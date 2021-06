Truyền thông Anh tung video chi tiết cảnh Bộ trưởng Y tế ôm hôn trợ lý, có dấu hiệu bị quay lén và đang được điều tra

Vào cuối tuần qua, tờ The Sun đăng tải toàn bộ cảnh ông Matt Hancock, cựu Bộ trưởng Y tế Anh ôm hôn nữ trợ lý đã có chồng đang gây chấn động dư luận. Chỉ vì nụ hôn này mà ông Hancock mất cả sự nghiệp đang lên, phải xin từ chức trước sức ép của dư luận.

Video hôn nữ trợ lý chấn động khiến Bộ trưởng Anh trả giá đắt.

Trong đoạn video có thể thấy ông Hancock bước tới cửa phòng làm việc để kiểm tra xem có người đi lại bên ngoài hay không. Khi cảm thấy đã an toàn, cựu Bộ trưởng Y tế Anh đóng chặt cửa và quay lưng lại đúng vào thời điểm nữ trợ lý Gina Coladangelo trong bộ váy đen xuất hiện từ phía đối diện. Ông Hancock và bà Gina sau đó ôm hôn nhau say đắm gần 1 phút.

Video và hình ảnh cựu Bộ trưởng Anh ôm hôn nữ trợ lý được chia sẻ trên truyền thông hôm 24/5 và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần lớn người dân Anh cảm thấy phẫn nộ khi người đứng đầu Bộ Y tế vi phạm quy định an toàn phòng dịch. Ngoài ra, ông Hancock và nữ trợ lý Gina đều đã có gia đình riêng.

Cặp đôi đều có gia đình riêng.

Được biết sự việc xảy ra vào ngày 6/5 vừa qua và mối quan tâm hàng đầu hiện nay là nguyên do vì đâu đoạn video bị rò rỉ trên truyền thông? Theo báo The Sunday Times, các quan chức nội các Anh đang yêu cầu kiểm tra an ninh khẩn cấp các văn phòng của họ do lo ngại có thế lực bên ngoài cài thiết bị theo dõi để lấy thông tin từ các cuộc họp kín. Báo này cho biết ông Matt Hancock bị quay lén bằng camera giấu trong thiết bị báo khói tại tầng 9 tòa nhà Bộ Y tế.

Trong khi đó, bạn bè cựu Bộ trưởng Y tế Anh cho rằng ông bị "gài bẫy" và không hề biết có một chiếc camera quay lén giấu trong phòng làm việc đã ghi lại cảnh ông hôn say đắm nữ trợ lý vào ngày 6/5. Camera có thể đã được lắp trong phòng của ông vài tháng gần đây.

Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Brandon Lewis cho biết chính phủ cần phải "hiểu chính xác cách thức video được ghi lại và bị tung ra ngoài". Ông nhấn mạnh đây là vấn đề "cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng do tính chất nhạy cảm và quan trọng của những công việc xảy ra tại văn phòng của các bộ".

Cảnh sát cho biết họ đã biết về việc phát tán các hình ảnh nghi thu được từ một cơ quan chính phủ. Tuy nhiên đội này nói thêm chưa có bất cứ cuộc điều tra hình sự nào được đưa ra. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Tổng hợp