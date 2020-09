Truyền thông phân tích sự giàu có “khôn ngoan” của Song Hye Kyo: Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn đầu tư và chi tiêu cực kỳ thông minh

Hậu ly hôn, người ta nhắc về Song Hye Kyo không phải là câu chuyện của người phụ nữ đau khổ bước ra một cuộc hôn nhân mà đó chính là hình ảnh độc lập, mạnh mẽ và thành công.

Ai đó nói rằng, Song Hye Kyo dễ dàng sống tốt, sống thoải mái nếu một ngày nào đó cô rời khỏi showbiz bởi khối tài sản khổng lồ đang ngày ngày "sinh sôi nảy nở".

Người ta nói đùa rằng, chắc ai cũng buồn sau khi ly hôn nhưng nếu bạn xinh đẹp và giàu có thì biết đâu, nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nửa.

1/ Khi sự nổi tiếng trở thành "tấm ngân phiếu"

Sau 20 năm bước chân vào showbiz, Song Hye Kyo vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình mà không nhiều ngôi sao có được. Khi mới bước chân vào showbiz, cát xê của Song Hye Kyo không quá cao nhưng vẫn đủ cho cô và mẹ một cuộc sống khá đầy đủ.

Với sự chăm chỉ và nỗ lực của mình, Song Hye Kyo luôn duy trì được sự nổi tiếng của bản thân dù đã hơn 20 năm trôi qua, điều mà không có nhiều ngôi sao có thể làm được. Khá nhiều người đẹp ở cùng độ tuổi với Song Hye Kyo ở thời điểm hiện tại đã gần như "về vườn".

Thế nhưng, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút của mình, đặc biệt là với các nhãn hàng cao cấp. Khi ở 1 vị thế nhất định, người đẹp gần như nói không với các nhãn hiệu bình dân. Các thương hiệu xa xỉ như Chaumet, Bottega Veneta và Sulwhasoo… luôn tìm đến Song Hye Kyo như hình ảnh một người mẫu đại diện thể hiện đủ sự sang chảnh và đẳng cấp.

Theo báo cáo, Song Hye Kyo là một trong những diễn viên được trả cát xê cao nhất xứ Hàn. Vào năm 2016, con số này nằm ở khoảng 1,2 tỷ/tập phim. Qua thời gian, số cát xê mà Song Hye Kyo nhận được chỉ có tăng chứ không giảm.

Kể từ khi ly hôn với Song Joong Ki, nhiều người đã lo lắng rằng sự nghiệp của Song Hye Kyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng quả thật sự lo lắng này là thừa thãi bởi danh tiếng của Song Hye Kyo vẫn được duy trì và càng ngày càng được săn đón nhiều hơn.

2/ Chi tiêu và đầu tư một cách thông minh

Theo ước tính, tài sản ròng của Song Hye Kyo nằm vào khoảng 31 triệu đô la Mỹ. Đó là kết quả sự đầu tư và tính toán thông minh. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính, Song Hye Kyo đã thực hiện việc đầu tư bất động sản từ rất nhiều năm nay.

Cuối tháng 7/2020, tờ SCMP đã chính thức công bố danh sách những "Ông hoàng, bà chúa bất động sản của showbiz Hàn", danh sách bao gồm những cái tên đình đám của xứ Hàn như vợ chồng Rain- Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun, Daesung (BIGBANG), GD (BIGBANG), Suzy và tất nhiên không thể thiếu Song Hye Kyo.

Từ năm 2016, Song Hye Kyo đã được gọi là "Nữ hoàng bất động sản" trong BXH do tvN công bố. Theo tiết lộ, Song Hye Kyo có nhiều căn nhà tại Seoul và cả New York. Cô từng bán một căn nhà tại New York vào năm 2018. Tháng 4/2020, Song Hye Kyo đã quyết định rao bán căn nhà ở khu nhà giàu Samsung-dong, Gang Nam, Seoul với giá 8,2 tỷ won (hơn 155 tỷ đồng).

Theo tiết lộ của truyền thông, Song Hye Kyo đã tìm đến các nhà quản lý tài chính và nhận được nhiều lời khuyên bổ ích cho việc đầu tư về bất động sản. Bên cạnh việc đầu tư bất động sản, còn một lĩnh vực "đầu tư" nhận được sự đánh giá cao của dư luận dành cho Song Hye Kyo đó chính là từ thiện.

Song Hye Kyo đã có 10 năm làm từ thiện.

Mặc dù chưa từng phô trương nhưng những hoạt động từ thiện âm thầm của Song Hye Kyo nhận được rất nhiều sự ngỡ ngàng từ dư luận. Năm 2017, Song Hye Kyo được khen ngợi vì những đóng góp cho việc giới thiệu lịch sử Hàn Quốc. Người đẹp và giáo sư Seo Kyung Duk của trường đại học Sungshin đã quyên góp 10.000 cuốn sách nhỏ với tiêu đề "Hiểu thêm về lịch sử của chúng ta tại nước ngoài" cho thành phố Kyoto.

Trước đó, Song Hye Kyo cùng vị giáo sư này cũng đã quyên góp sách giới thiệu về lịch sử Hàn Quốc tại các địa điểm khác nhau như Thượng Hải, Los Angeles, New York,… từ năm 2012. Hoạt động này của Song Hye Kyo được duy trì rất nhiều năm thể hiện sự tận tâm của người đẹp chứ không phải chỉ là chạy theo phong trào.

Tính đến năm 2020, Song Hye Kyo đã duy trì việc quyên góp sách từ thiện trong suốt 10 năm, điều không phải ngôi sao nào cũng có thể làm được. Theo nhiều người, đây là một sự "đầu tư" vô cùng khôn ngoan dành cho Song Hye Kyo.

3/ Cẩn trọng hơn trong vấn đề quản lý tài chính

Những bài học trong quá khứ chính là nguyên nhân khiến Song Hye Kyo cẩn trọng hơn trong việc quản lý tài chính của mình. Tháng 8/2014, cơ quan thuế Hàn Quốc công bố hành vi trốn thuế của loạt diễn viên hạng A nước này.

Và nhân vật bị "chỉ mặt đặt tên" chính là Song Hye Kyo - ngôi sao miễn nhiễm với scandal của xứ kim chi. Theo thông báo của cơ quan thuế Hàn Quốc, Song Hye Kyo bị cáo buộc không đóng thuế trong 3 năm liên tiếp từ năm 2009 với số tiền lên đến 2.5 tỷ won (khoảng 2.5 triệu USD).

Ngay sau sự việc xảy ra, Song Hye Kyo đã chính thức lên tiếng và cúi đầu xin lỗi, thừa nhận sai sót của mình vì quá tin tưởng kế toán. Mặc dù vậy, lời xin lỗi của Song Hye Kyo không nhận được nhiều lời cảm thông bởi theo nhiều người cô không thể nào gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình trong suốt 3 năm không hề kiểm tra chuyện này.

Sau ồn ào đó, Song Hye Kyo đã phải cẩn trọng hơn trong việc quản lý tài chính và tìm đến những cơ quan uy tín hơn. Nếu như trước đây, Song Hye Kyo lơi là trong việc kiểm tra việc đóng thuế và trao toàn bộ quyền quyết định cho bộ phận kế toán thì giờ đây cô đã chú ý hơn để tránh những ồn ào không đáng có.