Truy tìm đối tượng nghi giao cấu với bé gái ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT để phụv vụ điều tra xác minh vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" xảy ra tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.



Thông tin truy tìm đối tượngNguyễn Đăng Viện.

Đối tượng truy tìm là Nguyễn Đăng Viện (SN: 1964, trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh). Dân tộc Kinh, Quốc tịch Việt Nam. Giấy CMND số 183025082, do Công an Hà Tĩnh cấp ngày 05/12/2013.

Đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi trái. Con ông Nguyễn Đăng Đốm và bà Nguyễn Thị Huấn.

Công an đang tổ chức truy tìm Viện để phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" xảy ra vào khoảng tháng 5/2020 tại thôn 7, xã Cẩm Minh.

Công an huyện Cẩm Xuyên đề nghị các Cơ quan có liên quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nói trên, đề nghị thông báo ngay cho Công an huyện Cẩm Xuyên hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Ngày 19/3, lãnh đạo xã Cẩm Minh xác nhận thông tin trên và cho biết, cơ quan chức năng đang truy tìm Nguyễn Đăng Viện để phục vụ điều tra. Nạn nhân trong vụ việc là hàng xóm với Viện.

Trước khi đi khỏi địa phương, Viện đã có vợ và 3 người con. Gia đình làm nghề nông, thuộc diện khó khăn.

https://afamily.vn/truy-tim-doi-tuong-nghi-giao-cau-voi-be-gai-o-ha-tinh-roi-bo-tron-20220319103818552.chn