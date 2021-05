Truyền thông Mỹ tiết lộ lý do vợ tỷ phú Bill Gates đòi chia tay chồng sau 27 năm chung sống, không liên quan đến thuế hay "kẻ thứ 3"

Thông tin vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận quốc tế. Cặp đôi từng là hình mẫu lý tưởng của các gia đình vì họ không chỉ thành công trong sự nghiệp, có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn hết mình với công việc từ thiện.



Theo truyền thông Mỹ, trong đơn ly hôn do mình đứng tên gửi lên tòa án cấp cao hạt King, bang Washington trong ngày 3/5, bà Melinda chỉ nêu rằng, cuộc hôn nhân của bà với tỷ phú Bill Gates đã "tan vỡ không cứu vãn nổi". Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: Đâu mới là nguyên nhân thực sự khiến họ đường ai nấy đi?

Truyền thông Mỹ cho hay một số nhà quan sát nhận định rằng, việc bà Melinda chủ động kết thúc cuộc hôn nhân 27 năm sau là nỗ lực thoát khỏi "cái bóng" của chồng. Theo Reuters, vợ chồng nhà Gates gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc công ty năm 1987 và kết hôn năm 1994. Cả hai đã chung tay thành lập tổ chức từ thiện Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000.

Đã có nhiều nguyên nhân được mổ xẻ liên quan đến chuyện chia tay của vợ chồng ông Bill Gates.

Năm 2013, khi bà Melinda yêu cầu chồng cùng viết lá thư thường niên năm 2013 về quỹ từ thiện của họ, cả hai đã nổ ra tranh cãi. Trong cuốn sách với tựa đề "The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World" (tạm dịch: Khoảnh khắc thăng hoa: Làm cách nào để trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới) năm 2019, bà Melinda kể lại rằng:

"Mọi chuyện trở nên căng thẳng. Bill nói quy trình mà chúng tôi thực hiện đối với Thư thường niên dành cho quỹ từ thiện đã vận hành tốt suốt nhiều năm và ông ấy không thấy có lí do gì cần phải thay đổi nó".

Mặc dù vậy, cuối cùng, tỷ phú Bill Gates cũng đồng ý cho cho vợ viết một bài riêng về các biện pháp tránh thai, trong khi ông viết bức thư chính về công việc của Quỹ Bill & Melinda Gates.

"Ông ấy phải học cách làm thế nào để là một người bình đẳng, còn tôi phải học cách để tiến lên và trở thành một người bình đẳng", bà Melinda cho biết thêm trong cuốn sách trên sau khi khẳng định mình "bẩm sinh là người nhút nhát và kín tiếng".

Báo New York Times trích dẫn lời một số người thân thiết với vợ chồng tỷ phú xác nhận, vợ chồng Bill và Melinda Gates từng đối mặt với những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Có vài lần, cuộc hôn nhân của họ tưởng chừng như sụp đổ, nhưng cả hai đã cố gắng vượt qua.

Dù là vợ của tỷ phú nhưng không vì thế mà bà Melinda mất đi bản sắc của riêng mình. Vào năm 2015, bà Melinda đã thành lập Pivotal Ventures, một công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ và gia đình, trong khi cuốn sách của bà chú trọng các vấn đề trao quyền cho nữ giới.

"Thế giới cuối cùng cũng thức tỉnh trước thực tế rằng, không ai trong chúng ta có thể tiến lên khi một nửa trong số chúng ta bị kìm hãm. Dữ liệu rất rõ ràng: phụ nữ được trao quyền sẽ biến đổi xã hội", bà Melinda viết trong lời đề tựa của cuốn sách "The Moment of Lift".

Theo Latimes, có nhiều khả năng bà Melinda Gates muốn tự mình đi trên con đường riêng với tư cách là một nhà từ thiện độc lập nên quyết định lựa chọn việc ly hôn khi bà và chồng không còn chung chí hướng. Bà được cho là có mối quan hệ chặt chẽ và được truyền cảm hứng bởi MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Amazon.

Bà MacKenzie Scott (trái) được cho là nguồn động viên hỗ trợ bà Melinda quyết tâm ly hôn.

Bà MacKenzie Scott hiện nay nổi lên trong vai trò là nhà từ thiện hào phóng sau khi bà nhận được khối tài sản khổng lồ từ vụ ly hôn đắt đỏ nhất hành tinh với ông chủ Amazon. MacKenzie Scott đã quyên góp hơn 4 tỷ USD chỉ trong vòng 4 tháng vào năm ngoái khiến cả thế giới phải giật mình.

Bà Melinda Gates cùng vợ cũ tỷ phú Amazon đã bắt tay hợp tác liên quan đến một dự án từ thiện về bình đẳng giới trị giá 40 triệu USD vào năm ngoái. Theo David Callahan, biên tập viên Inside Philanthropy, bà Melinda muốn phát triển con đường từ thiện riêng tập trung nhiều hơn vào việc trao quyền cho phụ nữ. Bà nhận thấy đã đến lúc mình cần sống cuộc sống cho riêng mình, không phải là cái bóng phụ thuộc vào bất kỳ ai.

