Truyền thông Trung phân tích chuyện Son Ye Jin thường xuyên có động thái lạ liên quan đến Hyun Bin: Vô tình để lộ chuyện hẹn hò hay chiêu trò tạo tin đồn?

Năm 2018, Hyun Bin và Son Ye Jin hợp tác trong bộ phim The Negotiation. Từ đó những tin đồn hẹn hò giữa hai người bắt đầu xuất hiện.

Sau lần tái hợp với Hạ cánh nơi anh hồi đầu năm nay, những tin đồn này lại càng xuất hiện với tần suất dày đặc và dù cả Son Ye Jin lẫn Hyun Bin đều phủ nhận thì cũng chẳng đủ để dập tắt nghi vấn.

Không những thế, Son Ye Jin thường xuyên có những động thái lại càng khiến mọi người tin rằng cặp sao đang bí mật hẹn hò.



Cho đến hiện tại thì những tin đồn hẹn hò của Son Ye Jin - Hyun Bin vẫn chưa dừng lại dù người trong cuộc đã phủ nhận.

Nhiều người ủng hộ Son Ye Jin và Hyun Bin đến với nhau nhưng những người không thích lại cho rằng người đẹp 38 tuổi này đang cố tình tạo tin đồn với đồng nghiệp.

Mọi chuyện bắt đầu khi Hyun Bin trở thành đại diện của một thương hiệu, lúc đó fan hâm mộ đều mong muốn phía thương hiệu sẽ ký kết với Son Ye Jin. Đáp ứng nguyện vọng của fan, thương hiệu này đã mời Son Ye Jin, nữ diễn viên cũng nhanh chóng chụp hình và tiến hành quay quảng cáo. Đối với nhiều dân mạng, việc Son Ye Jin một bên phủ nhận hẹn hò, một bên lại nhận quảng cáo này, quả thật rất khó hiểu.

Việc Son Ye Jin nhận quảng cáo từng gây ra tranh cãi.

Bên cạnh đó, Son Ye Jin cũng thường xuyên nhấn thích những bức hình của fan cặp đôi lại càng khiến cho anti-fan tin rằng cô đang cố tình tạo nên tin đồn tình cảm với Hyun Bin. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Son Ye Jin có những động thái tạo nên nghi vấn như vậy. Khi hợp tác với Jung Hae In trong bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, nữ diễn viên cũng rất hay like bài đăng đến từ fan cặp đôi của cô với đàn em.

Không chỉ like bài, Son Ye Jin còn đăng hẳn chiếc bánh có hình cô và Hyun Bin.

Nữ diễn viên cũng từng có "mập mờ" với đàn em Jung Hae In.

Đối với vấn đề này, fan của Son Ye Jin cho biết không phải cô cố tình like những bức hình như vậy. Ngoài hình của fan cặp đôi ra thì ngôi sao sinh năm 1982 này cũng thả like nhiều hình ảnh khác. Họ cho rằng có lẽ Son Ye Jin không để ý đến người đăng là ai, cô chỉ đơn giản là thấy hình của mình nên mới bấm like mà thôi. Thậm chí dù đó có là bài của một người không phải fan nhưng tag tên Son Ye Jin thì cô vẫn thoải mái like bài như bình thường. Và có lẽ theo quan điểm của Son Ye Jin thì dù đó là fan riêng hay là fan cặp đôi thì họ cũng là những người ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp.

Nhiều "người qua đường" cho rằng địa vị của Son Ye Jin hiện nay đủ vững chắc và cô cũng đủ nổi tiếng, không cần phải dùng những chiêu trò như thế này để khiến công chúng chú ý đến mình. Dù mối quan hệ của Son Ye Jin và Hyun Bin ở mức nào thì có lẽ nên quan tâm nhiều hơn đến những tác phẩm trong tương lai của họ.

Nguồn: QQ