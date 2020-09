Truyền hình Mỹ bày tỏ sự thích thú với phong cách cà phê của người Sài Gòn trên căn chung cư cũ số 42 Nguyễn Huệ

Nếu như hình ảnh về những tòa chung cư cũ ở Sài Gòn đã quá quen thuộc với bạn thì hãy xem hình ảnh do National Geographic - một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ chụp về tòa chung cư cũ tương tự và "hô biến" nó trở thành một "sản vật" của người Sài Gòn.

"Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, một tòa chung cư cũ chín tầng đã được biến thành nơi tập trung các quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Thật là buồn cười", nhiếp ảnh gia của Your Shot, Samsara Tran bình luận về bức ảnh do mình chụp bên cạnh đó anh cũng gửi kèm lời nhắn: "Bạn có thể dành cả ngày để khám phá căn hộ này".

Bên dưới bức ảnh, nhiều du khách nước ngoài đã không ngần ngại chia sẻ hình ảnh check-in của mình trước căn chung cư này ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).



Theo đánh giá của nhiều khách du lịch ngoại quốc, họ ấn tượng đặc biệt với dạng cà phê chun cư ở Sài Gòn.

"Đẹp thật nhưng bạn phải mất khá nhiều thời gian vì đi bộ lên trên rất mỏi chân", một du khách chia sẻ.

"Tôi đến đây vào năm ngoái và khá ấn tượng với tòa chung cư này. Bên trên có rất nhiều chỗ ngồi, có người đến đây để làm việc, có người đến hẹn hò cùng bạn bè và không bao giờ quên chụp một bức ảnh kỷ niệm", vị khách người Anh bình luận.

Cà phê trên chung cư là một hình thức cà phê quen thuộc và được người Sài Gòn cực kỳ ưa chuộng. Phải kể đến khu chung cư 42 Nguyễn Huệ nằm ở giữa trung tâm thành phố thường xuyên được khách du lịch ghé đến tham quan và chụp ảnh. Tại đây có rất nhiều quán cafe thuộc dạng local do chính người Sài Gòn phát triển và xây dựng có thể kể đến như: Sài Gòn Ơi Cafe, Mango Tree, Boo Coffee, Orientea, Thinker and Dreamer, Buihaus Coffee & Workshop, The Maker Concept 7, Delight Kafe & Tea, Partea - English Tearoom, ...

Vì sự độc đáo, tiện lợi trong phong cách thiết kế, khu chung cư 42 Nguyễn Huệ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan mỗi năm, đối với họ đây là một hình thức tiết kiệm diện tích khá tiêu biểu và đặc trưng của người Sài Gòn. Đặc biệt, các quán cà phê tại đây đều mang một phong cách riêng biệt, không bị lẫn vào nhau.

Về National Geographic, đây là một mạng truyền hình uy tín ở Mỹ hoạt động sự quản lý hoạt động của Đài truyền hình Walt Disney. Kênh truyền hình có lượng khán giả lên đến 73% người dân Mỹ, thường xuyên phát sóng các chương trình truyền hình khám phá, lịch sử, du lịch, khoa học, văn hóa và lịch sử, cùng với một số chương trình giải trí thực tế và giả khoa học,... Bức ảnh chụp căn chung cư Sài Gòn được đăng tải trên Fanpage chia sẻ ảnh của kênh truyền hình này.