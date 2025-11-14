Truy Tìm Long Diên Hương: 100 phút cười mệt với Châu Tinh Trì bản Việt

Dương Minh Chiến vốn là đạo diễn của nhóm Action C chuyên trị dòng phim hành động - hài trên YouTube. Tuy nhiên, từ phim chiếu mạng và điện ảnh là một khoảng cách khá xa. Do đó mà không ít người từng nghi ngờ chất lượng của Truy Tìm Long Diên Hương. Song, bộ phim lại gây bất ngờ bởi chất lượng không hề tệ chút nào.

Truy Tìm Long Diên Hương lấy bối cảnh một làng quê miền biển thờ long diên hương - thứ sáp quý giá do cá nhà táng tạo ra. Một ngày nọ, thứ báu vật của làng bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên Sài Gòn tìm Tuấn (Ma Ran Đô) - em trai của Tâm - nhằm dò la tung tích của long diên hương. Họ không ngờ rằng Tuấn vì nợ nần mà đã đánh cắp món báu vật để bán cho tay giang hồ Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam). Một cuộc rượt đuổi, đối đầu kịch tính nổ ra từ đây.

Yếu tố hành động mãn nhãn

Dù không nói rõ, người xem dễ dàng nhận ra Truy Tìm Long Diên Hương lấy mốc thời gian vào thập niên 1990-2000. Đoàn phim tỏ ra chăm chút trong phần bối cảnh với trang phục đặc trưng của thế hệ 8-9x. Các khu chợ, dãy nhà trọ cũng được chọn ở những nơi cũ kỹ, gợi nhắc một Sài Gòn xưa với phong cách nhà từ thời Pháp thuộc, cửa gỗ hay chấn song cửa sổ có hoa văn đặc thù.

Các sòng bài chui, quán karaoke ôm đều nhuốm màu thời gian. Những chiếc Su “xì po” (Suzuki Sport), tỉ giá vàng… nổi bật của thời điểm đó thường xuyên xuất hiện mang đến nhiều cảm giác hoài niệm. Màu phim ở mức ổn, không quá tối để người xem theo dõi được hành động của các diễn viên. Góc quay được tính toán cẩn thận để phô diễn các cảnh hành động có độ khó cao.

Bên cạnh đánh đấm, yếu tố hành động của Truy Tìm Long Diên Hương cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Dương Minh Chiến vốn là một đạo diễn hành động nên các pha ra đòn của dàn nhân vật đều có lực. Các động tác bay nhảy, tung cước đều công phu và mãn nhãn. Phần biên đạo hành động tốt tạo ra các pha chiến đấu kéo dài mượt mà, tấn công, phòng thủ, né tránh, phản đòn rất đẹp mắt chứ không cắt ghép góc quay để che điểm như nhiều phim khác.

Không chỉ đánh đấm thông thường, các cảnh hành động như rượt đuổi, bay nhảy của phim cũng có chất lượng cao. Với kinh nghiệm làm cascadeur, ê-kíp Action C chiêu đãi khán giả những màn rượt đuổi tốc độ cao, bẻ lái nguy hiểm hay những cảnh té ngã, phi thân qua vật cản có độ khó cực lớn. Có thể nói, Truy Tìm Long Diên Hương là một trong những phim hành động võ thuật tốt nhất của Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Kịch bản đơn giản, hài theo phong cách Châu Tinh Trì

Ngay từ đầu, đạo diễn Dương Minh Chiến không giấu việc lấy cảm hứng từ Châu Tinh Trì. Fan của Tinh gia hẳn sẽ dễ dàng nhận ra các tình tiết hài trong Truy Tìm Long Diên Hương có nhiều học hỏi từ Tuyệt Đỉnh Kungfu (2004) hay Đội Bóng Thiếu Lâm (2001)... Thậm chí, một đàn em của Cường “Liều” có nhiều hành động giống nhân vật băng Lưỡi Búa hay phản diện có tạo hình giống hệt Hỏa Vân Tà Thần (Lương Tiểu Long).

Nhưng trên thực tế, phần hài này chỉ nhằm mục đích tri ân và đặt trong tình huống cụ thể nên vẫn tạo được tiếng cười. Bên cạnh đó, bản thân đạo diễn Dương Minh Chiến cũng có những mảng miếng riêng được anh sử dụng từ các clip của Action C. Yếu tố hài của Truy Tìm Long Diên Hương khá duyên dáng và tưng tửng, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái. Phim tận dụng tốt hài tình huống, hài hành động lẫn biểu cảm “lố” của nhân vật để tạo sự đa dạng trong tính giải trí.

Song, việc tập trung vào hành động và hài khiến phim không còn thời lượng cho một cốt truyện có chiều sâu hơn. Kịch bản Truy Tìm Long Diên Hương tương đối đơn giản, không có nút thắt bất ngờ nào quá lớn. Mâu thuẫn giữa các nhân vật được giải quyết khá đơn giản, nguồn cơn về việc đánh cắp long diên hương của Tuấn chưa thật sự thuyết phục. Ngoài Tuấn, các nhân vật không có quá trình phát triển rõ rệt từ đầu đến cuối phim.

Diễn xuất là điểm nhấn

Dù dàn diễn viên không phải sao quá lớn, phần diễn xuất của Truy Tìm Long Diên Hương lại khá tốt và đồng đều. Sau nhiều vai thuộc dạng “bình hoa di động”, Ma Ran Đô ngày càng chắc tay. Vai Tuấn của anh có sự tiến bộ rõ rệt so với Tú trong Nụ Hôn Bạc Tỷ hay Sơn trong Tử Chiến Trên Không đều trong năm nay. Tuấn có sự thay đổi trong nhận thức, từ một nhân vật lêu lổng, đáng ghét dần nhận ra lỗi lầm và có sự cứu chuộc ở cuối phim.

Doãn Quốc Đam gây bất ngờ với vai trùm giang hồ tàn nhẫn, máu lạnh. Đây không phải lần đầu anh vào vai xấu, ngang tàng nhưng cách diễn của “tổng tài” như lột xác, khác hẳn một Hải Đăng có phần nhu nhược, yếu mềm trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang gây bão trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên cũng có nhiều đoạn hành động ấn tượng lẫn tấu hài rất nhẹ nhàng mà “ăn tiền”.

Trong lần hiếm hoi đóng phim hành động, Quang Tuấn cho thấy sự cố gắng trong từng phân đoạn. Nhưng về diễn xuất, Tâm không có quá nhiều sự khác biệt so với vô số vai diễn trước đây của anh. Đây một phần do đạo diễn xây dựng một nhân vật quá nghiêm túc và đẹp, không để cho Quang Tuấn thể hiện tính hài hước trong một bộ phim hài như Truy Tìm Long Diên Hương.

Chấm điểm: 3,5/5

Truy Tìm Long Diên Hương là một bất ngờ lớn của điện ảnh Việt năm nay. Phim vẫn gặp điểm yếu trong khâu kịch bản. Song, câu chuyện ở mức ổn, cộng với việc chăm chút yếu tố hành động và hài hước giúp phim vẫn ghi điểm ở khâu giải trí. Đây là công lớn của đạo diễn Dương Minh Chiến khi tay nghề cao giúp ảnh “cứu” lại toàn bộ tác phẩm.