất cả mọi người. Thiết nghĩ rằng tại sao chúng ta cứ phán xét về quá khứ của một người trong khi hiện tại họ đang rất viên mãn và hài lòng với cuộc sống của mình?

Theo The New York Post

https://afamily.vn/tu-bo-cuoc-hon-nhan-hoan-hao-de-den-voi-nguoi-dan-ong-vua-gap-vai-lan-va-cai-ket-20220512205845228.chn