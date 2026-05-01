Nhìn Ngô Thanh Vân lên đồ mới thấy, ngoài phong cách Hàn Quốc trẻ trung, ngọt ngào hay Paris Chic thanh lịch, tối giản, style Hồng Kông (Trung Quốc) thập niên 90 cũng từng là một "làn gió" làm phái đẹp châu Á phát sốt.

Chỉ với áo sơ mi chấm bi đỏ - trắng kết hợp cùng quần vải tông nâu đất, Ngô Thanh Vân đã gợi lại rất rõ tinh thần thời trang của những mỹ nhân Hồng Kông (Trung Quốc) xưa: vừa phóng khoáng, vừa nữ tính, lại có chút gì đó rất điện ảnh. Set đồ không cầu kỳ, không cần quá nhiều phụ kiện đắt giá, nhưng vẫn đủ khiến người nhìn ấn tượng bởi vẻ cổ điển, tự nhiên mà cuốn hút.

Style thập niên 90: Cổ điển, hoài niệm, đậm chất điện ảnh

Style thập niên 90 vốn không phải kiểu thời trang quá bóng bẩy hay được sắp đặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Điểm thú vị của phong cách này nằm ở sự ngẫu hứng, đời thường nhưng vẫn có gu.

Nhìn qua, những món đồ được phối với nhau thường khá đơn giản: một chiếc sơ mi họa tiết, quần jeans cạp cao, áo phông trắng, blazer rộng vai hay váy hoa dáng suông. Thế nhưng khi phái đẹp lên đồ theo style này, tổng thể lại toát ra nét cá tính rất riêng, nổi bật mà không hề gắng gượng.

Đó là kiểu đẹp có chút bất cần, chút lãng mạn, chút gai góc nhưng vẫn rất nữ tính. Người mặc không cần chạy theo xu hướng mới nhất, cũng không nhất thiết phải diện đồ ôm sát hay khoe dáng quá nhiều. Chỉ cần biết chọn phom dáng, màu sắc và điểm nhấn phù hợp, outfit đã có thể mang lại cảm giác rất "nàng thơ màn ảnh cũ".

Style thập niên 90: Thiên về những gam màu trầm, ấm cổ điển

Một trong những nét đặc biệt nhất của style này chính là bảng màu. Thay vì những gam màu quá rực rỡ hoặc quá ngọt, thời trang thập niên 90 thường chuộng các tông màu trầm, ấm và có chiều sâu như nâu đất, be, đỏ đô, xanh rêu, denim xanh bạc, trắng kem hay đen cổ điển.

Những gam màu này không chỉ dễ mặc mà còn tạo cảm giác điện ảnh, giống như bước ra từ một thước phim cũ. Bộ đồ của Ngô Thanh Vân là một ví dụ rất rõ: sắc đỏ - trắng của áo chấm bi mang lại nét nổi bật, trong khi quần vải nâu đất giúp tổng thể trở nên hài hòa, cổ điển và trưởng thành hơn.

Style thập niên 90: Họa tiết chấm bi, hoa nhí, kẻ caro... được lăng xê nhiệt tình

Bên cạnh màu sắc, họa tiết cũng là yếu tố không thể thiếu. Sơ mi chấm bi, áo hoa nhí, kẻ caro, kẻ sọc hay những họa tiết vintage thường xuyên xuất hiện trong các bản phối mang hơi hướng xưa.

Điều hay là các họa tiết này không khiến người mặc trở nên "sến" nếu biết tiết chế. Ngược lại, chúng giúp outfit có điểm nhấn, có câu chuyện và có cảm xúc hơn. Một chiếc áo sơ mi chấm bi khi đi cùng quần vải cạp cao, thắt lưng da và mái tóc uốn nhẹ đã đủ tạo nên hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại. Đặc biệt là sơ mi chấm bi, sơ mi hoa và sơ mi kẻ. Đây gần như là "linh hồn" của phong cách này vì vừa dễ mặc, vừa tạo điểm nhấn rõ ràng.

Style thập niên 90: Kiểu tóc xoăn "xù mì", tóc lửng tự nhiên, tạo kiểu với khăn turban

Style thập niên 90 còn được nhận diện rất rõ qua kiểu tóc. Không quá trau chuốt hay ép vào khuôn mẫu hoàn hảo, mái tóc của các mỹ nhân thời ấy thường mang vẻ tự nhiên, phóng khoáng và có chút "bất cần".

Tóc xoăn "xù mì" bồng bềnh, tóc lửng buông nhẹ, tóc bob ôm mặt hay mái tóc để xõa tự nhiên không tạo kiểu cầu kỳ đều là những hình ảnh rất đặc trưng. Chính sự tự nhiên ấy lại khiến tổng thể trở nên cuốn hút hơn, bởi nó không tạo cảm giác gồng gượng mà giống như vẻ đẹp có sẵn, rất đời thường nhưng vẫn nổi bật.

Style thập niên 90: Nhất định phải có son đỏ

Nếu trang phục tạo nên vẻ ngoài cổ điển, phóng khoáng thì son đỏ chính là chi tiết giúp hoàn thiện khí chất "mỹ nhân màn ảnh cũ". Không cần lớp nền quá dày hay layout trang điểm cầu kỳ, chỉ một màu son đỏ trầm, đỏ gạch hoặc đỏ rượu cũng đủ khiến gương mặt trở nên sắc sảo, quyến rũ và có chiều sâu hơn.

Đây cũng là điểm rất đặc trưng của phong cách thập niên 90: đẹp nổi bật nhưng không phô trương, nữ tính nhưng vẫn có nét mạnh mẽ, tự tin. Khi đi cùng mái tóc xoăn bồng bềnh, áo sơ mi họa tiết, quần cạp cao hay blazer rộng vai, sắc son đỏ lập tức mang lại cảm giác điện ảnh, hoài cổ và đầy cuốn hút.

Điều khiến style thập niên 90 sống mãi không chỉ nằm ở quần áo, mà còn ở thần thái. Đó là vẻ đẹp của sự tự tin, độc lập và có chút bí ẩn. Người mặc có thể không diện món đồ đắt đỏ nhất, nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối thông minh và khí chất riêng: Phóng khoáng, cổ điển và đầy cá tính.