Truy tìm thanh niên tông chết cụ ông đi bộ ở Bình Dương

Ngày 20/11, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đơn vị này đã phát thông báo truy tìm người liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h ngày 13/11, ông T.V.C (92 tuổi, quê Hà Nội) đi bộ tại Khu đô thị thương mại dịch vụ Green Square (khu phố Tây A, phường Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi đi đến giao lộ đường GS1 - đường GS10 thì cụ ông bị xe máy do một thanh niên mặc đồng phục học sinh điều khiển đi từ hướng siêu thị Go về đường Nguyễn An Ninh đâm vào người.

Sau khi va chạm, cụ C ngã xuống đường, bị thương nặng và được thân nhân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ (TPHCM) nhưng không qua khỏi.

Nam thanh niên đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: cắt từ camera

Riêng thanh niên liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường và chưa rõ nhân thân, lai lịch. Công an TP Dĩ An đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên đường, tiến hành truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Phân tích từ hình ảnh, cơ quan chức năng xác định, người liên quan đến vụ tai nạn khoảng 16 – 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh (áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh, giày trắng), cao khoảng 1m68, dáng người trung bình to khoẻ, nói giọng miền Nam; gương mặt hơi tròn, hai chân mày đậm. Người này đi xe Cub loại 50 CC màu xanh nhạt - trắng và bị thương tích vùng trán bên trái, chân mày trái sau vụ tai nạn.