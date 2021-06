Từ 1/7, không cần giấy xác nhận CMND cũ khi giao dịch

Bỏ giấy xác nhận số CMND cũ

Cụ thể, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 59/2021 và Nghị định số 137/2015 (được sửa đổi bằng Nghị định 37/2021), có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Theo Thông tư này, trường hợp đã được cấp thẻ CCCD, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để tiến hành giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip có lưu thông tin về số CCCD mã vạch, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, theo đó công dân không phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Trường hợp thông tin số CMND, CCCD cũ của công dân không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công an sẽ đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, CMND (nếu có).

Tiếp đó, công an sẽ tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin số CMND, CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

Nếu có đủ căn cứ, công an sẽ cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cho công dân; nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, Bộ Công an còn quy định công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, khi công dân đã có thông tin số CMND, CCCD trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an. Khi công dân có yêu cầu được trả giấy xác nhận số CMND, CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

CMND còn hạn không bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip

Theo Điều 38 Luật CCCD, CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực (1/1/2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, sau khi Luật CCCD có hiệu lực thi hành, chỉ có 16 tỉnh, thành phố Trung ương cấp CCCD mã vạch, còn lại vẫn tiếp tục cấp CMND. Vì thế, theo quy định, những người đang sử dụng CMND 9 số, nếu còn hạn sử dụng vẫn được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn 15 năm.

Từ đầu năm 2021, cả nước đã tiến hành cấp CCCD "gắn chip" với nhiều ưu điểm như thẻ bền, bảo mật cao, tích hợp được nhiều thông tin... Đồng thời, khi làm CCCD "gắn chip" cũng là bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân.

Dù không bắt buộc, nhưng người dân nên đi đổi CMND 9 số, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip để được hưởng những ưu thể vượt trội của CCCD này.