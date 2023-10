Truy tố bảo mẫu vô ý gây nên cái chết của bé 7 tháng tuổi

Ngày 18/10, được biết, Viện KSND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) vừa ra cáo trạng truy tố nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai) về tội "Vô ý làm chết người", quy định tại khoản 1 điều 128 bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, bị can Chu Uyển Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên bị can tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 1/2023, tại căn hộ Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, bị can Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé N. B. K. (SN 1/62022, là con của chị N. B. H.) với giá 250.000 đồng/đêm.

Trong quá trình trông giữ cháu K., bị can Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi, dẫn đến cháu K. bị sặc sữa sau khi ăn. Sau khi phát hiện, Vân tự sơ cứu cho cháu nhưng bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng.

Thấy tình thế phức tạp hơn, Vân gọi báo cho gia đình cháu bé, đồng thời tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115, song khi đưa đến bệnh viện thì cháu bé tử vong.

Cơ quan chức năng xác định cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bị tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Ngày 4/7, Chu Uyển Vân bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố điều tra.