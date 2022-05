Trường TH School tại Tp. Vinh tổ chức trải nghiệm tại nông trại xanh

Việc tiếp cận với chương trình THPT Quốc tế đối với phụ huynh học sinh TP. Vinh còn khá bỡ ngỡ. Lý do một phần vì các trường Quốc tế có phương pháp giảng dạy hoàn toàn khác biệt so với các trường Việt Nam, việc chuyển sang học chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh sẽ là một bước thay đổi lớn đối với các con… Đó chính là lý do Trường TH School TP. Vinh sẽ tổ chức các hoạt động lớp trải nghiệm giàu tính thực hành trong tháng 5/2022.



Mở đầu hoạt động ngày 8/5, các em học sinh được trải nghiệm hoạt động thu hoạch nông sản ngay tại các cánh đồng của Công Ty CP sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế - FVF của Tập đoàn TH.

Các em học sinh tỏ ra rất hứng thú với hoạt động thu hoạch nông sản. Ảnh: NVA

Học sinh được tận tay thu hoạch những củ cà rốt, trái mướp đắng tươi ngon với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ nhân viên FVF ngay tại cánh đồng.

Sau đó, các em được tham quan "Cụm Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới" cũng như vào nhà máy sữa tươi sạch TH True Milk. Đây là cơ hội hiếm có để học sinh được tận mắt chứng kiến quy trình chăm sóc những chú bò hạnh phúc, được nghe nhạc, được gắn chip theo dõi sức khỏe... để làm nên những ly sữa tươi sạch, ngon nguyên chất, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Học sinh được tận mắt chứng kiến quy trình nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, hoàn toàn khép kín của tập đoàn TH. Ảnh: NVA

Kết thúc hoạt động, các em học sinh được tham gia buổi học với các giáo viên quốc tế. Em Gia Hân (THCS Nghi Ân) cho biết, phương pháp thảo luận, làm việc nhóm giúp tạo ra không khí sôi nổi và tích cực giữa các bạn học sinh lần đầu học tập cùng nhau.

Các bạn học sinh được tham gia buổi học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ảnh: NVA

Buổi học tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kết quả thu được rất tích cực. Ảnh: NVA

Để sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023, bên cạnh hoạt động xây dựng cơ sở hiện đại tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, buổi học thử cũng là dịp để Trường TH School TP. Vinh giới thiệu đến học sinh 2 giáo viên mới sẽ thường trực tại Vinh là thầy Wian Wurz và cô Ngọc Uyên. Cả 2 thầy cô đều có bằng cấp sư phạm, chứng nhận giảng dạy Chương trình Cambridge/ TEFL, CELTA và có nhiều kinh nghiệm tại các trường quốc tế uy tín.

Vào ngày 29.5 tới đây, các em có cơ hội học môn Kinh doanh với giáo viên nước ngoài tại Ngân hàng Bắc Á và Chuỗi TH True Mart.

https://afamily.vn/truong-th-school-tai-tp-vinh-to-chuc-trai-nghiem-tai-nong-trai-xanh-20220510101030568.chn