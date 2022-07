Từ bình dân đến đắt đỏ, đây là 3 retinol giúp "chặn đứng" mọi dấu hiệu lão hóa, có loại còn chưa đến 300.000 VNĐ

Retinol là một loại dẫn xuất vitamin A hay còn được gọi là retinoids. Khi tiếp xúc với da, retinol chuyển hóa thành axit retinoic - hợp chất chống lão hóa nổi tiếng có tác dụng làm tăng cường sự tái sinh của biểu bì, tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn, vết chân chim, thâm nám, lỗ chân lông to,... và còn hơn thế nữa.

Hầu hết các bác sĩ da liễu đều đồng ý rằng retinol là nguyên liệu chống lão hóa ưu việt nhất trong thời điểm hiện tại. Nếu các nàng muốn sở hữu một làn da đẹp như mơ, thì các sản phẩm retinol rất nên được thêm vào trong chu trình dưỡng da hằng ngày của nàng. Tùy vào túi tiền cũng như nhu cầu sử dụng, 3 retinol đình đám dưới đây sẽ là gợi ý mua sắm hữu ích để các nàng tham khảo.

1. The Ordinary Retinol In Squalane

Có mức giá cực kỳ bình dân - chưa đến 300.000 VNĐ, The Ordinary Retinol In Squalane được đánh giá rất cao bởi chất lượng vượt trội so với giá tiền. Sản phẩm hiện có 3 phiên bản tương ứng với 3 nồng độ khác nhau:

- The Ordinary Retinol 0,2% In Squalane

- The Ordinary Retinol 0,5% In Squalane

- The Ordinary Retinol 1% In Squalane



The Ordinary Retinol In Squalane được hiểu là retinol nằm trong dung dịch dầu squalane, được chiết xuất từ gan cá mập hoặc thực vật. Ưu điểm của dung dịch này là lành tính, tương thích với làn da từ khô đến nhạy cảm, từ da dầu đến da mụn. Bên cạnh đó, nó cũng có khả năng "chiến đấu" với sự lão hóa, chống lại các nếp nhăn, có khả năng giữ ẩm để làn da của bạn luôn luôn mịn đẹp.

Nếu đang tìm 1 loại retinol chống lão hóa, cấp ẩm tốt và ít có tình trạng da bỏng rát, bong tróc, đặc biệt là giá cả vừa túi tiền thì The Ordinary Retinol In Squalane là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.

Gợi ý shopping:

[Box thông tin shop] - k14 - retinol 1

2. Obagi 360 Retinol

Retinol của thương hiệu Obagi (Mỹ) là sản phẩm chăm sóc da cao cấp được chị em yêu thích nhất nhì hiện nay. Sản phẩm cực kỳ phù hợp dành cho những nàng đang có vấn đề trên da như: da mụn, da sạm nám, tàn nhang, đốm nâu, nếp nhăn hay lỗ chân lông to đùng. Cũng giống như các thương hiệu retinol khác, Obagi 360 Retinol có đến 2 phiên bản chứa các nồng độ khác nhau, lần lượt là:

- Obagi 360 Retinol 0,5%: Phù hợp với làn da thường và da khỏe, đã từng sử dụng qua các dòng retinol hoặc treatment khác.

- Obagi 360 Retinol 1%: Nồng độ cao, giúp giảm thiểu nếp nhăn, khắc phục các vấn đề trên da một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần chắc chắn mình có làn da khỏe và đã quen với việc dùng retinol từ nhẹ đến mạnh trong quá khứ.

Kết cấu của sản phẩm hơi đặc và có màu vàng đục. Do vậy, khả năng thẩm thấu của retinol lên da hơi chậm so với các sản phẩm dạng lỏng khác. Tuy nhiên, em này không hề gây bết dính, dầu nhờn nên bạn có thể yên tâm dùng. Đối với việc sử dụng Obagi 360 Retinol, bạn cần chắc chắn về việc sẽ cấp ẩm đầy đủ cho da, đặc biệt phải bôi kem chống nắng thường xuyên để bảo vệ làn da tuyệt đối.

Gợi ý shopping:

[Box thông tin shop] - k14 - retinol 2

3. Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment sở hữu công thức retinol độc đáo và hydrat - thành phần ngậm nước sẽ là giải pháp trong việc cấp ẩm và chống lão hóa. Đây là dòng tinh chất trị thâm nám cực hiệu quả, chứa nồng độ retinol cao. Nó hoàn toàn có khả năng "chiến đấu" mạnh mẽ với các vấn đề trên da như: da không đều màu, mụn ẩn, mụn li ti, da lão hóa hay có đốm nâu, thâm nám.

Thêm vào đó, Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment còn chứa chất chống oxi hóa mạnh mẽ. Khi kết hợp với retinol 1% sẽ làm cho làn da trở nên căng, mịn màng, đồng thời kích thích sản xuất collagen và tái tạo tế bào. Ngoài ra, bảng thành phần có có chứa cam thảo, chiết xuất từ yến mạch và các thành phần khác giúp ngăn ngừa kích ứng trên da.



Dù có mức giá "chát", nhưng Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment thực sự là sản phẩm "đắt xắt ra miếng", đáng để chị em "chọn mặt gửi vàng" và dùng thử.



Gợi ý shopping:

[Box thông tin shop] - k14 - retinol 3

Nguồn: Sưu tầm

https://kenh14.vn/tu-binh-dan-den-dat-do-day-la-3-retinol-giup-chan-dung-moi-dau-hieu-lao-hoa-co-loai-con-chua-den-300000-vnd-20220721121439955.chn

https://kenh14.vn/tu-binh-dan-den-dat-do-day-la-3-retinol-giup-chan-dung-moi-dau-hieu-lao-hoa-co-loai-con-chua-den-300000-vnd-20220721121439955.chn