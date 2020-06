Truy tìm nhân viên lấy 10.000 USD của giám đốc người nước ngoài rồi nghỉ việc ở Sài Gòn

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang tiến hành truy tìm với Trần Quốc Bình (SN 1984, ngụ phường 8, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản theo đơn tố giác của ông Sasaki Yuji là Giám đốc bộ phận kinh doanh của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hyoseki Việt Nam.



Đối tượng Bình.

Theo điều tra, tháng 3/2019, ông Sasaki Yuji đến TPHCM nhận chức Giám đốc bộ phận kinh doanh của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hyoseki Việt Nam tại toà nhà Hoa Lâm, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Công ty này chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17/8/2019.

Ngày 20/8/2918, thông qua công ty giới thiệu việc làm, ông này tuyển dụng Bình làm nhân viên kinh doanh. Ngày 6/11/2019, ông Sasaki Yuji gửi nhờ 10.000 USD vào két sắt của văn phòng công ty có sự chứng kiến của Bình và 2 nhân viên kinh doanh khác.

Ngày 25/11/2019, ông Sasaki Yuji mở két sắt lấy tiền thì phát hiện bị mất. Qua làm việc nội bộ cơ quan, Bình thừa nhận ngày 22/11/2019, Bình mở két sắt lấy số tiền trên tiêu xài. Bình cam kết với ông Sasaki Yuji sẽ trả lại nên giám đốc bộ phận kinh doanh không trình báo công an.

Ngày 23/11/2019, Bình trả lại cho ông Sasaki Yuji số tiền là hơn 37 triệu đồng. Số tiền này bao gồm 20 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 17 triệu đồng tiền lương tháng 11 của Bình. Sáu ngày sau, Bình nghỉ việc và ông Sasaki Yuji không liên lạc được.

Sau đó, giám đốc bộ phận kinh doanh đã tới Công an phường Bến Nghé trình báo. Công an quận 1 đã phát đi thông báo truy tìm Bình để làm rõ vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của ông Sasaki Yuji. Thế nhưng, Bình vẫn biệt tăm không ai hay biết.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền. Công an TPHCM yêu cầu Bình đang ở đâu liên hệ Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để làm việc. Nếu sau 1 tháng, Bình không tới làm việc thì công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đề nghị ai biết Bình ở đâu báo cho Đội 7 (PC02) nằm ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM hoặc số điện thoại 0908485838 (điều tra viên Trần Thanh Sơn).